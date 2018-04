Ante la idea de tener que ir a un baño ajeno, se evita salir o se fuerza al cuerpo a soportar horas de retención. A la vez de que se incrementan las molestias físicas, aparecen pensamientos del tipo: "Me da vergüenza ir a un baño que no es el mío". "Me da asco no poder limpiarme bien". "Tengo miedo de que los demás me vean".