"Hay ciertos criterios a seguir para determinar si el paciente requiere ser internado o no y la edad no es uno de ellos. Una persona que tiene 85 años si está muy bien biológicamente, no necesariamente debe internarse. Los motivos para decidir que alguien deba ser hospitalizado, en general, son cuando se presenta dificultad para respirar; cuando el pulmón, cuya función principal es llevar oxígeno a la sangre, no cumple con esta tarea; cuando las personas están confusas –las infecciones a veces pueden producir estados de confusión-; cuando la función del riñon se ve alterada, cuando se respira muy rápido o hay taquiapnea y cuando baja la presión. Todos ellos son criterios de internación", desarrolló el experto.