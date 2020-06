El otro riesgo de la pandemia: preocupación por el bajo número de estudios oncológicos y cardiovasculares

La preocupación reside en que, al no concurrir a hacer las consultas clínicas o los estudios correspondientes, no se puede determinar cómo se encuentra el paciente ante una sospecha clínica.

Pasaron un poco más de tres meses desde que la Argentina entró en el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la propagación del COVID-19, una enfermedad altamente contagiosa que llegó para “patear” el tablero del orden mundial y obligar a los Estados y sociedades a adaptarse de manera diligente a la nueva coyuntura.

Esta “nueva normalidad”, de la que tanto se habla, acaparó todos los aspectos de la vida -desde un simple saludo hasta el cierre de fronteras-. Y pareciera que llegó para quedarse.

Pero como una moneda de dos caras, la pandemia trajo sus cosas positivas como así también las negativas. Por un lado, la constante concientización acerca de la higiene y el lavado de manos trae consigo auténticos efectos para la salud de las personas pero, del otro lado, el miedo a contagiarse o el “pánico colectivo” como lo llamó el filósofo Giorgio Agamben, deriva en que, un gran número de personas no salga a la calle ni siquiera para cumplir con una actividad esencial como es la visita al médico.

Sobre este tema alertó la Dra Patricia Carrascosa, Directora Médica de Diagnóstico Maipú: “Muchos de los pacientes que nosotros atendemos son pacientes oncológicos o con problemas cardiovasculares y, venimos notando con preocupación, que hay una clara tendencia a concurrir significativamente menos a los chequeos médicos por miedo a contagiarse del COVID-19”

Esta conclusión se presenta a raíz de la drástica disminución en los pacientes que tendrían que haber repetido estudios o hacerse chequeos y no lo hicieron. Entre los más importantes se encuentran las tomografías computadas oncológicas, cardíacas, los estudios PET CT, mamografías, ergometrías, estudios de medicina nuclear cardíaca, eco doppler, eco estrés, resonancia cardíaca, entre otros.

Según los datos brindados por Diagnóstico Maipú, desde el 20 de marzo con el comienzo de la cuarentena hasta fin de ese mismo mes, un total de 15 pacientes se realizaron los estudios PET -TC- cuando en el mismo período y mes pero del 2019 fueron 48 pacientes. Esto significa que casi el 70% de las personas que tenía que repetir el estudio, no lo hizo. Si este mismo análisis lo hacemos en el mes de mayo, podemos percibir que concurrió un mayor número de pacientes, siendo un 34% el porcentaje de quienes no concurrieron a realizarse dicho estudio.

Pero por más que la curva es ascendente si uno compara el mes en el que comenzó la cuarentena con el actual, la Dra. Carrascosa alerta que el número sigue siendo bajo: “A principios de junio están concurriendo un 35%-40% menos de los pacientes que tendrían que realizarse los estudios, situación que debería cambiar ya que son pacientes con enfermedades en seguimiento grave o con lesiones altamente sospechosas”.

A la hora de analizar las conductas en las mamografías, de los pacientes que se efectuaron dicho estudio en Diagnóstico Maipú en el último trimestre del 2019 -que requiere control a los 6 meses, por ende, deberían haber regresado durante el segundo semestre de este año para cumplir con el control indicado-, sólo lo realizó el 20%.

“Este dato es aún más alarmante en el contexto de pacientes con mamografías con sospecha de malignidad e indicación precisa de biopsia mamaria para determinar diagnóstico anatomopatológico y así indicar la conducta terapéutica a seguir. En este grupo de pacientes su concurrencia fue del 80%, aunque aún sigue siendo insuficiente debido a la posible gravedad del cuadro”, destacó la Dra. Carrascosa.

El aumento paulatino de los pacientes que vuelven a efectuarse los chequeos médicos, demuestra que el miedo disminuyó a comparación del mes de marzo.

