Los casos de cáncer aumentarán un 77% para 2050, debido al envejecimiento de la población

VIERNES, 5 de abril de 2024 (HealthDay News) -- A medida que la población mundial envejece, un nuevo informe advierte que el número de personas con cáncer podría aumentar un 77 por ciento en 2050.

En el informe, publicado el jueves en la revista CA: A Cancer Journal for Clinicians, investigadores de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) encontraron que hubo unos 20 millones de casos de cáncer y 9.7 millones de muertes por cáncer en 2022, el último año del que hay datos disponibles.

Sin embargo, "creemos que ese número aumentará a 35 millones para 2050, en gran parte debido a un aumento de la población en la población que envejece", dijo a CNN el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society).

"Muchos de los impulsores del cáncer que tradicionalmente hemos visto en los países de ingresos altos, como el tabaco y la obesidad, ahora se están trasladando a los países de ingresos bajos", anotó Dahut. "Estos son países que no tienen las herramientas para detectar el cáncer temprano, tratarlo adecuadamente y prevenirlo de maneras que a menudo se hacen en otros países".

La buena noticia es que esos factores de riesgo se pueden minimizar con cambios en el estilo de vida, dijeron los expertos.

"Dado que más de la mitad de las muertes por cáncer en todo el mundo son potencialmente prevenibles, la prevención ofrece la estrategia más rentable y sostenible para el control del cáncer", señaló en un comunicado de prensa el autor principal del estudio, el Dr. Ahmedin Jemal, vicepresidente sénior de ciencias de la vigilancia y la equidad en la salud de la ACS. "La eliminación del consumo de tabaco por sí sola podría prevenir 1 de cada 4 muertes por cáncer, o aproximadamente 2.6 millones de muertes por cáncer al año".

Otro experto estuvo de acuerdo.

Si bien las causas del cáncer pueden ser complejas, genéticas o ambientales, "alrededor del 50% de los cánceres se pueden prevenir", dijo a CNN el Dr. Bilal Siddiqui, oncólogo y profesor asistente del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas.

"Todos los pacientes deben hablar con sus médicos para asegurarse de que se someten a las pruebas de detección del cáncer apropiadas para su edad, y es importante hacer los cambios clave en el estilo de vida que pueden reducir nuestro riesgo de cáncer, como dejar de fumar, reducir la ingesta de alcohol y mantenerse físicamente activos", planteó.

En el nuevo informe, los investigadores recurrieron a datos globales sobre la incidencia y la mortalidad por cáncer del Observatorio Global del Cáncer, una base de datos de la Organización Mundial de la Salud.

¿Qué mostraron los datos?

Los tipos de cáncer más comunes fueron el de pulmón, el de mama en las mujeres, el de colon, el de próstata, el de estómago, el de hígado, el de tiroides, el de cuello uterino, el de vejiga y el linfoma no Hodgkin, según el informe. El cáncer de pulmón también fue la principal causa de muerte por cáncer, seguido por el cáncer de colon, hígado, mama en las mujeres, estómago, páncreas, esófago, próstata, cuello uterino y leucemia.

El tabaco sigue siendo "la principal causa de cáncer de pulmón", según el informe.

"Si bien vemos cánceres de pulmón que no están relacionados con el tabaquismo, la causa número uno de cáncer de pulmón es el tabaquismo. Y obviamente, todavía queda mucho trabajo por hacer en EE. UU. y en todas partes para seguir abordando la epidemia de tabaquismo", dijo el Dr. Harold Burstein, oncólogo del Instituto Oncológico Dana-Farber, en Boston.

"Otras cosas que las personas pueden hacer para reducir su mortalidad por cáncer incluyen la detección temprana del cáncer y mejores resultados. En EE. UU., tenemos oportunidades muy vigorosas para las pruebas de detección con mamografías, colonoscopias y pruebas de Papanicolaou, pero muchas partes de nuestra sociedad todavía las utilizan con frecuencia", dijo. "En las economías más avanzadas, como Estados Unidos, hemos visto disminuciones notables en las tasas de mortalidad por cáncer de mama y cáncer de colon, probablemente alrededor de la mitad de eso debido a la detección temprana".

Pero el cáncer se está convirtiendo en un "problema de salud mayor" en las regiones de ingresos bajos y medianos del mundo, anotó Burstein.

"El cáncer es un maremoto que llega a sus comunidades", dijo. "En la mayor parte del África subsahariana no se realizan mamografías de detección. En China no se realizan mamografías de detección. No tienen colonoscopias de rutina en muchas partes del mundo".

"Por lo tanto, lidiar tanto con la creciente prevalencia como con la necesidad de una detección y detección tempranas, y luego con el tratamiento y la atención complejos de los pacientes con cáncer , va a ser un gran desafío para los sistemas de atención de la salud que ya están al límite", añadió.

FUENTES: CA: Revista de cáncer para médicos, 4 de abril de 2024; Sociedad Americana Contra El Cáncer, comunicado de prensa, 4 de abril de 2024; CNN