Esta nueva entrega de la saga Star Wars está escrita y dirigida por Rian Johnson (Looper). Cuenta con J.J. Abrams (Star Trek: Más allá) como productor ejecutivo. El reparto principal de la película está compuesto por los actores Daisy Ridley (Star Wars: El despertar de la Fuerza), Adam Driver (Paterson), Oscar Isaac (A propósito de Llewyn Davis), John Boyega (Attack The Block), además de Carrie Fisher (Maps To The Stars) y Mark Hamill (Kingsman: Servicio secreto)