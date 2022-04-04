Grammys 2022: Селена Гомес проиграла свою номинацию на Grammys 2022 года и заявления в социальных сетях

Несмотря на большие надежды поклонников, Селена Гомес проиграла свою единственную номинацию на Грэмми 2022 года против Алекса Кубы в категории «Лучший латинский поп-альбом». Певица мексиканского происхождения не присутствовала на церемонии, однако через сети начались протесты по поводу решения Национальной академии искусств и наук звукозаписи.

Несмотря на то, что телевизионные вещательные и потоковые платформы, такие как Paramount +, еще не начались, результаты некоторых категорий уже были объявлены, и именно так альбом Mendó похитил Revelación, первый испаноязычный EP певца, возможность позиционировать себя как одного из величайших победителей вечера и, таким образом, наградить бывшую девушку Диснея ее первый граммофон в ее первой номинации на протяжении всей карьеры певицы.

Имя американской певицы уже несколько часов было в тренде в социальных сетях, таких как Twitter, но теперь, после известия о ее поражении, официальные аккаунты Grammys и Latin Grammys были заполнены негативными комментариями, в которых жалобы и неприязнь к решения сертифицированных избирателей были заполнены негативными комментариями, где жалобы и дизлайки по поводу решения сертифицированных избирателей были заполнены негативными комментариями, показали полное неодобрение, оставив церемонию с плохим временем, поскольку хорошая новость с победой других латиноамериканских художников ушла фон.

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

Среди комментариев неодобрения можно найти универсальное утверждение: Селена Гомес должна была выиграть граммофон. Пользователи этой цифровой платформы не стеснялись делиться фотографиями и даже мемами, чтобы в цифровом виде доказать Академии, что их решение было неправильным, и даже попросили прекратить просмотр телевизионной трансляции 64-й премии «Грэмми».

«Подобные решения Грэмми не теряют всякого интереса к их призу». «Revelation — один из лучших альбомов Селены Гомес, возможно, только ниже Revival, но все же очень смелый с Академией». «Мы все знаем, что если бы Селена не выиграла эту категорию, как музыка на испанском языке, ей будет невозможно сделать это на английском в какой-то другой момент своей карьеры». «Грэмми просто показывают, что для них ничего не имеет значения, пока они дают просмотры или зрителей в своих местах вещания, но в конце концов, если бы они знали, что Селена не может выиграть категорию, за которую они ее номинировали, иметь больше просмотров с нами в поиске?» , можно прочитать в твите, объявленном победителю.

Revelation - это четвертый расширенный EP - расширенная игра, используемая в качестве названия для музыкального формата записи; продолжительность этого слишком велика, чтобы считаться синглом, и слишком короткая, чтобы считаться альбомом певца. Это их первая запись полностью на испанском языке, выпущенная 12 марта 2021 года лейблом Interscope Records. Гомес сотрудничал с несколькими продюсерами, такими как Альберт Хайп, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16 и Tainy, чтобы добиться желаемого звука. Это первый музыкальный проект Селены, номинированный на премию Грэмми (латиноамериканскую и латиноамериканскую).

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

Он является канадским национализированным кубинским певцом и автором песен, музыкантом и композитором, который поет на испанском и английском языках. Он выиграл две премии Juno Awards за альбом World Music of the Year: в 2006 году за Tobacco Smoke, и в 2008 году за свой второй альбом, Agua del Pozo. Алекс еще не высказался за свою победу в этом выпуске 2022 года, однако поклонники Селены Гомес дали ему понять, что награда была не для него.

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