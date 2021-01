Las personas con múltiples parejas sexuales tienen cuatro veces más riesgo de contraer cáncer de boca y garganta por el HPV

Un estudio determinó que tener más de 10 parejas sexuales está asociado a mayor riesgo de cáncer de orofaringe

De acuerdo a una recopilación de estudios por parte de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de los Estados Unidos, el riesgo de desarrollar cáncer de boca y garganta relacionado con el virus del papiloma humano (HPV) es 4.3 veces mayor entre quienes tienen diez o más parejas sexuales orales .

Investigadores locales encuestaron a más de 500 personas sobre sus prácticas sexuales, incluidas 163 personas que padecían el llamado cáncer de orofaringe. Este es el nombre que se le da a la parte media de la garganta, detrás de la boca, e incluye el tercio posterior de la lengua, las amígdalas y el paladar blando.

El grupo de científicos pudo observar entre los participantes de la investigación que el riesgo de desarrollar cáncer de garganta y boca era mayor entre las personas que tenían mucho sexo oral con diferentes parejas a una edad temprana.

El trabajo se basa en estudios anteriores que han vinculado la práctica del sexo oral con el cáncer relacionado con el HPV, que se desencadena por el virus que infecta la boca y la garganta.

Los expertos advirtieron también que los hombres tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desarrollar cánceres relacionados con el HPV como resultado del sexo oral que las mujeres.

La autora del artículo, doctora en Medicina Virginia Drake de la Universidad Johns Hopkins, que publicó los resultados del estudio en la revista Cancer, del American Cancer Society, que es revisada por pares, manifestó: “No es solo el número de parejas sexuales orales, sino también otros factores que no se habían apreciado previamente los que contribuyen al riesgo de exposición al HPV por vía oral y el posterior cáncer de orofaringe relacionado con el HPV”.

“A medida que la incidencia del cáncer de orofaringe relacionado con el HPV sigue aumentando en los Estados Unidos, nuestro estudio ofrece una evaluación contemporánea de los factores de riesgo de esta enfermedad”, añadió la otorrinolaringóloga especializada en cáncer. “Hemos descubierto matices adicionales de cómo y por qué algunas personas pueden desarrollar este cáncer, lo que puede ayudar a identificar a quienes tienen un mayor riesgo”, agregó.

El cuerpo médico encuestó a 508 personas, incluidas 163 de ellas con cáncer de orofaringe relacionado con el HPV, sobre sus comportamientos sexuales orales. El equipo descubrió que tener 10 o más parejas sexuales orales se asoció con un aumento de 4.3 veces en la probabilidad de desarrollar cáncer de boca o garganta relacionado con el HPV .

Asimismo, descubrieron que los niveles más altos de riesgo de cáncer también se asociaron con realizar sexo oral con muchas parejas diferentes en un período corto de tiempo, así como con tener sexo oral a una edad más temprana.

Además del papel que juega el momento y la frecuencia del sexo oral, el equipo también descubrió que las personas que tenían parejas sexuales mayores en su juventud tenían un mayor riesgo de cáncer de orofaringe relacionado con el HPV.

De manera similar, se encontró que el riesgo de cáncer era mayor entre aquellas personas que tenían relaciones sexuales extramatrimoniales.

El cáncer de boca, también conocido como cáncer oral, es donde se desarrolla un tumor maligno en el revestimiento de la boca. Puede estar en la superficie de la lengua, el interior de las mejillas, el techo de la boca (paladar) o los labios o las encías.

Los tumores malignos también pueden desarrollarse en las glándulas que producen saliva, las amígdalas en la parte posterior de la boca y la parte de la garganta que conecta la boca con la tráquea (faringe). Sin embargo, estos son menos comunes.

¿Cuáles son sus síntomas más comunes? Úlceras bucales doloridas que no se curan en varias semanas; bultos inexplicables y persistentes en la boca que no desaparecen; bultos persistentes e inexplicables en el cuello que no desaparecen; aflojamiento inexplicable de los dientes o alvéolos que no sanan después de las extracciones entumecimiento persistente e inexplicable o una sensación extraña en el labio o la lengua a veces; manchas blancas o rojas en el revestimiento de la boca o la lengua.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer o American Cancer Society es una organización de salud voluntaria a nivel nacional dedicada a eliminar el cáncer. Establecida en 1913, está organizada en seis regiones geográficas de voluntarios médicos y laicos que operan en más de 250 oficinas regionales en todo Estados Unidos.

