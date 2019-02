Allí puso en marcha un movimiento llamado "Corriendo por Angola" con el que se proponía a acompañar a quienes quisieran correr o caminar a cambio de ayuda para orfanatos. La experiencia le resultó satisfactoria. "Me di cuenta de que me gusta muchísimo correr por una causa, darle un sentido a la actividad. Hago carreras normales, pero éstas tienen otro gusto", comentó la atleta a este medio. Tras conocer a Fernanda la motivación de inscribirse en la carrera de Senegal floreció y ambas no dudaron en anotarse.