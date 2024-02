Crearon un test ultrasensible para salvar la vida de miles de bebés afectados por una bacteria silenciosa

La detección temprana de Streptococcus agalactiae (GBS) en mujeres embarazadas podría ser clave para evitar enfermedades neonatales (iStock)

Streptococcus agalactiae (conocido como estreptococo del grupo B o GBS) es la causa más común de sepsis en la primera semana de vida, y esto se conoce como enfermedad de aparición temprana (EOD). La bacteria está presente en el tracto genital en aproximadamente el 20% de las mujeres.

Un análisis mundial de morbilidad en 2020 estimó que alrededor de 20 millones de mujeres embarazadas portaban GBS, 230.000 bebés presentaban EOD y GBS, lo que producía alrededor de 50.000 muertes fetales y entre 50.000 y 100.000 decesos infantiles.

Sin embargo, la “enfermedad de aparición temprana” sigue siendo poco común y afecta a menos de 1 de cada 1.000 nacimientos en países de altos ingresos. La incidencia es mayor en entornos de ingresos bajos y medios, pero las estimaciones confiables son problemáticas debido a una verificación incompleta.

Los especialistas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, ahora saben, entonces, que uno de cada 200 recién nacidos ingresa en una unidad neonatal con sepsis causada por la bacteria comúnmente portada por sus madres, cifra mucho mayor que la estimación anterior.

Los datos revelados por el estudio revelan una conexión alta entre la presencia de la bacteria Streptococcus agalactiae en la placenta y el riesgo aumentado de sepsis neonatal (Getty Images)

El equipo ha desarrollado una prueba ultrasensible capaz de detectar mejor la bacteria, ya que en la gran mayoría de los casos pasa desapercibida. Investigaciones anteriores realizadas por el equipo de la Universidad y el Hospital Rosie, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, identificaron GBS en la placenta de alrededor del 5% de las mujeres antes del inicio del parto.

Aunque se puede tratar con antibióticos, a menos que se realicen pruebas de detección, las mujeres no sabrán que son portadoras.

En un estudio que acaba de ser publicado en Nature Microbiology, el equipo analizó el vínculo entre la presencia de GBS en la placenta y el riesgo de ingreso del bebé en una unidad neonatal. Los investigadores volvieron a evaluar los datos disponibles de su estudio anterior de 436 bebés nacidos a término, confirmando sus hallazgos en una segunda cohorte de 925 embarazos.

Detectar a tiempo

El avance científico podría salvar miles de vidas al mejorar la detección de Streptococcus agalactiae, bacteria vinculada a enfermedades graves en neonatos (Getty)

A partir de su análisis, los investigadores estiman que el Streptococcus agalactiae placentario se asoció con un riesgo de dos a tres veces mayor de ingreso a la unidad neonatal, y uno de cada 200 bebés admitidos con sepsis asociada con el GBS, casi 10 veces la estimación anterior. La evaluación clínica de estos bebés utilizando las pruebas de diagnóstico actuales identificó GBS en menos de uno de cada cinco de estos casos.

Francesca Gaccioli, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Cambridge, afirmó: “En el Reino Unido tradicionalmente no hemos examinado a las madres para detectar GBS, pero nuestros hallazgos que un número significativamente mayor de recién nacidos son admitidos en la unidad neonatal como resultado de la sepsis relacionada con el Streptococcus agalactiae de lo que se pensaba anteriormente, cambia profundamente el equilibrio riesgo/beneficio de la detección universal”.

Para mejorar la detección, los investigadores han desarrollado una prueba de PCR ultrasensible, que amplifica pequeñas cantidades de ADN o ARN de una muestra sospechosa para comprobar la presencia de GBS. Han presentado una patente ante Cambridge Enterprise, el brazo de transferencia de tecnología de la Universidad de Cambridge, para esta prueba.

El avance científico podría salvar miles de vidas al mejorar la detección de Streptococcus agalactiae, bacteria vinculada a enfermedades graves en neonatos (Getty Images)

Utilizando esta nueva prueba, ahora nos damos cuenta de que los casos de GBS detectados clínicamente pueden representar la punta del iceberg de las complicaciones derivadas de esta infección. Esperamos que pueda conducir a pruebas viables en los centros de atención médica para actuar de manera inmediata.

Cuando se analizó el suero de los cordones umbilicales de los bebés, descubrieron que más de un tercio mostraba niveles muy elevados de varias citocinas, proteínas mensajeras liberadas por el sistema inmunológico.

Esto sugiere que la llamada “tormenta de citoquinas” (una respuesta inmune extrema que causa daños colaterales al huésped) está detrás del mayor riesgo de enfermedad.

* Gordon CS Smith es autor correspondiente del estudio e investigador del departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido y es autor correspondiente del estudio. De la investigación también participaron Francesca Gaccioli, Katie Stephens, Ulla Sovio ,Flora Jessop, Hilary S. Wong, Susanne Lager, Emma Cook ,Marco C. de Goffau, Kirsty Le Doare, Sharon J. Pavo Real, Julián Parkhill D. Stephen Charnock-Jones

*La información contenida en este artículo periodístico se desprende de la investigación denominada “Placental Streptococcus agalactiae DNA is associated with neonatal unit admission and foetal pro-inflammatory cytokines in term infants”publicado en Nature Microbiology, y del comunicado de la Universidad de Cambridge.