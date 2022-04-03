Терапия стволовыми клетками: наука изучает, как она может облегчить симптомы расстройства аутистического спектра

28-02-2008 Células madre, laboratorio SALUD MADRID ESPAÑA EUROPA TIGENIX

Расстройство аутистического спектра (РАС) - это заболевание, развитое нейронами, которое появляется в раннем возрасте и характеризуется стереотипным поведением, таким как нарушение социальной коммуникации, повторяющееся поведение и ограниченные действия и интересы. Известно, что причины аутизма неоднородны (генетическая предрасположенность и/или воздействие окружающей среды).

Существует несколько видов лечения, направленных на улучшение качества жизни людей с этим расстройством. Существуют подходы к поведению и общению, а также альтернативные варианты, такие как лечение стволовыми клетками пуповины. По этому последнему пункту недавно стало известно, что Университет Дьюка проводит клиническое исследование для лечения детей с расстройством аутистического спектра аутологичной и аллогенной пуповинной кровью.

Исследования под руководством доктора Джоанн Куртцберг, профессора кафедры педиатрии медицинского факультета Университета Дьюка и научного директора Программы клинической клеточной терапии, продолжают развиваться и, как ожидается, к следующему году получат одобрение FDA (регулирующего органа США) для открытого клинического применения, после того, как они продемонстрировали благоприятный исход у детей, участвующих в исследовании. Также известно, что аргентинский пациент с этим заболеванием участвовал в исследовании и получал стволовые клетки плацентарной крови, которые были соответствующим образом криоконсервированы в банке стволовых клеток BioCells Argentina.

Un niño con autismo decidiendo cuál es el mejor lugar para poner su bloque UrsaHoogle | Getty Images

«Эта маленькая пациентка получила вливание собственных стволовых клеток плацентарной крови, которые в то время были криоконсервированы. Для того, чтобы наблюдать результаты, мы должны дождаться соответствующего времени: согласно протоколу, первые оценки проводятся через 6 и 12 месяцев после инфузии, а затем продолжают эволюционный контроль, чтобы определить, как прогрессирует пациентка и есть ли у нее улучшения. Ожидания высоки, и родители уже показали улучшения в общении и поведении », - сказал доктор Клаудио Дюфур, медицинский директор BioCells Argentina, который внимательно следит за случаем.

«Несколько лет назад люди не знали ни об этой процедуре, ни о терапевтическом использовании этого типа клеток. Также не было известно о процессе пожертвования. С другой стороны, были некоторые споры об их происхождении, главным образом из-за так называемых «эмбриональных стволовых клеток», которые, как следует из названия, являются клетками эмбрионов и которые находятся под особым регулированием биоэтических вопросов, а также производных от них клеток, называемых IPS, которые могут генерировать осложнения, если их использование не влечет за собой строгой научной строгости в их испытаниях», — заявил Дюфур в диалоге с Infobae.

Согласно публикациям Дьюка, лечение стволовыми клетками пуповины может привести к улучшению общения и поведения у этих детей, поэтому ожидается, что протокол клинических испытаний Дьюка получит одобрение FDA и будет считаться одобренным терапевтическим вариантом для клинического применения. « Если принципы этого протокола будут продемонстрированы, это будет означать, что терапия клетками, полученными из пуповинной крови, может облегчить все симптомы расстройства аутистического спектра за счет модуляции воспалительных процессов, происходящих в мозге этих детей, защищая функции мозга и восстанавливая нервные клетки, пострадавшие от этого расстройства», — добавил Дюфур.

Из медицинского управления BioCells Argentina они надеются, что протоколы перейдут на клиническую стадию в их начале и что, демонстрируя научно-технический потенциал Аргентины, эти многообещающие варианты лечения будут реализованы в нашей стране в ближайшем будущем. Чтобы сделать это возможным, заключаются соглашения с различными лабораториями и государственными органами о создании основы для этого важного проекта.

О лечении

Согласно информации, предоставленной Дюком, клетки вводятся внутривенно, большинство клеток фильтруется из крови через легкие, селезенку и печень, а остальные клетки сталкиваются с гематоэнцефалическим барьером. Количество клеток, которые могут достичь мозга, важно для успеха терапии; но не клетки сами по себе производят его действие, а продукты его внутреннего механизма, которые являются веществами, называемыми цитокинами. Это химические элементы, которые высвобождаются из стволовых клеток в кровь, и из-за своего небольшого размера они пересекают гематоэнцефалический барьер, который невозможен для размера клетки.

