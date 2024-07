Una encuesta muestra que la soledad acecha a más de 1 de cada 5 personas

JUEVES, 11 de julio de 2024 (HealthDay News) -- La soledad afecta a más de una quinta parte de las personas en todo el mundo, advierte una encuesta reciente.

En la encuesta de Gallup publicada el miércoles, el 23% de las personas dijeron que se sentían solas "gran parte del día anterior". Aquellos que experimentaban sentimientos de soledad a menudo sentían dolor físico, preocupación, tristeza, estrés e ira, también.

Más allá de su costo emocional, la soledad es "un problema médico" que debe tomarse "muy en serio", dijo la psiquiatra Dra. Sue Varma a CBS News.

"Es el equivalente a que alguien fume 15 cigarrillos al día, y sabemos que afecta a nuestra mente y a nuestro cuerpo", dijo. "Nos predispone a la ansiedad y la depresión. Aumenta nuestro riesgo en un 30% de enfermedad cardíaca, de accidente cerebrovascular, en un 50% de demencia y en un 60% de mortalidad prematura".

Pero hay una forma de combatir la soledad, añadió.

"Mira la calidad de tus relaciones y di: '¿Me siento visto, validado y apreciado?' --dijo Varma--.

"Queremos tener una mezcla de micro conexiones (hablar con el barista, hablar con el paseador de perros), pero también conexiones profundas y significativas en tu vida, donde puedas sentirte vulnerable y abrirte a compartir", explicó.

La encuesta también mostró que la soledad era peor para los jóvenes estadounidenses que para los mayores.

"Es realmente lamentable que, por mucho que queramos que nuestros hijos tengan éxito, el énfasis que siento se está poniendo en el rendimiento académico. Y en el caso de los niños, se fijan en los logros financieros y muchas de estas metas, estos hitos que eran posibles para nosotros hace años, no son posibles para ellos, mezclando el cambio climático y la guerra", dijo Varma.

"Se sienten alienados, se sienten desconectados y los lugares a los que acudirían (amigos, padres, entrenadores) ya no son fuentes de refugios seguros. Son fuentes de estrés debido a esta competencia por tener éxito", agregó. "Cuando hablo con estudiantes de secundaria, dicen: 'No puedo recordar la última vez que hice algo divertido, solo por el hecho de hacerlo, no por mi currículum'. "

¿Qué puede aliviar esta angustia?

Programe la socialización "como si fuera una cita médica", aconsejó Varma. "Tu vida depende de ello, porque la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones".

Más información

La Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association) ofrece más información sobre la soledad y la salud.

FUENTES: Encuesta de Gallup, 10 de julio de 2024; Noticias de CBS