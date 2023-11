El Tai Chi podría ayudar a los adultos mayores a contrarrestar el deterioro cognitivo leve

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE de 2023 (HealthDay News) -- El antiguo arte del tai chi, más un toque moderno, podría ayudar a los adultos mayores a revertir leves disminuciones en la capacidad cerebral, revela un nuevo ensayo clínico.Los investigadores encontraron que las clases de tai chi ayudaron a los adultos mayores a mejorar sus sutiles problemas con la cognición (memoria y habilidades de pensamiento). También les ayudó con una habilidad fundamental de multitarea: caminar mientras su atención está en otro lugar.Pero mientras el tai chi fue efectivo, una versión "cognitivamente mejorada" que añadió desafíos mentales a la mezcla funcionó aún mejor, según el estudio.Los expertos llamaron a los hallazgos --publicados el 31 de octubre en los Annals of Internal Medicine-- prometedores. Apoyan la idea de estimular la mente de los mayores de múltiples maneras, en lugar de una sola.El tai chi es una práctica tradicional china que combina movimiento lento y elegante y posturas físicas con respiración controlada. Se realiza como una meditación en movimiento, y los estudios a lo largo de los años han encontrado que puede ayudar a las personas mayores a mejorar su equilibrio y reducir su riesgo de caídas.También hay evidencia de que el tai chi puede ayudar a los mayores a agudizar su cognición, dijo Peter Harmer, investigador del nuevo ensayo.Su equipo quería probar los efectos de añadir desafíos mentales específicos a la práctica del tai chi --basados en estudios recientes que sugieren que el ejercicio físico y mental juntos son mejores que cualquiera de los dos por separado.Las clases convencionales de tai chi, como la mayoría de las clases de ejercicio físico, se basan principalmente en la "respuesta entre instructor y estudiante", dijo Harmer, profesor emérito de ciencias del ejercicio y la salud en la Universidad de Willamette en Salem, Oregón.Ese enfoque, dijo, puede no "maximizar" los beneficios potenciales del tai chi.Así que su equipo reclutó a 318 adultos mayores que estaban notando disminuciones en su memoria o tenían signos de deterioro cognitivo leve (DCL). El DCL se refiere a problemas con la memoria, el juicio y otras habilidades mentales que no son graves, pero que pueden, en algunos casos, progresar a demencia.Los participantes fueron asignados aleatoriamente a tres grupos: uno que tomó una clase estándar de tai chi; uno que tomó la versión cognitivamente mejorada; y uno que tomó una clase de ejercicios de estiramiento. Los tres grupos se reunieron dos veces por semana durante una hora, durante seis meses.Dado que el estudio se lanzó poco antes de la pandemia, la mayoría de las sesiones se cambiaron de presencial a Zoom.A las personas en el grupo de tai chi mejorado se les dieron desafíos mentales adicionales durante su práctica: a veces repetían verbalmente las indicaciones del instructor mientras se movían, deletreaban palabras mientras practicaban una forma particular, o realizaban movimientos por su cuenta, sin indicaciones del profesor, por ejemplo.Al final, el equipo de Harmer descubrió que el tai chi mejorado salió ganando. En promedio, esas personas mayores mejoraron sus puntuaciones en una prueba estándar de cognición global en 3.1 puntos, frente a 1.7 puntos en el grupo de tai chi estándar. El grupo de estiramiento no mostró cambios significativos.De manera similar, el tai chi mejorado fue mejor cuando se trataba de mejorar el rendimiento de los adultos mayores en una prueba de caminata de "doble tarea". Eso esencialmente evalúa la capacidad de caminar de una persona mientras la mente está en otras cosas, como hablar por teléfono.Ese tipo de atención dividida puede ser un desafío para los adultos mayores, y Harmer dijo que mejorarla podría reducir su riesgo de caídas.La Dra. Judith Heidebrink, profesora de neurología en la Universidad de Michigan, dijo que la ganancia de tres puntos en el grupo de tai chi mejorado fue "bastante notable".Eso se debe a que los participantes del estudio no estaban sustancialmente afectados al principio, dijo Heidebrink, quien no participó en la investigación.

Dijo que los hallazgos están en línea con la idea de que estimular las habilidades cognitivas de los adultos mayores de múltiples maneras puede ser más efectivo que cualquier ruta única.Al mismo tiempo, Heidebrink dijo, no está claro cuán bien podría replicarse la versión mejorada a gran escala."¿Se podría estandarizar y empaquetar esto?", preguntó Heidebrink.Mientras tanto, señaló, el tai chi estándar está disponible, y este estudio respalda los beneficios de él.El Dr. Manuel Montero-Odasso es geriatra y director del Gait & Brain Lab en el Parkwood Institute de St. Joseph's Health Care London, en Ontario, Canadá.Dijo que la mejora en la caminata de doble tarea de los participantes del estudio podría ser significativa."Muchas actividades de la vida diaria que son importantes para mantener la independencia involucran hacer dos o más cosas al mismo tiempo", dijo Montero-Odasso, quien no participó en el estudio."Estos resultados respaldan la idea de que si mejoras la doble tarea, puedes tener una mejor negociación de obstáculos y reducir el riesgo de caídas", dijo.Por supuesto, no todos tienen acceso o desean hacer tai chi.Eso está bien, según Montero-Odasso."Haz ejercicios que te gusten y disfrutes, pero que desafíen tu cerebro", recomendó. "Realiza actividades cognitivas que te desafíen".Simplemente hacer tu crucigrama habitual puede no ser suficiente, según Montero-Odasso. Dijo que es mejor aprender algo nuevo, como un idioma, o probar ejercicios de entrenamiento cerebral diseñados para mejorar la cognición.En cuanto al tai chi cognitivamente mejorado, Harmer dijo que su equipo planea proporcionar capacitación en el futuro para hacerlo más ampliamente disponible.Más informaciónEl National Council on Aging tiene consejos sobre cómo empezar con el tai chi.FUENTES: Peter Harmer, PhD, profesor emérito de ciencias del ejercicio y la salud, Universidad de Willamette, Salem, Oregón; Judith Heidebrink, MD, MS, profesora de neurología, líder del núcleo clínico, Michigan Alzheimer's Disease Research Center, Universidad de Michigan, Ann Arbor; Manuel Montero-Odasso, MD, PhD, geriatra, director, Gait & Brain Lab, Parkwood Institute, St. Joseph's Health Care London, profesor de medicina, Schulich School of Medicine and Dentistry en la Universidad Western, London, Ontario, Canadá; Annals of Internal Medicine, 31 de octubre de 2023, en línea.