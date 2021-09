El infectólogo Roberto Debbag advirtió que “ahora estamos en la pandemia del no vacunado”

"Ahora estamos en la pandemia del no vacunado", dijo (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag, advirtió hoy que se debe “tener más del 70%” de la población vacunada con el esquema completo contra el COVID-19 en cada país para “estar medianamente tranquilos” en cuanto al control de la pandemia, mientras en la Argentina se ha alcanzado sólo el 35,74% de las personas con el esquema completo, según datos oficiales. Si no se llega a esos niveles, señaló, “se generarán nuevas variantes” a raíz del avance de la circulación. “Ahora estamos con la pandemia del no vacunado o del vacunado con una dosis”, dijo, porque en algunas regiones existe desconfianza con los inoculantes, y en otras, como en Argentina, hay “falta de stock”.

Además, llamó al gobierno a se r “más proactivo” en cuanto a la vacunación e “inclusive en la política de testeo”. “La política de testeo no tiene que ser abandonada”, recomendó , y precisó que “no solo al que tiene síntomas, hay que salir a testear, por ejemplo a comunidades donde quiero saber dónde hay algún asintomático, por ejemplo entre los docentes aleatoriamente, entre alumnos secundarios aleatoriamente, en fábricas aleatoriamente”, ejemplificó, en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN por CNN Radio.

“Es decir controlar (la circulación del virus) en comunidades donde la gente trabaja o está realizando actividades educativas o sociales, testearlos activamente, independientemente de que tenga síntomas. Esa es la forma de estar adelante del virus”, dijo, y permitirá “enfrentar, si es que circula, la variante Delta, que todos pensamos que puede circular en las próximas semanas”.

Debbag detalló que es necesario que “el 70% o más de un país” esté completamente vacunado “para estar relativamente protegido en lo que significa la circulación porque si hay circulación del virus, más allá de las personas que se internan o que padecen la enfermedad, la transmisión en sí produce la probabilidad de nuevas variantes” y esto a su vez impulsará un “virus forever, un virus por siempre en circulación” en el tiempo.





La de Argentina “no es una buena cifra para enfrentar en las próximas semanas una variante Delta” (EFE/Nathalia Aguilar)

El virus del SARS-CoV-2 “puede seguir circulando no sólo porque hay 12 especies de animales donde el virus puede albergarse sino porque la transmisión en el humano en países donde no se accede a las vacunas seguirá generando nuevas variantes”, explicó.

El especialista dijo tener “esperanza de que en algunas semanas o meses en Argentina se logre” el nivel necesario de vacunación completa para poder detener la circulación y evitar la mutación del virus, pero admitió que la actual “no es una buena cifra para enfrentar en las próximas semanas una variante Delta”.

Según los últimos datos del Monitor Público de Vacunación, en el país hay 57.207.120 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 44.731.271. Pero con dos dosis solo hay 16.375.017 personas (35,74%) y tienen una otras 28.356.254 personas (61,90%).

El médico calificó la situación actual como “la pandemia del no vacunado”, ya que “en el hemisferio Norte, en EEUU, los no vacunados no se quieren vacunar por desconfianza o por ideología política, etc, y en el hemisferio Sur, América Lartina y el Caribe, por el no acceso a las vacunas. Es la pandemia del no vacunado o del vacunado con una dosis”, dijo.

Según el especialista Argentina también se ubica muy atrás respecto de otros países en cuanto al estudio genómico del virus . “El estudio genómico en Argentina es el 0,01% cuando en el mundo está por encima del 2%” Esto implica que se estudia de 20 a 40 veces más en el mundo el genoma del virus, “es decir, qué variantes hay”.

Debbag ya había advertido que el problema en la Argentina no es la desconfianza en la vacuna, que de acuerdo a nuestras investigaciones está en alrededor del 7% u 8% , el problema es no tener las vacunas para las segundas dosis o no ser llamado”.

Las dos dosis de alguna de las vacunas autorizadas de emergencia es la forma más eficaz de garantizar la protección contra el SARS-CoV-2, aunque también los especialistas se esfuerzan en aclarar que aunque una persona esté completamente vacunada eso no evita que contraiga el virus, si bien se cree que cursará la enfermedad de forma más leve.

El especialista advirtió de la baja investigación genómica en el país (EFE/Rayner Peña)

Recientemente, investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido revelaron que la variante Delta del coronavirus infecta con la misma carga viral a las personas que están vacunadas como a las que no lo están.

Según un análisis preliminar de un estudio llevado a cabo por expertos de esa casa de altos estudios británica, y que fue publicado en la revista The BMJ , aquellos que se contagian con la variante Delta tienen niveles de virus similares a los que no se vacunaron, lo que supone “un mayor desafío” a la hora de alcanzar la inmunidad de grupo contra el coronavirus.

En Argentina, la supercontagiosa variante Delta, aún o es de circulación comunitaria, pero se han detectado casos en varias provincias. En Córdoba se había detectado 91 casos, dos de los cuales resultaron mortales. El origen del contagio fue un viajero que violó la cuarentena y murió. Incluso hallaron restos de la variante Delta de coronavirus en las aguas cloacales. En Buenos Aires, el gobierno informó 63 casos, 59 son viajeros internacionales, 2 asociados a la importación, 2 casos sin antecedentes. En Mendoza y Santa Fe también se detectaron casos.

El virólogo Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas y experto en Biología Molecular, había señalado días pasados que “estamos ante la inminente circulación comunitaria de la variante Delta del SARS-CoV-2 en Argentina. Todavía estamos a tiempo de frenar la velocidad de reemplazo de otras variantes por la variante Delta si además de mantener las políticas de cuidados sostenemos las medidas de control de ingreso y aislamiento preventivo de los viajeros”.

El especialista aseveró que “si bien el país retrasó su ingreso, ya se está iniciando la circulación comunitaria de la variante Delta” y detalló que “el índice de protección calculado para Argentina es intermedio (34,2%), similar al que tenían Chile, España o Estados Unidos, cuando se inició la circulación de la variante en cada territorio”.