La preocupación está a la vista: al no concurrir a hacer las consultas clínicas o los estudios correspondientes, no se puede determinar cómo se encuentra el paciente ante una sospecha clínica. Asimismo, no se pueden establecer medidas terapéuticas adecuadas en los pacientes: “Los pacientes oncológicos son pacientes que requieren un control para saber si la enfermedad progresó, si remitió, si se estabilizó, si hay que continuar con el tratamiento o si hay que modificarlo. Lo mismo sucede con los pacientes cardiovasculares y, por eso, es necesario generar conciencia y transmitir el mensaje de que hay que ir al médico a hacerse los chequeos por más que estemos atravesando una pandemia”, enfatizó la Dra.

Estudios cardiológicos

Otro factor, no menos inquietante, es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Sin embargo, en el transcurso de las últimas décadas se realizaron medidas de control, prevención, diagnóstico y tratamiento con el fin de reducir la mortalidad, lo que lleva a que se alerte sobre estas conductas que podrían revertir la situación lograda.

Según los datos brindados por la institución, en todos los estudios de imágenes para la evaluación cardiovascular, (eco- doppler, eco estrés, ergometría, cámara gamma con esfuerzo , resonancia cardíaca, etc) hubo una franca reducción de los mismos que osciló entre el 75 y el 90% de acuerdo a la modalidad, comparado con el mismo período del año anterior.

El factor miedo

Según la Dra. Carrascosa, el temor a contagiarse al salir a la calle y concurrir a centros médicos, es una de las causas por las que las personas no retoman sus estudios clínicos. Sin embargo, el aumento paulatino de los pacientes que vuelven a efectuarse los chequeos médicos, demuestra que el miedo disminuyó a comparación del mes de marzo.

¿A qué se debe esta circunstancia? Sin titubear, la Dra. afirmó que las medidas sanitarias tomadas en Diagnóstico Maipú desde el momento en que se decretó la cuarentena ayudaron a que las personas se sientan acompañadas, seguras y protegidas.

Patricia destacó que, entre las medidas más importantes que se tomaron se encuentran: la medición de temperatura de las personas que ingresan a la institución, colocación de alcohol en gel en sus manos, sanitización de las suelas de los calzados, completado del formulario de declaración jurada al paciente y verificación del uso indicado del barbijo. Una vez cumplidas estas medidas, el paciente puede ingresar a la sede.

Tanto las recepciones como las salas de espera están adaptadas de manera que los asientos estén preparados para que las personas no tengan que tener contacto entre sí. Para ello se han colocado paneles divisorios que permiten un correcto aislamiento entre los pacientes.

Asimismo , y una vez finalizado el estudio al paciente, se realiza una minuciosa desinfección tanto del consultorio como del equipo utilizado. Para ello contamos con personal altamente capacitado que utiliza los elementos adecuados.

No menos importante, agrega la Dra. Carrascosa, son los elementos de protección personal entregados a todos los empleados para el cuidado y protección de ellos y de los pacientes.

Los turnos son otro de los temas que debatió el equipo médico. Finalmente se decidió que sean más espaciados, no sólo para evitar la superposición de los pacientes en las salas de espera, sino, además, para que pueda realizarse el proceso de desinfección entre paciente y paciente antes mencionado.

En cuanto al servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos, la institución ofrece extracciones a domicilio y en los estacionamientos de cada sede para aquellas personas que lo requieran

Por último, con el objetivo de que los pacientes no tengan que volver a concurrir a la institución, en algunas medidas se les entrega, en el momento, el estudio completo. Aquellos que por un tema de complejidad requieran más procesos, se enviará el informe por mail o se podrán bajar directamente desde la web.

¿Nueva normalidad?

Sin dudas el nuevo escenario generó que se replanteen muchas situaciones que, al parecer, llegaron para quedarse. Por más que la incertidumbre sobre la enfermedad y sobre el final de la cuarentena en la Argentina son todavía protagonistas, Patricia Carrascosa sostiene que, gran parte de las medidas que se llevan a cabo actualmente van a mantenerse luego de que este período finalice.

“Creo que todos hemos aprendido a extremar las medidas de higiene en función al lavado de manos permanente, no llevarnos las manos a la cara, etc. En cuanto a las instituciones médicas, se logró darle un mejor servicio al paciente, ya sea con el cuidado extremo hasta facilitarle los estudios para que no tenga que volver a la institución. Son cosas beneficiosas para el paciente y seguramente se van a mantener luego de que todo esto pase”, finalizó.