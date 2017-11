-Algunos estudios internacionales demuestran que dormimos una o dos horas menos que hace 100 años. Otros estudios discuten un poco esta cifra. Desde el advenimiento de la luz eléctrica tenemos de alguna forma la falsa ilusión de que podemos invadir nuestras noches indefinidamente y sin ningún costo. La biología no nos preparó para extender nuestras actividades más allá de la puesta del sol. Nadie está diciendo que hay que apagar las luces de nuestro mundo porque traería un sinnúmero de cuestiones perjudiciales, pero tenemos que saber que no podemos estar despiertos toda la noche porque eso no es buena para la salud.