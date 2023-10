Contraer COVID aumenta las probabilidades de padecer el síndrome de Guillain-Barré, la vacunación reduce el riesgo

JUEVES, 19 de Octubre de 2023 (HealthDay News) -- La infección por COVID puede aumentar el riesgo de un raro ataque del sistema inmunológico a los nervios del cuerpo, pero la vacunación podría proteger contra ello, sugiere un nuevo estudio amplio.

El estudio, realizado con más de 3 millones de adultos y adolescentes israelíes, encontró que la infección por COVID se asociaba con un riesgo sustancialmente aumentado de desarrollar el síndrome de Guillain-Barré (SGB) en las siguientes seis semanas.

El SGB es una condición rara en la que el sistema inmunológico lanza un ataque erróneo contra el propio tejido nervioso del cuerpo. Provoca síntomas como debilidad y hormigueo en las extremidades, dificultad para caminar e incluso parálisis.

Los expertos dijeron que no es sorprendente que el COVID aumentara las probabilidades de SGB: Cuando ocurre la condición, es a menudo en las semanas siguientes a una infección respiratoria o intestinal. Los investigadores creen que eso es porque esa infección ordinaria, en casos raros, desencadena una respuesta inmunológica descontrolada.

"No me sorprendería si la infección por COVID no aumentara el riesgo de SGB", dijo el Dr. Dennis Bourdette, profesor emérito de neurología en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón.

Más notable, dijo, es el otro hallazgo principal del estudio: El síndrome fue menos común en las personas que recientemente habían sido vacunadas contra el COVID que en aquellas que no lo habían sido.

En Israel, la vacuna mRNA de Pfizer es, con mucho, la más utilizada contra el COVID. Cuando las personas la recibieron, encontró el estudio, su riesgo de desarrollar GBS en las siguientes seis semanas fue un 50% menor, en comparación con las personas sin una vacunación reciente.

Es importante porque ciertas vacunas han sido relacionadas con pequeños aumentos en el riesgo del síndrome, incluidas las vacunas COVID de Astra-Zeneca y Johnson & Johnson, que no están basadas en mRNA.

El nuevo estudio, dijo Bourdette, "sugiere que las vacunas mRNA contra el COVID no solo no causan SGB, sino que pueden proteger contra el desarrollo de SGB".

Bourdette escribió un editorial publicado con los hallazgos en la edición del 18 de octubre de Neurology.

Otro experto estadounidense calificó el estudio de "muy importante".

"Claramente muestra que el COVID en sí mismo plantea un riesgo significativo de GBS, y que la vacuna, de hecho, prevendrá casos de SGB", dijo el Dr. Aaron Glatt, jefe de enfermedades infecciosas en Mount Sinai South Nassau en Oceanside, N.Y.

Es "otra razón más", dijo Glatt, para que las personas sigan con las vacunas COVID recomendadas.

Para el estudio, investigadores dirigidos por la Dra. Anat Arbel, del Lady Davis Carmel Medical Center en Haifa, Israel, siguieron registros médicos de casi 3,2 millones de pacientes israelíes de 16 años o más. Al inicio, en enero de 2021, ninguno tenía antecedentes del síndrome.

Durante el período del estudio, que duró hasta junio de 2022, 76 personas fueron diagnosticadas con GBS. Los investigadores compararon a cada uno de esos pacientes con 10 otras personas de la misma edad y sexo que estaban libres de al enfermedad.

Resultó que había una clara relación entre el COVID y la condición nerviosa. Del grupo con GBS, el 12% había sido infectado con COVID en las últimas seis semanas, frente al solo 2% del grupo de comparación.

Visto de otra manera, las personas con una infección por COVID en las últimas seis semanas tenían más de seis veces más probabilidades de desarrollar SGB que las personas que estaban libres de COVID durante ese mismo período.

Sin embargo, la imagen cambió cuando se trataba de vacunación contra el COVID. Las personas que desarrollaron GBS tenían menos probabilidades de haber sido vacunadas en las últimas seis semanas, en comparación con las personas que no desarrollaron SGB, menos del 11% frente al 18%.

No está claro por qué la vacuna podría reducir el riesgo de SGB, dijo Bourdette. Una posibilidad obvia, dijo, es que previene algunos casos de SGB al prevenir el COVID.

Pero Bourdette también especuló que las vacunas mRNA podrían reducir las probabilidades de otras maneras.

"Vale la pena considerar la posibilidad de que la vacunación mRNA contra el COVID podría inducir cambios inmunológicos no específicos que reduzcan el riesgo de desarrollar otras infecciones virales asociadas con SGB", dijo.

Se necesitarían más estudios, agregó Bourdette, para responder a esa pregunta.

Para la persona promedio, ambos médicos dijeron que los hallazgos ofrecen más tranquilidad sobre la seguridad de las vacunas mRNA contra el COVID.

"Cualquiera que tenga miedo de contraer SGB a partir de una vacuna mRNA contra el COVID debe sentirse tranquilizado de que al menos este tipo de vacuna contra el COVID no causa SGB", dijo Bourdette. "Y en realidad puede reducir el riesgo".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las vacunas y el síndrome de Guillain-Barré.

FUENTES: Dennis Bourdette, MD, profesor emérito, neurología, Universidad de Salud & Ciencia de Oregón, Portland; Aaron Glatt, MD, jefe, enfermedades infecciosas y epidemiólogo hospitalario, Mount Sinai South Nassau, Oceanside, N.Y., y profesor, medicina, Icahn School of Medicine en Mount Sinai, Ciudad de Nueva York; Neurology, 18 de octubre de 2023, en línea.