Células madre, laboratorio Europa Press

Как только эти цитокины попадут в центральную нервную систему (ЦНС), они будут играть свою паракринную роль (аналогичную действию гормонов) в качестве противовоспалительных химических веществ при хроническом воспалении, возникающем в результате нарушения связи между нейронами (клетками ЦНС), что вмешиваться в нормальную связь между нейронами и нейронами, что может привести к одной из возможных причин этого гетерогенного изменения, называемого аутичным статусом.

Для лечения минимальная доза клеток не установлена, однако в Дьюке действуют правила клеточной связи и контроль качества криоконсервированного материала. Размер дозы, используемой для каждого ребенка, зависит от того, сколько клеток содержится в хранящейся пуповинной крови.

Клеточная терапия и состояние ситуации в Аргентине

Хотя Аргентина располагает инфраструктурой и профессиональными командами высшего уровня для обслуживания и сопровождения потребностей пациентов с различными патологиями, которые можно лечить с помощью клеточной терапии (например, расстройство аутистического спектра), для разработки этих методов лечения сначала необходимо иметь соответствующие разрешений и утверждений на международном уровне и иметь нормативную базу на национальном уровне для сопровождения деятельности. Одним из примеров является использование стволовых клеток в лечении гематологических заболеваний, в этом случае клеточная терапия уже доказала свою эффективность и безопасность и практикуется в нашей стране уже несколько лет.

«Как и в случае с первой трансплантацией костного мозга в 1986 году, которая была проведена в стране в Британском госпитале Буэнос-Айреса и военно-морском флоте Буэнос-Айреса, что позволило пациентам, которые не были вылечены классической химиотерапией; мы надеемся, что вскоре мы предоставим вам новые терапевтические альтернативы стволовым клеткам для пациентов для улучшения качества их жизни », — сказал Дюфур. С этой целью профессионал отмечает важность наличия авторизованных клеточных методов лечения международными регулирующими органами, которые уполномочены в нашей стране для определения синергетических действий между банками стволовых клеток и центрами трансплантации и клеточной терапии.

Преимущества и в каких случаях можно использовать стволовые клетки и в каких случаях ткани

«Пуповинная кровь содержит смесь клеток: гемопоэтических стволовых клеток, которые являются кроветворными клетками (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты); и мезенхимальных стволовых клеток, которые присутствуют в тканях. Благодаря своей гибкости и разнообразию клетки, содержащиеся в крови и ткани пуповины, могут быть эффективными при лечении различных патологий. Показания, одобренные пуповинной кровью, составляют более 800 и могут быть сгруппированы в онкогематологические: лейкемии, лимфомы, другие злокачественные гематологические заболевания (такие как множественная миелома), незлокачественные гематологические заболевания, заболевания спинного мозга, иммунодефициты, врожденные нарушения обмена веществ, солидные опухоли и аутоиммунные заболевания», — объяснил Дюфур.

El director del Instituto de Investigación y Diabetes y Centro de Transplante Celular de la Universidad de Miami, Camillo Ricordi y un equipo internacional llevaron a cabo la prueba clínica autorizada en abril pasado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) (EFE/Fernando Villar/Archivo)

Что касается использования этих клеток, в зависимости от стадии заболевания, характеристик пациента и реакции на лечение, «трансплантация кроветворных клеток из костного мозга, периферической крови или пуповинной крови может рассматриваться в качестве терапевтической альтернативы. Также, в зависимости от заболевания, есть показания к аутологичной (собственные клетки пациента) и аллогенной (от альтернативного донора, родственной или несвязанной семьи) трансплантации», - добавил он.

Из утвержденных показаний наиболее известны те, которые относятся к лейкемиям, лимфомам и аутоиммунным заболеваниям. «В случае лейкозов показания включают: острый миелолейкоз, острый лимфобластный лейкоз. Внутри лимфом клетки уже используются для лечения более 10 вариантов, как для Ходжкинских, так и для неходжкинских лимфом», - сказал Дюфур.

С другой стороны, в случае аутоиммунных заболеваний (которые возникают из-за того, что собственная иммунная система организма атакует, не распознавая свои собственные здоровые ткани) «стволовые клетки пуповины можно использовать в качестве терапевтической альтернативы при таких заболеваниях, как тяжелый рассеянный склероз, ювенильный воспалительный артрит и ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системный склероз, системный васкулит и болезнь Крона и другие», - заключил специалист.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:











