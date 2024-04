Un grupo de vigilancia dice que los retiros de alimentos en Estados Unidos aumentaron nuevamente el año pasado

JUEVES, 25 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Los retiros de alimentos en EE. UU. por salmonela, objetos extraños o alergenos no declarados son desenfrenadas hoy en día, y las más altas desde 2020, advierte un grupo de vigilancia.

"Todos deben hacerlo mejor: los productores de alimentos, los reguladores y los legisladores", dijo Teresa Murray, organismo de control del consumidor del Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU. (PIRG). No deberíamos tener que preocuparnos de que todo, desde la sopa hasta las nueces, pueda llevarnos al hospital".

Es posible que muchas personas hayan oído hablar de los retiros del mercado en los últimos seis meses de melones contaminados con salmonela o bolsas de puré de manzana para niños cargadas de plomo.

Pero esos fueron solo los de más alto perfil de los cientos de retiros anunciados durante el mismo período de tiempo, dijo PIRG.

La mitad de esos retiros estaban relacionados con alergenos no declarados en productos alimenticios que podrían amenazar la vida de las personas con alergias alimentarias. Las retiradas relacionadas con alérgenos en 2023 fueron un 27 por ciento más frecuentes que en 2022, anotó PIRG.

Parte de ese aumento podría estar relacionado con las nuevas normas que exigen que el sésamo, un alérgeno común, ahora debe revelarse en el etiquetado de los alimentos, dijo el grupo de defensa.

Otra cuarta parte de los retiros ocurrieron debido a listeria, salmonella, E. coli o contaminación de otras bacterias peligrosas, dijo PIRG.

Hubo una buena noticia: las retiradas basadas en objetos extraños (vidrio, plástico o metal) que llegan a los alimentos se redujeron en un 40% de 2022 a 2023.

Aun así, "la mayoría de los problemas con la comida deberían ser fáciles de evitar", añadió Murray en un comunicado de prensa del PIRG. "Los productores y envasadores de alimentos solo necesitan centrarse más en la limpieza y revelar los alérgenos que podrían enfermar a las personas o matarlas. No deberíamos tener que preocuparnos por encontrar fragmentos de metal y plástico o alérgenos no declarados en los alimentos de nuestros platos. Es desconcertante que los fabricantes no estén inspeccionando adecuadamente los equipos, probando los alimentos y etiquetando adecuadamente los paquetes antes de que terminen en los estantes de las tiendas de comestibles".

Los retiros de carne y aves de corral aumentaron un 31% en comparación con 2022, agregó PIRG.

Todo esto significa más personas enfermas, con enfermedades tan graves que podrían matar.

"Hay una probabilidad decente de que usted o alguien cercano a usted se haya enfermado de intoxicación alimentaria en los últimos años, pero no se haya dado cuenta a menos que la enfermedad sea lo suficientemente grave como para ver a un médico", dijo Murray. "La seguridad alimentaria es muy importante. El melón, las cebollas y los duraznos contaminados mataron a personas el año pasado y una amplia variedad de alimentos enfermó a más de 1.100 personas".

