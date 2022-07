Los fumadores de cigarrillos electrónicos no recuperan la salud al dejar el tabaco tradicional

Según vieron los investigadores, en comparación con los no fumadores, quienes fumaban cigarrillo electrónico mostraban alteraciones moleculares en sus perfiles de expresión génica que están asociadas con los fumadores de cigarrillos (Getty)

Los cigarrillos electrónicos (EC) son dispositivos populares que funcionan con baterías, que aerosolizan líquidos electrónicos, ya sea nicotina o mezclas de sabores que no contienen nicotina, utilizando una bobina de calentamiento.

Algunos estudios han sugerido que su uso puede ser una alternativa saludable a largo plazo al tabaquismo, que puede ayudar a revertir y prevenir la progresión de las enfermedades respiratorias relacionadas con el tabaco. De hecho muchos fumadores de cigarrillos que se convirtieron en usuarios duales tienen una reducción autoinformada en los síntomas respiratorios después de ese cambio. Por el contrario, otros han informado que empeoran con el uso de EC.

No obstante, la ciencia no deja de emitir informes con fundamento investigativo de lo contraindicados que se encuentran los cigarrillos electrónicos. De hecho, algunos estudios los han revelado tan perjudiciales como el tabaco tradicional. En esa línea se encuentra un nuevo documento que acaba de presentarse en la revista Toxics, donde científicos de la Universidad de California demostraron que cambiar de cigarrillos combustibles (AE) a EC no restaura el epitelio nasal al de un no fumador.

Específicamente, los investigadores encontraron que los perfiles de expresión génica del epitelio de los usuarios de AE no vuelven a los perfiles de expresión génica del epitelio típicos de los no fumadores.

“De hecho, en comparación con los no fumadores, el grupo de EC mostró alteraciones moleculares en sus perfiles de expresión génica que están asociadas con los fumadores de cigarrillos -informó Giovanna Pozuelos, la primera autora del artículo, con un doctorado en biología celular, molecular y del desarrollo-. El grupo EC mostró alteración de genes asociados con un aumento en el estrés oxidativo, la respuesta inmune y la queratinización, así como evidencia de disfunción ciliar y disminución de la ciliogénesis”. El equipo de investigación, dirigido por Prue Talbot, profesora de biología celular, informó que las alteraciones que el equipo observó en los perfiles de expresión génica del epitelio de los usuarios de EC sugieren que los cigarrillos electrónicos pueden interferir con la recuperación del epitelio respiratorio de los ex fumadores.

“Los EC a menudo se postulan como una alternativa más saludable al tabaquismo -indicó Talbot-. Sin embargo, el uso continuo de EC puede contribuir al daño epitelial de las vías respiratorias y la progresión de enfermedades, como la metaplasia escamosa ”. Esta dolencia implica cambios benignos en el epitelio, tejido que recubre órganos, como los pulmones, la garganta y la tiroides, y también se puede encontrar en la piel. Pozuelos explicó que la metaplasia escamosa “se observa en los pulmones en respuesta a la lesión tóxica que a menudo provoca el tabaquismo. Es reversible -continuó-, sin embargo, después de dejar de fumar. En nuestro estudio, los marcadores moleculares asociados con la metaplasia escamosa aumentaron en los usuarios de EC, lo que sugiere que éstos podrían interferir con la recuperación en ex fumadores. También observamos un aumento del estrés oxidativo y la inflamación, lo que puede contribuir al daño epitelial de las vías respiratorias y a la progresión de otras enfermedades respiratorias”.

Recientemente la FDA anunció la prohibición de los cigarrillos electrónicos mentolados después de que se probara su potencial adictivo (Efe)

Los investigadores recolectaron biopsias nasales de tres grupos de participantes y compararon sus lecturas de expresión génica del epitelio. Los grupos estaban compuestos por tres exfumadores que cambiaron completamente a EC de segunda generación durante al menos 6 meses; tres fumadores de cigarrillos de tabaco; y tres no fumadores. Luego, los especialistas utilizaron la bioinformática para identificar procesos biológicos, vías celulares y enfermedades. “Alteraciones en los perfiles de expresión génica de los usuarios de EC sugieren que los cigarrillos electrónicos pueden convertirse en la recuperación del epitelio respiratorio de los ex fumadores. Se trata de un dato esencial a considerar para analizar correctamente el proceso de abandono del tabaco y sus consecuencias” , confirmó Pozuelos.

Recientemente la FDA anunció la prohibición de los EC mentolados después de que se probara su potencial adictivo. A la vez otras investigaciones han demostrado que Los usuarios de cigarrillos electrónicos están expuestos a niveles potencialmente dañinos de metal vinculados al daño del ADN y Los síntomas de lesión pulmonar por vapeo se han informado en línea durante al menos siete años.

