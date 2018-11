"Imaginate que pasaría si vivís en Argentina, no te registraron al nacer y tenes que vivir sin documentos. Si vas a la escuela y la terminas, no te pueden dar el título porque no pueden determinar quién sos. Se te complica también el acceso a la salud y el empleo. Hoy en día necesitas documentos para casi todo. Al no ser reconocido por el Estado, quedás al margen de la vida: legalmente no existís", señaló a Infobae Juan Ignacio Mondelli, oficial regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).