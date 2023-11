¿Olvido cotidiano o patológico? 6 señales de alerta para acudir a un experto

El cerebro cambia con la edad y va dando señales. Algunos olvidos son benignos y otros patológicos (iStock)

Se suele llamar al Alzheimer ‘la enfermedad de la memoria’, porque en su forma más típica empieza por olvidos. Entonces, cualquier falla de esta capacidad suele ser una preocupación. Sin embargo, es importante resaltar que no todos los problemas para recordar están relacionados con enfermedades degenerativas. Entonces, teniendo en cuenta que el cerebro cambia con los años, ¿cómo diferenciar un olvido normal de uno patológico?

El doctor Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva de Fleni explicó a Infobae en una nota reciente: “Los olvidos son la forma de inicio de la enfermedad de Alzheimer, pero son también normales en el sujeto que envejece. De allí la importancia de diferenciar lo que es uno normal de uno patológico”. Es que con el aumento de la edad hay una declinación de las funciones cognitivas.

“Los olvidos (pérdida de memoria reciente) y las anomias (no recordar los nombres) son algunos de los cambios cognitivos típicos del envejecimiento”, señaló. Por lo tanto, el cerebro cambia con la edad y va dando señales. En otras palabras, no es necesario entrar en pánico si se empieza a notar que la memoria no es tan aguda como solía ser; eso es sólo una parte del envejecimiento. Y tampoco es exclusivo de las personas que la sociedad considera “viejas”.

“Aquí hay un hecho muy deprimente: comenzamos a perder neuronas a los 30 años”, dijo el doctor Michael Rosenbloom, neurólogo del Centro de Bienestar Cerebral y Memoria de Medicina de la Universidad de Washington, Estados Unidos. “Con el tiempo, nos volvemos menos eficientes a la hora de aprender y recordar, y para mí, esto se debe al ciclo de la vida: cuando eres joven y estudiante, necesitas aprender más información y esos sistemas tienen que estar funcionando. Están a toda máquina, pero cuando envejeces, es menos crítico”, dijo.

Los expertos afirman que se comienzan a perder neuronas a los 30 años, lo que con el tiempo repercute en la capacidad de recordar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Allegri agregó: “Como todos los órganos de nuestro cuerpo, el cerebro se enfrenta a la senescencia, que es el progresivo descenso en la eficiencia biológica no atribuible a una enfermedad; la dificultad creciente en la posibilidad de adaptación del organismo; la fragilidad aumentada y la mayor susceptibilidad a contraer enfermedades”.

Y continuó: “La senescencia está definida por los llamados ‘cambios relacionados a la edad’ que son parte del envejecimiento normal. Así, a nivel cerebral observamos una reducción del volumen y una pérdida neuronal, más marcada en algunas regiones como el lóbulo temporal y en los hipocampos”, afirmó Allegri. De esta manera, aunque el cerebro cambia con los años, algunos problemas de memoria pueden indicar algo más.

El doctor Allegri explicó: “En el olvido benigno, el sujeto no se acuerda de parte de una situación o una palabra y la recuerda posteriormente en forma espontánea o ante una ayuda. El sujeto está mucho más preocupado por los olvidos que su entorno. Un ejemplo es cuando uno está hablando y no aparece un nombre pero sí sabemos de quién hablamos. Al rato, manejando el auto, nos aparece espontáneamente ese nombre o alguna situación nos lo trae. Esto es un olvido normal”.

Los olvidos son la forma de inicio de la enfermedad de Alzheimer, pero son también normales en la persona que envejece (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, en el olvido patológico “la persona no recuerda una situación completa que no recupera posteriormente. Hay frecuentes reiteraciones de preguntas o comentarios. El sujeto está anosgnósico (no reconoce y minimiza lo que le pasa) y esto lo lleva a que su entorno esté mucho más preocupado que él. Un ejemplo típico es si yo fui a cenar anoche a la casa de un familiar mayor y hoy a la mañana lo llamo por teléfono y me dice: ‘Hace tanto tiempo que no nos vemos’. Este es un olvido patológico (no recuerda algo reciente ni la experiencia completa y no se facilitó con mi llamado)”, indicó el médico.

El Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos da ejemplos en su portal de envejecimiento normal versus Alzheimer:

En el envejecimiento es normal:

- Tomar una mala decisión de vez en cuando

- Olvidarse de hacer un pago mensual

- No recordar qué día es y acordarse más tarde

- A veces no saber qué palabra usar

- Perder cosas de vez en cuando

En el olvido benigno la persona no recuerda una situación o una palabra y la recupera posteriormente en forma espontánea o con una ayuda (Getty Images)

En cambio, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por las siguientes situaciones:

- Hacer juicios equivocados o tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo

- Tener problemas para pagar las facturas mensuales

- Perder la pista de la fecha o la época del año

- Tener dificultad para mantener una conversación

- Perder cosas a menudo y no poder encontrarlas

Señales de alerta

Es importante cuidar la salud general para reducir el riesgo de pérdida problemática de memoria

Ciertas formas de fallas al recordar son anormales y pueden ser indicativas de problemas mayores:

1. Dificultad para aprender cosas nuevas. “Lo más común en nuestra sociedad es tener un dispositivo nuevo y simplemente no poder entenderlo”, dijo el doctor Charles Bernick, neurólogo del Centro Lou Ruvo para la Salud Cerebral de la Clínica Cleveland.

