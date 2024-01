Las revelaciones del doctor Fauci sobre la evidencia científica del distanciamiento social contra el COVID

Anthony Fauci, durante su larga carrera, fue el ideólogo de las medidas sanitarias para frenar la pandemia COVID-19 bajo dos administraciones presidenciales en EEUU (REUTERS/Jonathan Ernst)

El doctor Anthony Fauci fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante décadas y lideró la respuesta del gobierno federal de los Estados Unidos ante la pandemia de coronavirus durante las administraciones de los presidentes Donald Trump y Joe Biden. Considerado por gran parte de la comunidad científica y la población general como el héroe nacional contra el COVID-19, Fauci se retiró de la función pública en diciembre de 2022.

Durante este lunes y martes, el ex funcionario, de 83 años, se presentó ante el Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus de la Cámara de Representantes de EEUU y expuso durante 14 horas ante los legisladores en una audiencia a puertas cerradas en la que no se permitió el ingreso de la prensa. Fauci estuvo acompañado por dos de sus abogados personales y dos abogados del gobierno federal. Según anticiparon, las preguntas se centraron en los orígenes de la pandemia, las medidas de distanciamiento, los mandatos de las vacunas y del uso de tapabocas, entre otros.

Durante lo peor de la emergencia sanitaria, Fauci no solo fue el impulsor de las medidas restrictivas, también fue la cara visible de las políticas sanitarias en las radios y cadenas de televisión de EEUU, en ese marco ahora un grupo de legisladores y referentes políticos de EEUU buscan que responda por las consecuencias económicas y sociales de las medidas restrictivas impuestas en 2020 y 2021.

Según reveló Brad Wenstrup, representante de Ohio y presidente del subcomité, Fauci se negó a explicar el fundamento de las pautas de distanciamiento social que él y otros funcionarios federales de salud promovieron fuertemente durante la pandemia de COVID-19.

El Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes de EEUU sobre la Pandemia de Coronavirus reprodujo en sus redes sociales fragmentos de la declaración de Fauci (@COVIDSelect)

Cuando fue convocado en noviembre, el subcomité señaló que “el Dr. Fauci ha sido el rostro de la respuesta sanitaria de Estados Unidos a la pandemia Covid-19″, y su testimonio será un componente crucial de la investigación del subcomité sobre los orígenes del COVID-19, las obligaciones coercitivas, la producción y censura científica y más”.

Durante su declaración, el epidemiólogo consideró que la recomendación de distanciamiento social de seis pies (dos metros) de distancia promovida por los funcionarios federales de salud desde marzo de 2020, probablemente no se basó en ningún dato: “Simplemente apareció”, dijo Fauci según las frases de su declaración que el subcomité hizo públicas.

La declaración completa aún no fue publicada, pero desde la cuenta en X (antes Twitter) oficial del Subcomité sobre la Pandemia de Coronavirus se difundieron algunos fragmentos de la exposición del epidemiólogo más famoso de la pandemia.

Es por eso que, al no contar aún con la transcripción completa, falta conocer si Fauci se refirió a falta de evidencia científica respecto a la medida de dos metros como parámetro de distancia social o a la distancia social en general más allá de metros establecidos.

“Después de dos días de testimonios, muchas cosas se hicieron evidentes. Durante su entrevista, el doctor Fauci afirmó que las políticas y mandatos que promovió lamentablemente pueden aumentar las dudas sobre las vacunas en los años venideros, testificó que la hipótesis de la fuga de laboratorio no era una teoría de la conspiración. Además, las recomendaciones de distanciamiento social impuestas a los estadounidenses ´simplemente aparecieron´ y probablemente no se basaron en datos científicos”, cuestionó el legislador republicano Wenstrup, quien también es médico.

El Subcomité del Congreso cuestionó la falta de evidencia en recomendaciones sanitarias promovidas por Fauci (Getty)

Según los fragmentos difundidos, Fauci reconoció que la hipótesis de la fuga de laboratorio no es una teoría de la conspiración. “Esto ocurre casi cuatro años después de provocar la publicación del ahora infame artículo “Origen Próximo” (un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature) que intentaba vilipendiar y refutar la hipótesis de la fuga de laboratorio”, comunicó el subcomité tras la audiencia.

Debbie Dingell, representante demócrata por Michigan y miembro del subcomité, dijo a StatNews que Fauci “dejó muy claro que tiene la mente abierta respecto de dónde vino este virus, si del mercado (de Wuhan, en China) o de un laboratorio”.

