Una cadena de farmacias de EEUU retiró del mercado medicamentos para la tos y el resfriado que contienen fenilefrina

Desde la década de 1970, la fenilefrina se usa para aliviar molestias nasales y reducir la inflamación en los vasos sanguíneos de la nariz (Getty)

CVS, la cadena de farmacias de Estados Unidos, ha decidido retirar voluntariamente de sus estantes ciertos medicamentos para la tos y el resfriado que contienen fenilefrina oral como único ingrediente activo.

Te puede interesar: Amazon probará drones para entregar medicamentos en la puerta de los pacientes

Esta decisión se produce después de que un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) concluyera que este compuesto no resulta efectivo para aliviar la congestión nasal si se toma por vía oral.

Un portavoz de la cadena señaló a CNBC News que continuará ofreciendo otros fármacos para el resfriado y la tos. Además, garantizó que seguirán las instrucciones de la FDA.

La fenilefrina, un ingrediente común en medicamentos de venta libre para tratar resfriados y alergias, ha sido declarada ineficaz en su forma oral según determinó en septiembre un panel asesor de FDA (Opy Morales)

Si bien la agencia reguladora estadounidense aún no ha decidido si pedirá a los fabricantes y minoristas de medicamentos que retiren del mercado los productos que contienen fenilefrina oral, CVS optó por actuar de manera anticipada, por lo que retiró a medicamentos de venta libre que tiene como compuesto a la fenilefrina como NyQuil, Benadryl, Sudafed y Mucinex.

Esta noticia podría significar un golpe duro a la economía de las tiendas minoristas de EEUU, pues, durante el año pasado, las ventas de fármacos con este compuesto experimentaron un incremento notable, con ventas superiores a los 242 millones de frascos, de acuerdo con la información reunida por la FDA.

¿Qué es la fenilefrina?

Los medicamentos con fenilefrina son usados para combatir el resfriado y la tos (Getty/Hiraman)

La fenilefrina es un agente simpaticomimético que se utiliza comúnmente como descongestionante en medicamentos para el resfriado y la alergia. Actúa sobre los receptores adrenérgicos en la mucosa nasal, causando vasoconstricción, lo que disminuye la inflamación de la mucosa nasal y alivia la congestión.

Desde hace más de 75 años, se ha usado como un componente común en medicamentos, obteniendo la aprobación para su venta sin receta en 1970. Sin embargo fue a partir de 2005 cuando la fenilefrina ganó más notoriedad, debido a la restricción en la disponibilidad de medicamentos con pseudoefedrina, un ingrediente descongestionante similar. Este último se restringió a mostradores de farmacias para evitar su uso ilícito en la fabricación de metanfetaminas, tal como detalló Infobae.

Sin embargo, la eficacia de este fármaco se ha sido largamente debatida en la comunidad científica. En 2007, un estudio de científicos de la Universidad de California concluyó que “no hay pruebas suficientes de que la fenilefrina oral sea eficaz para su uso sin receta como descongestionante” esta investigación fue base para la FDA y así, dar su veredicto.

De acuerdo con Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés) mediante su portal Medline Plus, es necesario seguir las indicaciones de la receta y consultar a un médico o farmacéutico en caso de dudas sobre el uso de la fenilefrina, ya que al mezclarlo con medicamentos similares para la tos podría conducir a una sobredosis.

Sin embargo, CVS está eliminando voluntariamente de las tiendas ciertos medicamentos para la tos y el resfriado que contienen fenilefrina como único ingrediente activo (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En cuanto a su efectividad, ante la consulta de Infobae sobre qué tan efectivos son los fármacos con fenilefrina, el médico clínico Ramiro Heredia (MN 117882), integrante de la División Urgencias del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, explicó: “Los resfríos son enfermedades causadas por una variedad de virus, en este caso estos patógenos no tienen un tratamiento específico, por lo cual los tratamientos son para aliviar los síntomas. Lo mismo sucede con la alergia, que es una reacción exageradas del organismo a algunas sustancias o elemento que para la mayor parte de la población resulta inocua. En ambas situaciones, lo que tratamos de hacer es aliviar los síntomas”.

En el mismo sentido, la neumonóloga Gabriela Tabaj (MN 107176), del Hospital del Tórax Dr. Antonio A. Cetrángolo, señaló que el primer punto que a tener en cuenta es que “los fármacos usualmente se denominan ‘antigripales’ básicamente porque no curan la gripe, sino que apuntan a reducir los síntomas del cuadro. La gripe es una enfermedad causada por un virus, el influenza, para el cual contamos con vacunas que tienen como objetivo reducir las complicaciones ocasionadas “, aseguró a Infobae hace unas semanas, tras el anuncio del panel asesor de la FDA..

“No se ha demostrado que estos medicamentos funcionen mejor que los medicamentos inactivos (placebo). Más importante aún, estos medicamentos pueden tener además efectos secundarios. Y mientras los antibióticos se pueden utilizar para combatir las infecciones bacterianas, no tienen ningún efecto sobre los virus que causan los resfriados y el virus de la influenza no es el único que se asocia con cuadros febriles o gripales. Incluso, otros virus se manifiestan con cuadros de tipo resfríos, faringoamigdalitis y bronquitis”, resaltó Tabaj.