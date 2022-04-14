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четверг 14 апрель 2022
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Россия

Около 260 семей были насильственно перемещены в Каука и Валле во время этой Страстной недели.

Они спасаются бегством от столкновений между незаконными вооруженными группировками, которые происходят в сельских районах Буэнавентуры и муниципалитете Алжира

Newsroom Infobae

14 апрель 2022
Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.
Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Хотя в Колумбии отмечается Страстная неделя, в то время, когда семьи в стране переживают состояние воспоминаний, размышлений и перерывов в мероприятиях, более 260 семей в департаментах Каука и Валле на западе Колумбии проведут святые дни в импровизированных убежищах после того, как им пришлось бежать их дома в связи с боевыми действиями, происходящими в сельских районах муниципалитета Алжира и Буэнавентуры, соответственно.

Что касается портового города в Тихом океане, то с прошлого понедельника примерно 169 семей, около 500 человек, были насильственно перемещены из городов Сан-Исидро и Ла-Эсперанса из-за интенсивных боев между партизанами ELN и кланом Персидского залива, которые борются за территориальный контроль и маршруты о незаконном обороте наркотиков в этом районе страны, о чем сообщила государственная радиостанция Radio Nacional de Colombia.

Это второй случай, когда такая же ситуация наблюдается в Буэнавентуре, которая уже страдает от внутреннего насилия между преступными группировками, где сотни людей вынуждены бежать из сельских районов, как это произошло в январе, где, по оценкам, около 700 человек были перемещены.

В связи с этим новым массовым перемещением власти порта создали временное убежище в своем Колизее в ожидании гуманитарной помощи в сложившейся ситуации.

«Мы смогли гарантировать главное, что еда была, мы знаем, что Колизей - не лучшее место для проживания, но мы создаем базовые условия, такие как коврики, одеяла, питьевая вода, чтобы ситуация была максимально терпимой», - цитируют по радио заявления местного мэра Виктор Хьюго Видаль.

Аналогичная ситуация складывается в сельской местности муниципалитета Алжира, в западной части Валье-дель-Каука, где около 100 семей, более 200 человек, также были вынуждены покинуть свои дома в районе Санта-Клара и со вторника находятся в городской зоне города из-за столкновений между Карлоса Патиньо, диссидента вымершего FARC, и войск Третьей дивизии Национальной армии.

На радио La W они проконсультировались с Дэном Харри Санчесом, директором отдела по делам жертв Каука, который сообщил, что 30 семьям препятствуют поселению в муниципальном центре, а еще 70 - из сектора Плато.

«Согласно оповещению, опубликованному Управлением омбудсмена, есть еще 50 семей, которые начинают переезжать из деревни Ломитас, потому что они подвергаются риску для своей жизни», - сказал чиновник.

Принудительное перемещение в Колумбии в прошлом году увеличилось на 179 процентов в прошлом году, согласно данным Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) по сравнению с 2020 годом.

В отчете, опубликованном агентством France 24, согласно данным, приведенным в том же отчете Ocha, который был опубликован ранее в этом году, погибло 73 000 человек.

«Действия негосударственных вооруженных групп против гражданского населения являются основными причинами вынужденного перемещения в Колумбии», — говорится в докладе ООН.

Именно департаменты Чоко, Валье-дель-Каука и Нариньо составляют 75 процентов случаев перемещения, и больше всего страдают общины африканского происхождения и коренного населения. Кроме того, 18 процентов жертв этого бедствия составляют несовершеннолетние.


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