El agotamiento de las enfermeras se relaciona con una menor calidad de la atención

MARTES, 5 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- El agotamiento de las enfermeras se asocia con una calidad más baja de la atención de la salud, una peor seguridad del paciente y una menor satisfacción del paciente, según una revisión publicada en la edición en línea del 5 de noviembre de la revista JAMA Network Open.

Lambert Zixin Li, de la Universidad de Stanford en California, y sus colegas realizaron una revisión sistemática de la literatura para evaluar la magnitud y los moderadores de la asociación entre el agotamiento de las enfermeras y la seguridad del paciente, la satisfacción del paciente y la calidad de la atención.

Sobre la base de 85 estudios (288,581 enfermeras), los investigadores encontraron que el agotamiento de las enfermeras se asoció con un clima o cultura de seguridad más bajo; menor grado de seguridad; infecciones nosocomiales más frecuentes, caídas de pacientes, errores de medicación, eventos adversos o incidentes de seguridad del paciente; y la atención omitida o la atención que no se hace. No hubo asociación con la frecuencia de úlceras por presión ni con la tasa de mortalidad. El agotamiento de las enfermeras también se asoció con menores índices de satisfacción de los pacientes. Sin embargo, el agotamiento de las enfermeras no se asoció con la frecuencia de las quejas o el abuso de los pacientes. Por último, el agotamiento de las enfermeras se asoció con una menor calidad de la atención evaluada por las enfermeras. Las asociaciones fueron similares en cuanto a la edad, el sexo, la experiencia laboral y la geografía de las enfermeras, y persistieron a lo largo del tiempo. La asociación con los resultados de seguridad del paciente fue menor para el subcomponente de baja realización personal del burnout en comparación con el agotamiento emocional o la despersonalización.

"Estos hallazgos sugieren que las intervenciones a nivel de sistemas para el agotamiento de las enfermeras pueden mejorar los resultados de los pacientes", escriben los autores.

