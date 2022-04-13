Международный день поцелуев: как долго длился самый длинный поцелуй в истории

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

В эту среду, 13 апреля, отмечается Международный день поцелуя. Этот праздник проводится как дань уважения самому длинному поцелую, который когда-либо был записан и который состоялся в Таиланде в ознаменование Дня святого Валентина.

Самый длинный поцелуй в мире стал результатом конкурса, проведенного в Таиланде, где в 2011 году пара представителей этой национальности установила мировой рекорд с самым длинным поцелуем, который длился 46 часов 24 минуты 9 секунд.

Позже, в 2013 году, одна и та же пара побила свой рекорд, поцеловав друг друга, не взлетая ни на секунду, в течение 58 часов 35 минут 58 секунд.

Кроме того, это празднование призвано напомнить о важности поцелуев в человеческих отношениях.

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

Существует несколько теорий, связанных с происхождением поцелуя. Предполагается, что все началось в результате грудного вскармливания или, возможно, гораздо дальше, когда гоминиды ходили по миру и должны были кормить своих детенышей ртом.

Однако самые старые остатки поцелуя происходят с востока, особенно из региона Индии, где в некоторых храмах были найдены фигуры существ, вырезанных из камня, которые выполняли эту практику. Аналогичным образом, в знаменитой книге Камасутры, написанной примерно в III веке после Христа, можно найти ссылки на поцелуй.

Поцелуи можно рассматривать не только как простой эротический акт, потому что эту древнюю практику можно рассматривать как отличное упражнение, которое помогает сжигать калории и укреплять иммунную систему, а также создавать связи и эмоциональные связи между людьми.

Его сила настолько высока, что, согласно некоторым исследованиям, проведенным специалистами в этой области, поцелуи можно сравнить с натуральным лекарством, поскольку они вызывают у людей повышение уровня окситоцина, гормона, отвечающего за физические и неврологические изменения, такие как удовольствие, влюбленность и все, что связано с любовью.

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

Для людей, которые обычно целуются, это может означать более долгую и счастливую жизнь, поскольку она обладает терапевтической и психологической силой. Другими словами, поцелуй может представлять собой определяющий акт успеха или неудачи среди влюбленных.

На культурном уровне индийский поцелуй быстро распространился по всему европейскому континенту во времена Александра Македонского.

Согласно рассказу Гомера «Одиссея», поцелуй был рассказан в его отрывках, но история на этом не заканчивается, потому что в Библии поцелуй упоминается как символическое событие, когда Иуда целует Иисуса и запечатывает с ним его судьбу.

В Древней Персии было очень распространено поцелуи мужчин, в то время как для кельтов это было в некоторой степени лекарственным. В средневековые времена целовать девушку считалось нечистым.

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

Со времен промышленной революции этот обычай рассматривался как нормальный акт, происходивший между людьми, которые аффективно взаимодействовали, но это могло осуществляться только в абсолютной близости, иначе он подвергался цензуре со стороны общества.

От романтизма произошел сдвиг парадигмы в отношении поцелуев. Люди пользовались большей свободой выражения своих чувств, порождая настоящую сексуальную революцию, которая на сегодняшний день стала нормальной благодаря модернизации.

Сегодня это довольно распространенная и универсальная практика, которая используется для демонстрации аффективных связей, таких как страсть, дружба, привязанность и любовь между людьми.

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