Cuando se le preguntó acerca de un estudio en las escuelas de Massachusetts que encontró que solo un metro de distancia entre los estudiantes daba como resultado tasas de casos de COVID “similares”, Fauci dijo que el mismo mes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), estaban revisando “muy cuidadosamente” los datos.

“Fauci dice que todavía no está convencido de que hubo pérdida de aprendizaje y que, en su opinión, eso todavía está realmente abierto a discusión”, dijo al The New York Post el representante republicano por Texas Michael Cloud, quien forma parte del panel de representantes.

Según los fragmentos difundidos, Fauci reconoció que la hipótesis de la fuga de laboratorio no es una teoría de la conspiración (@COVIDSelect)

“La transcripción de la entrevista del Dr. Fauci reveló fallas sistémicas en nuestro sistema de salud pública y revela serias preocupaciones procesales con nuestra autoridad de salud pública. El subcomité espera seguir hablando con el Dr. Fauci durante una audiencia pública este año”, dijeron los legisladores tras difundir frases de la declaración.

“Si bien seguimos frustrados por la incapacidad del doctor Fauci para recopilar información sobre el covid-19 que es importante para nuestra investigación, aprecio su voluntad de testificar en privado ante el Subcomité Selecto y espero seguir hablando con él en una audiencia pública este año. Hay muchas oportunidades para hacerlo mejor en el futuro”, señaló el presidente del subcomité.

El debate sobre el distanciamiento social

Uno de los grandes debates científicos sobre las decisiones tomadas tras la irrupción del SARS-CoV-2 en el mundo, gira en torno a cuáles fueron las medidas sanitarias más eficaces para frenar el avance del virus y la trasmisión de la enfermedad, al tiempo que se desarrollaban las nuevas vacunas a toda velocidad. Una nueva pandemia puede ocurrir, y revisar el pasado brinda herramientas para saber cómo actuar en el futuro frente a nuevos patógenos respiratorios o de otra índole.

En octubre de 2023, Infobae entrevistó al virólogo e investigador argentino Pablo Goldschmidt, quien hace cuatro décadas dejó Latinoamérica para radicarse en Europa, primero en París y luego en Mónaco. El profesor Goldschmidt se formó en Virología en el Instituto Pasteur y se especializó en Farmacología Clínica, doctorándose en Farmacología Molecular en la Facultad de Medicina de la Pitié Salpetrière de la Universidad Pierre et Marie Curie de París.

Audiencia con Fauci revela dudas sobre las pautas de distanciamiento y desarrolla un debate sobre estrategias sanitarias preventivas. (REUTERS/Benoit Tessier)

Goldschmith señaló como “errores de la pandemia” varias decisiones burocráticas de los gobiernos que considera le costaron muy caro a los individuos y la sociedad civil.

“Por supuesto que la humanidad estaba frente a un nuevo virus; y justamente esta idea tan disruptiva fue quizás la que generó que muchos pacientes llegaran a las guardias con un compromiso severo de la función pulmonar y con repercusiones en la función cardíaca. No hallé eco cuando consideré incongruente que por un virus respiratorio se regule para todas las edades y condiciones físicas el uso de la vía pública, o en nombre de una afección respiratoria severa, se fijen dependiendo el día y el sitio, las distancias en metros para limitar la transmisibilidad viral en el exterior del domicilio con y sin barbijos”, detalló en la entrevista con Infobae.

Y puso en duda la efectividad real como estrategia sanitaria de los dos metros de distanciamiento social que los gobiernos de la mayoría de los países adoptaron: “La buena ventilación, el tratamiento del aire y una menor ocupación de los espacios cerrados pueden reducir en algunos entornos la transmisión viral. Sin embargo, estas medidas tampoco pudieron aislarse de otras, lo que hace difícil determinar su impacto. De manera similar, no fue posible evaluar el efecto del distanciamiento físico (es decir, 1,5m, 2m o 3m) como estrategia preventiva ni tampoco queda aún demostrada que la transmisión de este virus se haya realizado por contacto superficial. Era poco justificable fijar disposiciones municipales de la distancia fuera del domicilio que garantizaba la limitación a su propagación, fijar los horarios en los que había o no había riesgos de abastecerse de alimentos, entre otras medidas”, remarcó Goldschmith.