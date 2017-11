Supo que no podía llevarle a su hijo ropa oscura, camuflada ni remeras sin mangas. Que ya no podía cocinarle comida rellena: ni ravioles, ni facturas ni tortas. Que, a partir de ese momento, iba a tener que desnudarse en las requisas para visitarlo. "No me importaba nada, sólo necesitaba verlo. ¿Viste que cuando nace tu hijo lo mirás todo, a ver si tiene los deditos, las uñas? Bueno, yo lo miraba de arriba abajo, como a un recién nacido. Creía que si lo lastimaban, no me lo iba a decir".