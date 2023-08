Cómo evitar que afecte la salud el humo de los incendios forestales

Los servicios de emergencia alertan a la población por la expansión dle humo (Gobierno de Córdoba)

Mientras las autoridades de Córdoba afirman que están contenidos los focos de incendio que se desataron ayer en la provincia, los fuertes vientos que alcanzaron más de 170 kilómetros por hora están esparciendo el humo en el centro del país.

Los incendios más complicados se producen en la localidad de Yacanto, en el departamento de Calamuchita, donde hubo varios evacuados y viviendas quemadas. Así como el fuego persiste con algunos focos, también lo hace el humo que invade gran parte de Córdoba y crea dificultades en la salud de los habitantes del lugar.

Además de consumir recursos naturales que tardarán muchos años en recuperarse, el fuego genera un alto impacto en la salud de las personas y los animales. La contaminación del aire agrava los cuadros respiratorios, provoca reacciones alérgicas y puede irritar la vista y la nariz.

Los fuertes vientos esparcen el humo que llegar a varias provincias argentinas (Gobierno de Córdoba)

Cuando una persona respira este humo, los efectos en la salud pueden ser inmediatos. Algunos de ellos son: tos, dificultad para respirar normalmente, ardor en los ojos, irritación en la garganta, más mucosidad, irritación en la nariz, sibilancias y dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores de cabeza, ataques de asma, cansancio, o latidos cardíacos acelerados.

La doctora Stella Maris Cuevas, otorrinolaringóloga y alergista especialista en olfato, advirtió a Infobae que “el humo tiene un impacto muy nocivo en nuestra salud. Más allá de la irritación ocular y la congestión nasal, también puede traer consecuencias en los pulmones, como broncoespasmo, y dolor de cabeza intenso”.

Exponerse al humo, “empeora el estado de las personas alérgicas y asmáticas y también puede afectar el sentido del olfato. Los grupos más vulnerables son los niños pequeños y los adultos mayores”, apuntó la ex presidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

Los incendios en La Calera y Salsipuedes fueron los más preocupantes por su cercanía a la zona de viviendas (Gobierno de Córdoba)

Para mitigar el ingreso de aire con partículas de la quema de pastizales, los barbijos se convierten en una ayuda para evitar la entrada de los pólenes en la boca y en la nariz, son necesarios para evitar la inhalación de humo, y se le debe sumar el uso de anteojos protectores, para proteger también los ojos, apuntó la doctora Cuevas.

En los últimos 5 años se vienen registrando los picos más altos de incendios forestales en el país y según el SNMF, el 95% del total de los focos fueron provocados por la acción humana. Existen varios factores que hoy se conjugan al mismo tiempo y que, sumados a la intervención humana, favorecen la propagación de las llamas y, con ella, la del humo:

- Las sequías

- La presencia de viento norte

- Las altas temperaturas

- La ausencia de lluvia

Cinco consejos para protegerse del humo

Incendios en San Luis y Córdoba

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, recomiendan seguir estas pautas para evitar respirar el humo de los incendios:

1 - Los barbijos contra el polvo no son suficientes para protegerlo. Utilizar mascarillas N95 brindará más protección cuando se usan adecuadamente que los barbijos comunes.

2 - Mantenga el aire interior tan limpio como sea posible. Cierre las puertas y las ventanas, a menos que haga mucho calor afuera, ya que esto podría hacer que haga mucho calor también adentro. Si tiene aire acondicionado, enciéndalo, pero cierre la entrada de aire de afuera y mantenga el filtro limpio para evitar que entre el humo.

3 - No aumente la contaminación del aire interior. Si las concentraciones de humo son altas, no encienda nada que entre en combustión como estufas o chimeneas. No pase la aspiradora porque esto mueve las partículas que ya hay en su casa. No fume tabaco ni ningún otro producto ya que con ello aumentará la contaminación del aire.

El humo y la emisión de gases tóxicos son muy dañiños para la salud. (Gobierno de Córdoba)

4 - Prestar atención a los informes locales sobre la calidad del aire. Cuando ocurra un incendio forestal en su zona, esté atento a las advertencias sobre los peligros del humo para la salud. Tome precauciones adicionales de seguridad como, por ejemplo, evitar estar al aire libre.

5 - Evite exponerse al humo cuando practique actividades recreativas al aire libre. Los incendios forestales pueden producir mucho humo. Es preferible posponer estas actividades o realizarlas en interior para evitar la inhalar aire contaminado.

¿Cómo influye el humo en las personas con síndrome de hipersensibilidad química?

Más de tres focos activos se registraron en Córdoba durante el martes (Gobierno de Córdoba)

“El síndrome de hipersensibilidad química es un enfermedad irritante y difícil de diagnosticar. Se presenta como una reacción exagerada del sistema nervioso a ciertos estímulos”, explicó la doctora Cuevas.

En el caso de la hipersensibilidad química se ven afectados el sistema nervioso, endocrino e inmunológico: la comunicación entre ellos presta múltiples alteraciones. El humo y la emisión de gases tóxicos son muy dañiños para los pacientes que tienen este síndrome.

Por razones aun no conocidas, en presencia de distintas sustancias, se inicia en estas personas un proceso de hipersensibilidad y de mala tolerancia, que finaliza con una reacción sobreexagerada del sistema inmunitario. En esta respuesta pueden participar las inmunoglobulinas A, E y G o las citocinas, que son mediadores inflamatorios que provocarían los síntomas y signos multisistémicos.

