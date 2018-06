Yo no sentí que me discriminaran, pero es cierto que es un ambiente en el que hay muchos hombres. Cuando estudiaba, había muchas mujeres en las aulas. Ahora bajó el número de mujeres que estudian. Creo que hay un estereotipo cultural que influye en que las mujeres piensen que no pueden trabajar en las ciencias de la computación. Sin embargo, no tiene que ver con nuestra capacidad: nosotras también podemos aportar mucho al desarrollo de la inteligencia artificial. Muchos siguen teniendo en la cabeza al estereotipo del "nerd". Es importante que las chicas se animen a estudiar computación.