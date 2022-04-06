Поток колумбийцев, выезжающих за границу, превысил уровень, предшествующий пандемии

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

Туризм является одной из отраслей страны, которая продолжает восстанавливаться на фоне отставания экономического кризиса, вызванного пандемией. В эту среду были опубликованы новые данные, подтверждающие приверженность колумбийцев продолжению путешествий.

Согласно расчетам Колумбийской ассоциации агентств путешествий и туризма (Анато), основанным на данных миграции Колумбии, 689 403 колумбийца уехали за границу в первые два месяца 2022 года, что означает возобновление деятельности на 95%.

В связи с этим в отчете ассоциации подробно говорится, что февраль был первым месяцем после реактивации, когда «рекорды до пандемии были превышены, когда отток превысил 300 000 колумбийцев, что соответствует росту на 5% по сравнению с более чем 287 000, появившимися в том же месяце 2019 года».

Таким образом, стало известно, что самыми высокими темпами роста регистрации посещений стали Доминиканская Республика (108 процентов), Мексика (85 процентов), Чили (53 процента), Испания (40 процентов) и Соединенные Штаты (11 процентов).

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По данным ассоциации, ожидается, что к Пасхе около 133 000 колумбийцев выедут за границу, что будет означать рост на 6% по сравнению с тем же сезоном 2019 года.

Информация от ProColombia также указала в среду, что после двух лет влияния на международные воздушные возможности страны Колумбия уже превысила 190 583 места и 1142 еженедельных международных частот, которые были проведены в феврале 2020 года. Сегодня в стране уже 196 348 мест и 1147 частот.

Компания также объявила, что на сегодняшний день 10 городов страны имеют прямое международное сообщение с 42 международными направлениями в 26 странах. Согласно OAG (Official Aviation Guide), Колумбия входит в число 20 стран с самой высокой пропускной способностью в мире, а в Латинской Америке — третья страна после Бразилии и Мексики.

Аналогичным образом, компания уточнила, что некоторыми из новых авиакомпаний, работающих в Колумбии, являются SKY, Viva Aerobús и Volaris, причем последние две авиакомпании впервые приземляются в Южной Америке. SARPA и JetAir также начали свою деятельность, и к июлю 2022 года ожидается прибытие испанской авиакомпании Plus Ultra.

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