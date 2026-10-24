Roberto Mosquera confrontó a periodista que criticó a su defensa tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: “Era un partido controlado”

El director técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, comparte sus reflexiones sobre el desempeño del equipo en el último partido, abordando aspectos tácticos y la responsabilidad individual y colectiva. - L1 MAX

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Sporting Cristal no pudo en la altura y perdió 3-1 ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el partido, Roberto Mosquera protagonizó un tenso cruce con un periodista en conferencia de prensa, luego de que cuestionara el desempeño de su defensa.

Todo comenzó cuando un reportero le preguntó a Mosquera qué ocurrió con sus defensores y mencionó en particular a Rafael Lutiger. El técnico peruano mostró su incomodidad, aunque respondió al cuestionamiento.

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“Sí, lo que pasa es que no puedo contestarte cosas que tú sientes y que yo no siento, ¿no? Es cierto que nos hicieron tres goles de cabeza y que los goles vinieron cuando nosotros teníamos el control del partido. Para nosotros era un partido controlado. Bien por el rival, lo felicito porque hizo lo que tenía que hacer”, señaló.

Roberto Mosquera tuvo tenso momento con periodista luego de la derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC.

Mosquera también se refirió a las modificaciones que realizó durante el encuentro. “No diré por qué saqué o puse a un jugador porque el campeonato todavía no termina. No creo que sea una respuesta sólida decir: ‘Lo saqué por esto’ o ‘lo saqué por lo otro’”.

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Además, respaldó el rendimiento de su zaga. “Le han hecho muy pocos goles. Sería desagradecido decir que hoy fueron un desastre. Para mí no lo fueron, porque también hubo virtudes de quienes cabecearon. Hay que tener ecuanimidad a la hora de calificar. Para mí, nos adelantaron y eso lo tenemos que trabajar. Son cosas que nunca nos habían sucedido. Nos pasó ahora, cuando más lo necesitábamos. El fútbol tiene estas cosas”.

Ante una nueva insistencia sobre los cambios, Mosquera decidió cerrar el intercambio con el periodista. “No tengo que decir por qué saco o pongo a un jugador. Ya contesté. La próxima pregunta. Me está diciendo algo que todo el mundo sabe”. Después, el entrenador atendió otras consultas de la conferencia de prensa.

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Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

¿Cristal entró al partido pensando en Alianza Lima?

Por otro lado, Roberto Mosquera fue consultado sobre si influyó la cercanía del próximo partido ante Alianza Lima. El técnico de Sporting Cristal aseguró que su equipo no afrontó el encuentro con la mirada puesta en la siguiente jornada, sino con la intención de respetar a Cusco FC, su rival de turno.

“No empezamos un partido pensando en el rival, sino respetando lo que puede hacer Cusco. Creo que hizo un buen partido. Los goles nos agarraron fríos porque llegaron en momentos en los que nosotros controlábamos la pelota. Todos nos equivocamos en muchos partidos y los errores no terminan en gol. Esta vez terminaron en gol. Yo asumo la responsabilidad como entrenador”, cerró.

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Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Programación del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el jueves 29 de octubre, desde las 15:30 horas de Perú, por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El clásico se disputará en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres, y contará únicamente con la presencia de hinchas locales.

El partido también comenzará a las 14:30 horas en México; 15:30 en Colombia y Ecuador; 16:30 en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y 17:30 en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La transmisión estará a cargo de L1MAX, canal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el encuentro podrá seguirse por la plataforma Liga1 Play.

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Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias y el resultado final.