Guía para evitar la resaca durante las Fiestas: hidratación, nutrición y moderación en el consumo de alcohol

La resaca puede convertirse en un problema grave durante las fiestas de navidad y año nuevo. Sin embargo, existen alimentos y prácticas saludables para prevenirla. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Es habitual que en las celebraciones navideñas y de año nuevo se consuman bebidas alcohólicas. El exceso de consumo provoca malestares como fatiga, deshidratación y dolor de cabeza, característicos de la resaca. Aunque es imposible curar esta consecuencia del consumo de alcohol, existen formas de prevenir y tratarla relacionadas con los hábitos de salud.

Entre los síntomas de la resaca se encuentra la sed excesiva, relacionada directamente con la cantidad de agua consumida antes y durante eventos con bebidas alcohólicas, lo cual puede aumentar la producción de orina, desencadenando deshidratación, mareos y aturdimiento, según Mayo Clinic.

La prevención de la resaca, un enigma para muchos tras una noche de excesos, podría depender más de los hábitos previos al consumo de alcohol que de las curas del día siguiente. Además de mantener el cuerpo hidratado, ingerir alimentos es otro factor clave para mitigar los síntomas, especialmente el malestar estomacal.

¿Cómo prevenir la resaca?

Para evitar la resaca se debe tomar un vaso de agua por cada bebida alcohólica, según estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La forma en que el alcohol afecta a las personas puede variar, y se aconseja tomar ciertas medidas para prevenir la resaca. Entre ellas, destaca el consumo pausado de bebidas alcohólicas con el estómago lleno, así como la moderación en la ingesta. Se sugiere que las mujeres no sobrepasen los 360 mililitros de cerveza al 5% de alcohol, lo cual se considera un trago al día, y que los hombres se limiten a dos, según un artículo de Harvard Health Publishing de la Universidad de Harvard.

Para reducir la probabilidad de deshidratación, se recomienda alternar el consumo de bebidas alcohólicas con un vaso de agua después. La hidratación es clave en la prevención de síntomas como el dolor de cabeza y la sed excesiva. Además, es necesario mantener una buena alimentación antes de comenzar las celebraciones con alcohol.

La mejor forma de prevenir la resaca es el consumo moderado de alcohol. También se sugiere beber lentamente, no superando un trago por hora, y detener el consumo antes de sentirse mareado. Cada individuo debe determinar de manera preventiva la cantidad de bebidas que va a consumir, respetando sus límites para evitar el exceso y la presión social. Además, los tragos elegidos deben ser bajos en congéneres, disminuyendo así la probabilidad de intoxicación, según Mayo Clinic.

Los malestares de la resaca pueden prevenirse si antes y durante la ingesta de alcohol se bebe agua acompañada de comida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La recuperación de los efectos de la resaca suele ser cuestión de tiempo. La mayoría de los síntomas desaparecen en un plazo de 24 horas. Para mitigar la deshidratación y la pérdida de minerales debido al consumo excesivo de alcohol, las soluciones electrolíticas, como las bebidas deportivas, y un caldo o consomé pueden resultar beneficiosos. Estas alternativas ayudan a reponer las sales y el potasio necesarios para el funcionamiento del organismo, según una publicación de los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos (NIH).

Es importante que las personas que han consumido alcohol en exceso se aseguren de descansar lo suficiente. Aunque puedan sentirse bien a la mañana siguiente, los efectos del alcohol todavía pueden estar reduciendo su capacidad para realizar actividades. Además, se advierte evitar la ingesta de cualquier medicamento contra la resaca que contenga paracetamol.

Remedios naturales y alimentos con potencial para mitigar la resaca

Las personas que incorporan más ácido nicotínico y zinc en su dieta experimentan resacas menos intensas, según una investigación publicada en el Journal of Clinical Medicine. En el estudio se analizaron datos de 23 bebedores sociales, quienes fueron divididos en dos grupos: uno resistente a la resaca y otro sensible.

