Los niños también padecen long COVID: estiman que serían alrededor del 10% de los chicos que contrajeron la enfermedad

Los síntomas de COVID-19 son muy variados y con un espectro de gravedad muy amplio. La mayoría de las personas que contraen el virus suelen recuperarse en pocas semanas. Sin embargo, los médicos ven que hay personas en las que, al menos uno de los síntomas, persisten mucho tiempo, más allá de 3 a 4 semanas, incluso aunque hayan pasado la enfermedad de manera leve.

Se habla entonces de COVID persistente o prolongado, “long Covid” en inglés, según un estudio realizado por el Policlinico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Aunque aún no está definida la terminología, algunos autores hablan ya de “COVID post aguda”, cuando persisten los síntomas más allá de 3 a 4 semanas y “COVID crónico” cuando los síntomas duran más de 12 semanas.

Los síntomas pueden ser fluctuantes. Los que con mayor frecuencia refieren los pacientes que sufren COVID-19 persistente son fatiga, tos, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones, fiebre, dolor muscular y/o de las articulaciones, síntomas neurológicos, alteraciones en la piel y/o diarrea.

Los niños a menudo se han librado de los peores impactos de la enfermedad. Pero el espectro del desarrollo prolongado de COVID-19 en los niños está obligando a los investigadores a reconsiderar el costo de la pandemia para los más jóvenes.

La pregunta es particularmente relevante a medida que aumenta la proporción de infecciones en los jóvenes en países donde muchos adultos están vacunados, y a medida que se intensifican los debates sobre los beneficios de vacunar a los niños. La mayoría de las personas que sobreviven al COVID-19 se recuperan por completo. Pero para algunos, la condición poco conocida que se conoce como COVID prolongado puede durar meses, tal vez incluso años. Nadie lo sabe todavía. La afección se describió por primera vez en adultos. Pero varios estudios ahora han informado un fenómeno similar, incluidos síntomas como dolor de cabeza, fatiga y palpitaciones del corazón, en niños, aunque rara vez experimentan síntomas iniciales graves de COVID-19.

Las estimaciones de la duración de la enfermedad en los niños varían enormemente. Los investigadores dicen que precisar esto es crucial, porque las decisiones sobre el cierre de escuelas y el lanzamiento de vacunas pueden depender del riesgo que representa el virus para los niños. Obtener cifras sólidas es “muy, muy importante”, dice Pia Hardelid, epidemióloga de salud infantil en el University College London.

El pediatra Danilo Buonsenso, del Hospital Universitario Gemelli de Roma, dirigió el primer intento de cuantificar el COVID prolongado en niños. Junto a sus colegas entrevistaron a 129 niños de entre 6 y 16 años, a quienes se les había diagnosticado COVID-19 entre marzo y noviembre de 2020. En su investigación informaron que más de un tercio tenía uno o dos síntomas persistentes cuatro meses o más después de la infección, y otro cuarto tenía tres o más síntomas. “El insomnio, la fatiga, el dolor muscular y las quejas persistentes parecidas al resfriado eran comunes, un patrón similar al observado en adultos con COVID prolongado. Incluso los niños que habían tenido síntomas iniciales leves, o estaban asintomáticos, no se salvaron de estos efectos duraderos”, dice Buonsenso.

Los hallazgos publicados provocaron una avalancha de correos electrónicos y llamadas de padres ansiosos. “Fue como si abriéramos la puerta y todos, en su mayoría los mismos padres, comenzaran a considerar nuevas preguntas sobre las dolencias de sus hijos’”, dice. El hospital ahora tiene una clínica ambulatoria semanal para satisfacer esa demanda.

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) en febrero y actualizados en abril también despertaron preocupación. Demostraron que el 9,8% de los niños de 2 a 11 años y el 13% de los de 12 a 16 años informaron al menos un síntoma persistente cinco semanas después de un diagnóstico positivo . Otro informe publicado en abril encontró que una cuarta parte de los niños que fueron encuestados después del alta del hospital en Rusia después del COVID-19, tenían síntomas más de cinco meses después. Las cifras informadas no son tan altas como las de los adultos. Los datos de la ONS, por ejemplo, muestran que alrededor del 25% de las personas de 35 a 69 años tenían síntomas a las 5 semanas. “Pero los números aún hicieron sonar las alarmas, porque el COVID-19 severo en los niños es mucho más raro que en los adultos y, por lo tanto, se asumió que la mayoría de los niños se libraron de los impactos del COVID prolongado -explica Jakob Armann, pediatra de la Universidad Tecnológica de Dresde en Alemania-. Si el 10% o el 15% de los niños, independientemente de la gravedad inicial de la enfermedad, tienen síntomas a largo plazo, después de todo, ese es un verdadero problema, por lo que es necesario estudiarlo”.

