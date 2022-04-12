La Molina: Родственники убитого стилиста пытаются линчевать подозреваемых в преступлении

Произошло насилие! Толпа родственников и друзей убитого стилиста Хавьера Паука Серда (55 лет) безжалостно напала на трех подозреваемых в совершении ужасного убийства камнями, кирпичами и избиениями в Ла-Молине. Они были доставлены в это место для полицейской осмотрительности и воссоздания произошедшего.

Подозреваемые Луис Попаян (19 лет), Мануэль Оканья (29 лет) и Омар Уаман (19 лет) находились под усиленной охраной нескольких полицейских бригад из Депинкри-ла-Молина и были доставлены в 4:30 дня в дом стилиста в зоне III Мусы. Полицейское разбирательство заняло около трех часов за закрытыми дверями в здании стилиста.

Тем временем на окраине здания десятки родственников, друзей и соседей профессионала красоты собрались и закричали, требуя, чтобы убийцам был вынесен максимальный срок пожизненного заключения.

Только в 7:30 вечера все осмотрительные работы были завершены, и подозреваемых вывели из дома для передачи в полицейские машины. Именно там разъяренные погибшие и друзья Хавьера Пауки набросились камнями, паласо, кирпичами на предполагаемых исполнителей преступления. «Умри!. Эти сволочи должны попасть в тюрьму с пожизненным заключением», - сказали они, когда группа людей набросилась на полицейских и сумела избить подданных.

Однако, воссоздавая события в полиции, трое задержанных заявили, что после участия во встрече со стилистом Хавьером Паукой Серной (56 лет) за день до убийства в Ла-Молине они обвинили четвертого человека по имени «Жорди», который синдицируется как исполнитель преступление. Четверо изображены на фотографии, сделанной после убийства, как сообщает 90 Matinal.

Трое причастных к убийству и задержанных: Хесус Мануэль Оканья Мороте, Омар Аугусто Уаман Анхелес и Луис Умберто Попаллан. Когда их прооперировали вблизи местонахождения Томаса Валле, Индепенденсия носила с собой мобильные телефоны и другие предметы жертвы.

Даже в районе Индепенденсия полиция обнаружила брошенный фургон стилиста.

В докладе Латины показан краткий диалог между полицейским и одним из задержанных, который утверждает, что когда он вышел из дома Ла Молины, Хавьер Паука был жив и что последним, кто вышел из дома, был Жорди. '

«Он сказал нам «иди», босс. Он вышел последним, босс, мы ничего не знали», - сказал он агенту Терне. Позже, в других видео, двое других задержанных также обвиняют Джорди в том, что он был вдохновителем убийства стилиста.

56-летний стилист Хавьер Луис Паука Серда был жестоко убит в своем доме, так как тело жертвы было найдено связанной и порезанной на шее в прошлый четверг вечером его сестрой.

Наконец, показания соседки, личность которой хранится в резерве, указывают на то, что в тот вечер она слышала дискуссии между стилистом и другими людьми. Однако он добавил, что примерно в 9:30 вечера в среду сообщалось о громкой музыке.

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