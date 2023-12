El 13% de las argentinos con VIH desconoce que tiene el virus: dónde hacerse el testeo gratuito

En Argentina, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, durante 2020 se produjeron 1.139 muertes por SIDA (Foto: Andina)

Hoy se conmemora el Día Mundial del SIDA, una fecha que busca visibilizar a toda la sociedad que el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) no ha desaparecido. Por el contrario, “sigue siendo imprescindible concientizar sobre esta problemática y reforzar la prevención de esta y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) dado el impacto que ellas están teniendo en personas adolescentes y adultas”, advirtió la doctora Elizabeth Bogdanowicz, integrante de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 66.915).

Según la Organización Mundial de la Salud, a escala global 39 millones de personas viven con VIH y más de 1 millón contraen cada día una ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), siendo asintomáticas en la mayoría de los casos.

En Argentina, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, más de 140.000 personas viven con VIH y durante 2020 se produjeron 1.139 muertes por SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en nuestro país. Si bien las estadísticas de mortalidad por esta causa descendieron en los últimos años, tanto la tendencia de los nuevos diagnósticos como las proporciones de diagnóstico tardío, se mantienen estables.

La detección temprana permite frenar su avance y evitar la transmisión a otras personas (Foto: Archivo)

El diagnóstico oportuno es aquel que ocurre durante el síndrome retroviral agudo o en etapa asintomática con un conteo de linfocitos de 200 o más, y es fundamental para evitar que la infección avance y que el virus se transmita a otras personas. Según la cartera sanitaria, un 13% de las personas con VIH desconoce que tiene el virus y el 30,1% de las personas fueron diagnosticadas tardíamente, “lo que refleja que no se produjeron cambios significativos en los últimos años”.

Existen, además según una nota reciente, determinadas ‘poblaciones clave’, con mayor riesgo de contraer el virus, y en las que, con supervisión médica, puede indicarse la profilaxis preexposición, que es la administración preventiva de antirretrovirales. Entre estos individuos señalaron a:

- Trabajadores sexuales

- Hombres que tiene sexo con hombres

- Mujeres trans

- Usuarios de drogas recreacionales por vía parenteral

De acuerdo a la nota citada, el testeo contra el VIH debería estar incluido en el chequeo de rutina en personas sexualmente activas y también es crítico durante el embarazo porque, sabiendo que la persona tiene infección por VIH, pueden tomarse medidas para evitar la transmisión vertical en el parto.

El diagnóstico oportuno es aquel que ocurre durante el síndrome retroviral agudo o en etapa asintomática con un conteo de linfocitos de 200 o más, y es fundamental para evitar que la infección avance y que el virus se transmita a otras personas (iStock)

Si bien este viernes 1 de diciembre habrá una jornada en el Clínicas vinculada con esta problemática, sus profesionales se alinean con el lema de la campaña de este año de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que es: “Que lideren las comunidades”.

En este sentido, hacen un llamamiento a la comunidad “para que estas sigan generando cambios constantes que aseguren más conocimientos, inclusión y acciones en terreno que no dependan de un momento o de un día en especial para realizarlas”.

Además, remarcan la importancia de “asegurar la financiación de los tratamientos y controles de las personas viviendo con VIH/SIDA y seguir trabajando para poner fin a la estigmatización y la discriminación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus”.

La actividad abierta a la comunidad que organiza el hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será este viernes entre las 8 y las 13 horas en el hall de entrada (Av. Córdoba 2351, CABA). Incluirá testeos rápidos para detectar HIV y otras ITS (sífilis, hepatitis B y C). Los mismos serán gratuitos, confidenciales y seguros. Asimismo, se ofrecerá asesoramiento para realizar los testeos, vacunación contra hepatitis B y otras vacunas del adulto, y habrá un encuentro donde se abordarán temas de sexualidad y prevención ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).

La actividad abierta a la comunidad que organiza el hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será este viernes entre las 8 y las 13 horas en el hall de entrada (Av. Córdoba 2351, CABA)

Además, desde el jueves 24 de noviembre y el viernes 1 de diciembre, Fundación Huésped se sumó a la tercera Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de Coalición PLUS, donde se llevan a cabo distintas acciones de testeo gratuito de VIH. También se brinda información y, a aquellas personas cuyo test sea positivo, se les ofrece la derivación al sistema de salud y acompañamiento. Más información en donde.huesped.org.ar

Finalmente, en el Día en Respuesta al VIH, AHF Argentina realizará actividades de prevención y testeos rápidos para VIH en diferentes puntos del país. Para conocer el punto de testeo más cercano se puede ingresar en esta página