Es normal precisar algo de tiempo para acostumbrarse a un nuevo celular o la notebook, pero si es una tarea totalmente imposible, se debería consultar con el médico, dicen los expertos.

2. Problemas para hacer y comprender cosas que antes eran fáciles. “Por ejemplo, olvidar recetas que antes solían prepararse fácilmente”, dijo Bernick.

¿Otra gran área en la que la gente puede notar olvidos anormales? Las finanzas, según Bernick. Esto podría incluir olvidarse de pagar las facturas, pagarlas dos veces, no entender cómo funcionan las finanzas.

En el olvido patológico la persona no recuerda una situación y no la recupera posteriormente (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si la persona realmente comienza a tener dificultades, o incluso encuentra un poco más difíciles las actividades del día a día, eso debería ser una señal de alerta de que algo está pasando”, dijo Bernick.

Otros signos preocupantes serían la falta de higiene personal, no asistir a las citas con el médico y quemar alimentos debido a olvidos, dijo Rosenbloom.

3. Olvidar conversaciones rápidamente. Es imposible recordar todo lo que se habla y no debería ser problema si no se tiene presente alguna charla de vez en cuando. ¿Cuándo es motivo de preocupación? Cuando se olvidan inmediatamente las discusiones, según Rosenbloom.

“Normalmente, cuando uno tiene una charla se espera que al menos pueda recordar haberla tenido... pero, digamos que pasa una hora y la persona la olvida, eso es preocupante”, dijo. Y agregó: “Ellos también deberían recordarlo al final del día, así que eso también es una señal de alerta para mí”.

Con el aumento de la edad hay una declinación de las funciones cognitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Perderse en lugares familiares. Es perfectamente normal no ubicarse de vez en cuando, pero “una señal de alerta podría ser perderse en la ciudad natal y simplemente no encontrar el camino”, dijo Ulrich Mayr, profesor de neurociencia en la Universidad de Oregon. Por ejemplo, perderse al ir hacia el supermercado o camino a casa serían síntomas para consultar.

5. Repetir historias con frecuencia. Es normal repetirse de vez en cuando, contando historias o hechos a personas que los han escuchado antes. Pero si se hace esto con demasiada frecuencia, podría resultar anormal.

Específicamente, si se está “repitiendo preguntas o historias el mismo día o, a veces, en unos pocos minutos”, podría ser un signo de pérdida anormal de memoria, según Carrión.

Algunos medicamentos pueden afectar la memoria, incluso los de venta libre. Lo mejor será consultar con el médico (Getty)

6. Los seres queridos señalan que algo anda mal. “Si un familiar o amigo dice que está preocupado por nuestra memoria, tratar de no ponerse a la defensiva. En lugar de eso, tomar en serio la preocupación”, dijo Mayr.

En otras palabras, es más probable que un ser querido pueda detectar tempranamente problemas como la repetición de historias en el día a día.

Otros factores que influyen

Por ejemplo, la pérdida de memoria relacionada con el embarazo. Muchas mujeres experimentan problemas de olvido o de concentración durante el embarazo y el posparto, un trastorno temporal conocido informalmente como “cerebro de mamá“.

“Si bien no se comprende completamente la causa exacta del ‘cerebro de mamá’, se cree que está influenciado por varios factores asociados con el embarazo y la maternidad temprana”, dijo Carrión, “fluctuaciones hormonales, alteraciones del sueño debido al embarazo o al cuidado de un recién nacido, y las demandas emocionales y físicas de la crianza se encuentran entre los factores que pueden influir”.

La falta de higiene personal, no asistir a las citas con el médico y quemar alimentos debido a olvidos son señales de alarma, advierten los expertos (foto: Saber Vivir)

Según Bernick, una de las primeras cosas que los médicos miran cuando alguien se queja de pérdida de memoria son los medicamentos que están tomando. “Algunos pueden afectar la memoria, incluso los de venta libre”, dijo Bernick.

Más allá de los medicamentos, Mayr dijo que la pérdida de audición puede ser un factor. “Esta puede contribuir en gran medida a que uno se desoriente y no obtenga suficiente información para mantenerse al día con las conversaciones”, dijo Mayr.

Por lo tanto, si se tiene pérdida auditiva, lo mejor será colocarse audífonos lo antes posible “porque cuanto más espere, más difícil será usarlos de manera productiva”, dijo Mayr.

“Es fundamental recordar que, si bien cierta pérdida de memoria es normal, no se debe ignorar la pérdida de memoria significativa y anormal”, dijo Carrión. “La detección y el diagnóstico tempranos de afecciones como la enfermedad de Alzheimer pueden conducir a un mejor manejo y tratamientos potenciales”.

Muchas mujeres suelen tener problemas de memoria o de concentración durante el embarazo y el posparto, un problema temporal conocido como "cerebro de mamá". (Gettyimages)

“Uno de los problemas que tenemos, y que he notado en mi carrera, es que la gente espera hasta que sea demasiado tarde”, dijo Rosenbloom.

También es importante cuidar la salud general para reducir el riesgo de pérdida problemática de memoria.

“Sabemos que en las personas que tienen otras enfermedades médicas, principalmente diabetes o presión arterial alta, tratar esos trastornos y mantenerlos bien controlados en realidad ayuda a la salud del cerebro”, dijo Bernick.

Mayr añadió que el ejercicio regular y la alimentación nutritiva también son importantes. “Cuidarse física (y mentalmente) puede ayudarle a mantener su memoria y a evitar cualquier problema”.