Карлос де ла Мота и Лаура Перес очень романтично обручились, и она продемонстрировала роскошное кольцо

В прошлую субботу, 2 апреля, гламурным и романтическим вечером Карлос де ла Мота доминиканский актер, который в настоящее время участвовал в романе Mi Fortuna es Amarte, покорил сети эмоциональным предложением своей девушке Лауре Перес в роскошном месте в его родной Доминикане республика.

Именно в своем аккаунте в Instagram журналистки Лоры Перес он объявил новость о своей помолвке, поделившись для своих тысяч подписчиков любовным видео с точным моментом предложения, в котором посреди ночи знаменитость вышла на сцену сайта, где был музыкальный ансамбль расположенный.

Ну, под предлогом исполнения песни Де ла Мота попросил Лору прийти, потому что он посвятил ей предполагаемую песню таким образом, что признался ей в своей неистовой любви к ней и желании радовать ее каждый день своей жизни, видя, что его нынешняя невеста придумала свой телефон в руки, потому что она записывала момент, продолжила с большим предложением.

Актер признался в любви и воспользовался случаем, чтобы попросить подругу стать его женой.

«Я бы хотел, чтобы моя девушка Лора Перес была здесь, чтобы увидеть мою песню в первом ряду, (...) единственное, что я хочу сказать тебе, Лора, это то, что я люблю тебя, что я обожаю тебя и хочу, чтобы ты продержался со мной каждый день своей жизни, и что ты поешь эту песню, и я хочу, чтобы ты женился на мне», - сказал актер с романтическая мелодия на заднем плане.

На что коммуникатор действовала удивленно и взволнованно в разгар различных аплодисментов и криков со стороны окружающих, поздравляющих присутствующих, поэтому она быстро согласилась с рыданиями выйти замуж за знаменитого. Наконец, между поцелуями и объятиями Карлос объявил о своей помолвке, громко выкрикивая фразу «Он сказал да, он сказал «да».

Точно так же в шутку он отметил, что его девушка успела покаяться, поэтому, несколько смеясь над шуткой, жених и невеста завершили этот прекрасный момент романтическим танцем. Описание видео охватило все волнение Лоры Перес: «Мне так повезло, что у меня есть ты! Спасибо, что сделали меня самой счастливой женщиной в мире, я люблю тебя @carlosdelamota, #paratodalavida», - написала ведущая церемоний в сочетании с различными сердечными смайликами и кольцом.

После этого эмоционального момента доминиканец сделал пост в своем официальном аккаунте в Instagram, фотографию, на которой его девушка позировала улыбаясь, демонстрируя роскошное кольцо, закрывающее часть ее лица, так как пользователи стремились сосредоточиться на сияющий бриллиант, которым они запечатали свою помолвку, вместе с несколькими, но значимыми словами «Она сказала... ДА!!!» с кольцом emoji в описании.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram @lauraperezrojas

Именно тогда разные личности из СМИ отреагировали на эту новость, в том числе Хулиан Хиль, который прокомментировал два красных сердца в публикации также актер Рикардо Франко аплодировал этому факту, и даже журналист Шаник Берман написал в пост «Поздравляю» вместе с красными сердечками в представлении любви.

Такой паре удалось сделать еще один шаг в отношениях с этим обязательством, потому что обоим удалось создать красивую пару, так как они вместе уже несколько лет. Недавно актер объявил об уходе из компании Televisa and Mexico, поэтому он стремился заняться политикой в своей родной стране, Доминиканской Республике.

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