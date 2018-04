Para Graciela la aceptación llegó a través de una enorme preocupación. "Lo primero que pensé fue que no quería que mi hija sea una más de esas historias que ves en la televisión de que aparece un chico o una chica muerta por esto", dice. "Me puse a pensar en todo lo que conlleva ser una persona trans y todo lo malo que después me fui enterando que pasa. No quería que mi hija fuera un número más en esas estadísticas".