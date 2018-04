— Son 70 años de la creación del Estado pero hay una historia milenaria de un pueblo con una identidad y con una fortaleza apoyados en su creencia en Dios y en la fuerza que tiene esa identidad misma. E incluso antes de la creación de su propio Estado igualmente se mostraba como una nación unificada detrás de su identidad y de su pasado. Y, ya está constituido el Estado, me parece que su fortaleza también proviene en parte a que es un país con escasez de recursos. En esos casos hay que crear condiciones para poder hacer de un desierto un lugar de agricultura, y con un desarrollo tecnológico que la pueda proveer. Pero además creo que la creación del Estado es parte del milagro, o de los milagros, del pueblo judío desde hace tantos miles de años en los que, a pesar de circunstancias adversas, siempre pudo salir de la adversidad y pasar a una situación de iluminación. Por eso la experiencia de los alumnos cuando van a Polonia no es quedarse solo con el pasado y los campos de exterminio nazi, sino una semana después encontrarse con un Israel floreciente, con un país basado en la fe, en el que las adversidades no son motivo para no seguir generando un Estado moderno, desarrollado y amplio para el conjunto de la comunidad internacional.