Las legumbres forman parte de los alimentos que ayudan a mitigar la resaca, según estudios. (Imagen ilustrativa Infobae).

Quienes consumieron más alimentos ricos en estas propiedades reportaron problemas menos graves. Además, la ingesta de zinc también se correlacionó de forma negativa con la gravedad de los vómitos asociados a las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. Los nutrientes parecen estar vinculados a una rápida y eficiente eliminación del etanol. Sin embargo, cabe destacar que, según el estudio, complementar la dieta con altas cantidades de ácido nicotínico y zinc tampoco hace a las personas exentas de padecer una resaca.

Para mantener una ingesta dietética saludable de zinc, se recomienda ingerir 11 mg al día para hombres y 8 mg al día para mujeres. Alimentos como carne, mariscos, legumbres, ostras y lentejas son ricos en este nutriente. Por otro lado, para obtener ácido nicotínico, se sugiere comer carne, pescado, aves, aguacate, maní, cereales integrales y champiñones. La cantidad diaria recomendada de niacina es de 16 mg para hombres y 14 mg para mujeres.

Estos hallazgos podrían tener implicaciones importantes en la prevención de la resaca con alimentos naturales. Entre las frutas destacadas que podrían mitigar los efectos de este problema se encuentra la pera, que mostró más del 90% de efectividad en mejorar la actividad de la enzima ALDH, responsable de eliminar el acetaldehído, el culpable principal de la resaca. La naranja, la carambola y la lima dulce también demostraron ser útiles ante los malestares, con incrementos del 15%, 22% y 33%, respectivamente, en la actividad de ALDH, según un estudio publicado en la revista Current Research in Food Science.

Algunas frutas como la sandía, las uvas y la grosella espinosa no solo no afectaron negativamente, sino que, en algunos casos, mejoraron la actividad de la alcohol deshidrogenasa (ADH), la otra enzima clave para combatir la resaca. La sandía, en particular, mostró un aumento del 67% en la actividad de la ADH.

Algunos tratamientos para la resaca producen efectos negativos en la salud, según estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En cuanto a los vegetales, la calabaza amarga y la zanahoria se destacaron al incrementar la actividad de ADH, mientras que el tomate y el pepino mostraron un aumento en la actividad de ALDH, con porcentajes del 41% y 87%, respectivamente. Pese a esta efectividad, existe una mezcla de lima dulce, pera y agua de coco que se reveló como un potente remedio contra la resaca, al mitigarse con un 70% de éxito.

Los efectos en la salud de los tratamientos contra la resaca

Por otro lado, han surgido distintos medicamentos que buscan contrarrestar la resaca con resultados diversos para la salud. En un estudio publicado en la revista Addictive Behaviors, se identificaron 82 productos con ingredientes destacados como vitamina B, vitamina C, extracto de cardo mariano, dihidromiricetina (DHM) y N-acetil L-cisteína (NAC).

Pese a sus componentes, la investigación destacó que la mayoría de estos productos carecen de respaldo científico revisado por pares sobre su seguridad o eficacia en humanos. A pesar de que el 64,6% de los productos hace afirmaciones explícitas sobre enfermedades, no se encontraron datos respaldados por la literatura científica. El estudio explicó que una falta de claridad en la clasificación de la resaca en la Clasificación Internacional de Enfermedades genera confusión sobre si se considera una enfermedad.

El vaso de agua y los alimentos nutritivos son aliados para prevenir los efectos de la resaca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, la intoxicación por alcohol, que incluye la resaca, se considera una enfermedad, lo que debería clasificar los productos destinados a tratarla como medicamentos. Sin embargo, la mayoría de estos tratamientos están registrados como suplementos dietéticos, lo que limita las afirmaciones que pueden hacer sobre su eficacia.

El estudio también resalta la presencia de N-acetil L-cisteína (NAC) en el 45,1% de los productos, a pesar de que su inclusión no cumple con los criterios definidos por la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en Estados Unidos.