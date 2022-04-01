Синтия Родригес и Карлос Ривера вместе отправились в Париж, чтобы насладиться отдыхом

Синтия Родригес и Карлос Ривера наслаждаются Парижем, Франция Видео: Инстаграм @cynoficial/@_carlosrivera

Хотя Карлос Ривера и Синтия Родригес часто держат свои отношения в тайне, недавно они показали, что наслаждаются отдыхом в Париже, Франция; ни одна из записей не появилась одновременно, но нет никаких сомнений в том, что они разделяют романтический момент в городе. любви.

Переводчик Recuérdame разместил в своем аккаунте в Instagram короткую временную историю, в которой показал пейзаж европейского города и воскликнул: «Доброе утро, Париж!»

Со своей стороны, водитель Venga la Alegría показал дождливый пейзаж из какого-то кафетерия с подписью «И вдруг... отпуск в Париже», спустя несколько секунд ее возлюбленная появилась на камеру, затем она оказалась в машине и, наконец, они позволили им увидеть, что они в музее.

В коротком видео они показали, что перед ними «Джоконда», более известная как «Мона Лиза», картина Леонардо да Винчи. Это произведение искусства выставлено в Музее Лувра в Париже.

В дополнение к этим записям пара больше не публиковала контента о своей поездке; ведущий и певец начали публиковать свой роман в 2015 году, с тех пор оба предпочли быть зарезервированными, они публикуют несколько фотографий вместе, они почти не взаимодействуют в социальных сетях и избегают быть поймали как пара во время свиданий.

Поездка Синтии Родригес со своим партнером может развеять слухи о ее отсутствии в Venga la Alegria, поскольку 29 марта прошлого года Алекс Каффи заверил, что ведущий покинет шоу в ближайшее время.

По словам обозревателя, Синтия Родригес объявила бы о своем уходе из Ацтеки утром в ближайшие дни: «Я узнаю, что очень красивая Синтия Родригес покидает Венга-ла-Алегрия. Да, по личным причинам и для пар! ведущий выходит из утреннего журнала Azteca Uno», — написал Алекс Каффи.

Эта публикация вызвала несколько слухов, хотя ее комментировали до возможной смены телевизионной станции, но наибольший вес имели предположения, в которых было уверено, что Синтия Родригес уже будет ждать ребенка с Карлосом Риверой.

Следует отметить, что оба они выразили намерение стать родителями с прошлого года и даже объяснили, что планируют дойти до алтаря, но не спешат назначать дату вступления в брак.

«Я хочу стать отцом. Они знают, что это тоже Cyn, он мой, он наш, и мы хотим этого со всем нашим желанием. Когда Бог хочет... больше всего артистического, это быть отцом, это моя мечта о жизни», - недавно рассказал Карлос Ривера.

Он также поделился, что то, как они живут вместе в течение некоторого времени, находится под одной крышей и, по его словам, как будто они женаты, и с той же силой стремятся зачать ребенка, хотя он не объяснил, когда они исполнят это желание.

Кроме того, во время динамики, в которой водители Venga la Alegría смогли поговорить с Санта-Клаусом, водитель попросил его сделать особый подарок: «Я думаю, что мне не хватает только одного, и я хотел бы, чтобы это было выполнено в следующем году:» Можешь привезти мне ребенка? '. Думаю, я готов, сейчас, создать семью», - заключил он.

Санта-Клаус заверил, что сделает все возможное, чтобы этот ребенок появился в его жизни, хотя и не обязательно в 2022 году, если он родится к 2023 году. Между смехом «Санта-Клаус» сказал ему, что он должен приступить к работе над этим вместе со своим партнером. Запрос Синтии тронул её товарищей по команде и зрителей, которые следили за трансляцией.

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