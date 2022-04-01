Победа Польши станет ключом для Мексики; они видят возможность продвинуться в Катаре, несмотря на то, что они разделили группу с Аргентиной

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Спортивные комментаторы и аналитики Мексики могут выйти в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре после того, как стало известно, что соперниками команды в группе С являются Аргентина, Польша и Саудовская Аравия.

Хотя Мексика имеет отрицательный результат на чемпионате мира против albiceleste, они считают, что мексиканский футбол должен попытаться конкурировать с командой, которая дважды становилась чемпионом. Они также подчеркнули, что Херардо Мартино уже был техническим директором команды во главе с Месси, поэтому он должен найти формулу ее нейтрализации.

Кроме того, они были оптимистичны в отношении того, что мексиканская команда сможет преодолеть польскую и арабскую команды, и указали, что из двух команд европейская команда может стать самым большим препятствием, однако они подчеркнули, что могут выиграть все три очка.

Альберто Лати, один из журналистов с наибольшим опытом участия в спортивных мероприятиях, сказал, что сложность не выше, чем на предыдущих чемпионатах мира, и дал понять, что для выхода в следующий раунд важно, чтобы мексиканская команда проявила индивидуальность и хороший уровень игры.

Для Дэвида Фейтельсона Мексика была спасена от нахождения в группе смерти и это будет роскошью столкнуться с Аргентиной, где тренер команды ацтеков Херардо Тата Мартино должен продемонстрировать эволюцию своего отряда против команды, которую он сам возглавлял в прошлом. Однако он считал, что национальная сборная сыграет пас против Польши, с которым он столкнется в своем первом матче.

Он добавил, что, хотя у них очень равный уровень, «Польша - настоящая цель сборной Мексики. Победа над ним в его презентации имеет решающее значение для многообещающего будущего на этом чемпионате мира».

Со своей стороны, Хосе Рамон Фернандес согласился с тем, что в этом турнире на чемпионате мира нет группы смерти, и подчеркнул, что для триколора

Освальдо Санчес, бывший мексиканский репортер и нынешний телевизионный комментатор, сказал, что группа не такая уж сложная, и согласился с тем, что победа в сборной Польши 22 ноября будет иметь решающее значение для стремления пройти во второй тур, что может быть достигнуто даже с четырьмя очками на групповом этапе. Бывший вратарь, который выбыл из матча с Аргентиной, заявил, что это возможность для Мексики заявить о себе на чемпионате мира.

El delantero argentino Sergio Aguero estuvo presente en el sorte. (FOTO: REUTERS/Carl Recine) REUTERS

Пако Вилья, еще один из самых популярных рассказчиков и комментаторов, был более сдержан и предупредил, что Мексика должна улучшить свой уровень, однако он надеялся, что проход в раунд 16 будет достигнут.

Ванесса Хуппенкотен подчеркнула, что в этой группе триколор будет иметь возможность встретиться с Месси и Левандовски, двумя лучшими нападающими мира, и сказала, что для того, чтобы стать лучшим, нужно победить лучших.

Эмануэль Тито Вилья, бывший аргентинский игрок и аналитик по мексиканскому телевидению, показал свою любовь к сборной Мексики, надев футболку Мексики, хотя и не решился продвинуть прогноз.

Его соотечественник и телевизионный партнер Дамиан Замогильны ясно выразил желание Мексики победить Аргентину, поскольку, хотя его гражданство южноамериканское, он признал, что его жизнь осталась в нашей стране, куда он прибыл в течение 22 лет.

Для Адрианы Монсальве, спортивной журналистки TUDN, тот факт, что Аргентина входит в одну группу, является возможностью отомстить за Мексику.

Карлос Герро, еще один из самых известных журналистов TV Azteca, предположил, что команда Tata выйдет во второй раунд и в этом случае может встретиться с Францией, Данией, Тунисом, Перу, Объединенными Арабскими Эмиратами или Австралией.

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