“Eso no significa que no exista COVID prolongado en los niños -completa-, pero sí significa que el número probablemente esté por debajo del 10%”, un nivel que se habría recogido en el estudio. “La cifra real es quizás tan baja como el 1%”, sugiere

Pero Armann sospecha que los números podrían no ser tan altos. Sugiere que otros fenómenos relacionados con la pandemia, como el cierre de escuelas y el trauma de ver a miembros de la familia enfermos o morir por COVID-19 también podrían provocar esos síntomas e inflar artificialmente las estimaciones de COVID largas. “Se necesita un grupo de control para descubrir qué está realmente relacionado con la infección”, dice.

Él y sus colegas han estado tomando muestras de sangre de niños de secundaria en Dresde desde mayo de 2020 para rastrear las tasas de infección. En marzo y abril de este año, se realizaron encuestas a más de 1.500 niños, casi 200 de los cuales tenían anticuerpos que indicaban una infección previa por SARS-CoV-2, para ver cuántos informaron COVID prolongado. En mayo, el grupo de Armann informó en un preimpreso que no encontró diferencias en las tasas de síntomas informados por los dos grupos. “Esto fue algo sorprendente”, comentó Armann, y sugiere que el COVID prolongado en los niños es probablemente más bajo de lo que han indicado algunos estudios. “Eso no significa que no exista COVID prolongado en los niños -completa-, pero sí significa que el número probablemente esté por debajo del 10%”, un nivel que se habría recogido en el estudio. “La cifra real es quizás tan baja como el 1%”, sugiere.

Hardelid aprovechó los datos recopilados por el estudio Virus Watch, que rastrea infecciones y síntomas en más de 23.000 hogares en Inglaterra y Gales. Como informaron, ella y sus colegas encontraron que el 4,6% de los niños con evidencia de infección por SARS-CoV-2 tenían síntomas persistentes que duraban más de 4 semanas. Otro estudio del Reino Unido encontró una tasa similar. De más de 1.700 escolares que dieron positivo en SARS-CoV-2, el 4,4% tenía síntomas, como dolor de cabeza, fatiga y pérdida del olfato, que persistían; El 1,6% tenía síntomas que permanecían durante al menos 8 semanas.

“También será importante determinar cuánto tiempo dura la afección en los niños -añade Armann-. Dolores de cabeza o problemas para dormir durante solo 6 meses es un problema muy diferente a tener estos síntomas toda la vida, incluso si solo ocurre en el 1%.

Buonsenso dice que uno de los desafíos para determinar cuántos niños desarrollan COVID-19 durante mucho tiempo es que no existen criterios de diagnóstico establecidos en los adultos, y mucho menos en los niños. “Las encuestas para detectar síntomas generalmente arrojan una amplia red y aún no son lo suficientemente específicas como para detectar el COVID prolongado de otras afecciones”, argumenta. No obstante, está convencido de que algunos niños —quizás entre el 5 y el 10% de los que padecen COVID-19— desarrollan la enfermedad.

Si la angustia psicológica fuera un factor importante en los síntomas que se están viendo, como ha sugerido Armann, Buonsenso afirma “que habría habido más niños con síntomas de la primera ola de infecciones en 2020, cuando las restricciones eran más severas en Roma. En cambio, la segunda ola resultó en más casos de pequeños con síntomas de COVID prolongado”.

Para Hardelid “se necesita con urgencia una definición adecuada de COVID prolongado para que los estudios puedan determinar qué grado de problema presenta en los niños y cuáles de ellos están en mayor riesgo”.

Una sugerencia, después de una revisión de la literatura en adultos realizada por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido, es que el COVID prolongado podría ser una colección de cuatro síndromes diferentes, incluido el de pos-cuidados intensivos, el síndrome de fatiga post-viral y el COVID a largo plazo. síndrome. “Este también podría ser el caso de los niños”, completa Hardelid.

Buonsenso también ha estado observando los cambios inmunológicos que ocurren en personas con COVID prolongado, para ver si hay marcadores biológicos que podrían conducir a tratamientos. En un pequeño estudio publicado como preimpresión en mayo, él y sus colegas encontraron que solo los niños con COVID prolongado mostraban signos de inflamación crónica después de la infección. Tales investigaciones sobre la base biológica del COVID prolongado podrían tener efectos de largo alcance. “En general, sabemos muy poco sobre las enfermedades crónicas posvirales -sentencia Buonsenso-, porque la mayor parte de la atención clínica y la financiación se han centrado en la fase aguda de las infecciones”.

