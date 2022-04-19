Чеко Перес дебютировал в актёрском мастерстве с ярким короткометражным фильмом для Red Bull

Чеко Перес дебютировал в актёрской игре в Red Bull с эффектным короткометражным фильмом перед Гран-при Майами (Фото: Youtube/Oracle Red Bull Racing)

Имидж Серхио Переса продолжает расти для Red Bull, так как его спортивные показатели не только выросли к 2022 году, но и его присутствие в СМИ играет решающую роль для бренда энергетических напитков в Северной и Южной Америке.

Благодаря своей популярности и росту в Мексике и США, Checo Pérez считается основным имиджем команды на гонках в Северной Америке, а новый Гран-при Майами украшает первую рекламную кампанию и развлечения бренда.

Во вторник, 19 апреля, официальный аккаунт Youtube показал 11-минутный короткометражный фильм, в котором главными героями являются Серхио Перес и глава команды Кристиан Хорнер, который снялся в боевиках, исходя из спешки: путешествие из Нью-Йорка в Майами в тот же день на борту одноместного самолета команды.

Полное видео можно посмотреть по этой ссылке Youtube, где аккаунт Oracle Red Bull Racing похвастался видео продолжительностью 11 минут и 11 секунд, то же число, что и Checo в его автомобиль во время каждой гонки Формулы-1 с момента ее дебюта.

«По мере того, как волнение вокруг Гран-при Майами растет, Чеко отправляется в путешествие по улицам Нью-Йорка и болотистым Эверглейдс, чтобы наконец добраться до новой трассы», - говорится в описании короткометражного фильма.

Причина в том, что Перес не одинок в этом видео, потому что помимо получения заказов Хорнера он собирает всю свою пит-команду, чтобы помочь ему на этом пути, где он водит RB7, одноместный чемпион 2011 года с Себастьяном Феттелем и который Чеко использовал во время своего ShowRun в Мехико.

На протяжении всего видео Чеко делится с другими спортсменами-членами Red Bull в других дисциплинах, таких как звездные выступления профессионального вейкбординга Паркса Бонифэя, американского теннисиста Рейли Опелки, корнербека Miami Dolphin Байрона Джонса и скейтеров Зиона Райта и Джейми мистер Фойд.

Сцены снимались в различных знаковых местах Соединенных Штатов, особенно в штатах Флорида и Нью-Йорк, когда они путешествовали на автомобиле через Бруклинский мост, район Чайна-таун, залив Майами и весь путь до национального парка Эверглейдс.

Все это с целью прогуляться по основным точкам Соединенных Штатов и продолжить рост Red Bull и Formula 1 в Соединенных Штатах, для чего они использовали образ мексиканца Серхио Переса в качестве главного знамени.

Весь короткометражный фильм также был частью кампании по приветствию нового автодрома Майами, где он впервые будет показан в следующее воскресенье, 8 мая, в одном из новых городов, добавленных Формулой 1 в календарь и главной отличительной чертой которого является стадион Хард-Рок.

Поскольку он все еще находится на завершающей стадии строительства, сюжет видео вращался вокруг того, что Чеко прибыл рано после реальной переправы, в котором он участвовал крокодил, разговаривал с таксистами, нарушил правила парковки в запрещенном месте, менял шины и даже выпустил его в новостях.

Все, чтобы добраться до сердца стадиона «Дельфин» в Майами и снова связаться с Кристианом Хорнером, где выяснилось, что все было недоразумением из-за сходства в произношении слов «В мае» (в мае на испанском языке) и «Сегодня» (сегодня на испанском языке).

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