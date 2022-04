Плохой сон может увеличить висцеральный жир, который вызывает болезни сердца и обмен веществ

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Хотя есть данные о том, что дефицит сна увеличивает риск ожирения, экспериментальные данные ограничены. Тем не менее, исследования продолжают показывать важность правильного сна для поддержания здорового веса тела, но многое еще предстоит узнать, когда дело доходит до понимания мельчайших деталей этой взаимосвязи.

Исследователи из клиники Майо в США пролили новый свет на эту тему, продемонстрировав, как недостаток сна может увеличить уровень коварного висцерального жира глубоко в брюшной полости, что приводит к серьезным рискам для здоровья.

Длинная серия опубликованных исследований выявила связь между недосыпанием и ожирением и связанными с ним состояниями. Это включает в себя демонстрацию того, как нерегулярный сон может повысить риск гипертонии и других метаболических нарушений и удвоить вероятность сердечных заболеваний. Аналогичным образом, исследования показали, как дополнительный сон может привести к дефициту калорий и снизить риск ожирения у новорожденных.

В то время как научные знания в этой области накапливаются, исследователи клиники Майо отмечают, что никаких конкретных исследований по распределению жира в организме не проводилось. Его работа, опубликованная в Journal of the American College of Cardiology, посвящена различиям между подкожным жиром, который находится под кожей, что можно просто почувствовать, когда человек сжимает живот и висцеральный жир, невидимый тип глубоко в брюшной полости, который может окружать печень, кишечник и другие органы.

Висцеральный жир составляет только около 10 процентов от общего количества жира в организме у большинства людей, но когда он накапливается до чрезмерного уровня, он может играть непропорциональную роль в неблагоприятных последствиях для здоровья. Это связано с тем, что он производит большое количество химических веществ, связанных с широким спектром заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, такие как сердечный приступ и атеросклероз, диабет 2 типа, печеночная недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, рак и астма.

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

Поэтому важно контролировать уровень висцерального жира. В результате исследование клиники Майо было разработано для изучения того, как сон может играть регулирующую роль. В нем приняли участие 12 здоровых людей, которые не страдали ожирением и были помещены в нормальную группу, которая спала девять часов в ночь, или в ограниченную группу, которая спала всего четыре часа в сутки в течение двух недель. Это произошло после определенных периодов акклиматизации и нормального восстановления сна, а затем группы обменялись привычками сна после трехмесячного периода отбеливания.

Группы всегда имели свободный доступ к пище, и ученые отслеживали потребление энергии, расход, массу тела, биомаркеры аппетита и распределение жира с помощью компьютерной томографии. Было замечено, что добровольцы потребляли более 300 дополнительных калорий в день в периоды ограничения сна, в то время как их расход энергии оставался прежним. По словам исследователей , это привело к небольшому увеличению веса, но увеличению висцерального жира на 11 процентов .

«Накопление висцерального жира было обнаружено только с помощью компьютерной томографии, и в противном случае это было бы упущено из виду, особенно с учетом того, что увеличение веса было довольно скромным, всего около 450 граммов, объяснила Найма Ковассин, которая руководила исследованием. Одни только меры веса могут быть ложно обнадеживающими с точки зрения последствий для здоровья от недостаточного сна».

Исследование было разработано для того, чтобы воспроизвести нерегулярные модели сна, которые могут выдержать работники смены, с периодами неадекватного отдыха, чередующимися с обычными периодами отдыха. Важно отметить, что ученые обнаружили, что воздействие на висцеральный жир, по-видимому, сохраняется и после периодов недостаточного сна, даже когда масса тела уменьшается, что может иметь кумулятивные последствия , если эти модели сна будут сохраняться в течение нескольких лет.

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

«Обычно жир преимущественно откладывается подкожно или под кожей», — говорит Виренд Сомерс, другой главный исследователь в исследовании. Однако недостаточный сон, по-видимому, перенаправляет жир в самый опасный висцеральный отсек. Важно отметить, что хотя во время восстановительного сна наблюдалось снижение потребления калорий и веса, висцеральный жир продолжал увеличиваться . Это говорит о том, что неадекватный сон является ранее непризнанным триггером для отложения висцерального жира и что восстановление сна, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не обращает вспять накопление висцерального жира», - заключил он.

