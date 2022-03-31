Конгресс принял законопроект о втором шансе

30 ноября Сенат Республики провел последние дебаты по «законопроекту о вторых шансах» и одобрил инициативу, направленную на улучшение труда тех, кто отбыл наказание в тюрьме.

По данным W Radio, представитель Палаты представителей Боготы Кэтрин Миранда и директор Фонда внутренних действий Йохана Багамон были благодарны за одобрение проекта.

«Мы ждем президентской санкции. Это законопроект, который пойдет на пользу более чем 97 000 человек, которые в настоящее время лишены свободы. Этот почти закон республики предоставит налоговые и экономические льготы компаниям, которые нанимают отложенное население», - заявила представитель Миранда.

Промоутер этой инициативы Кэтрин Миранда утверждала, что закон может принести пользу около 97 000 человек.

Миранда, которая особо отметила работу требовательной трикс Джоханы Бахамон, сказала, что, помимо социальной реинтеграции тысяч людей, которые уже выплатили свои приговоры или задолженность перед судебной системой страны, проект позволит людям в возрасте от 25 до 30 лет не совершать повторных правонарушений. Льготы, которые компании получат за найм мужчин и женщин, которые уже погасили свои непогашенные юридические счета, будут включать, среди прочего, скидки на парафискальные платежи для отложенных сотрудников и специальные сборы за оплату коммерческого обучения.

«Мы думаем о более чем 97 000 человек, содержащихся в стране, поэтому, когда они отбывают наказание, молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет, которые составляют около 15% тюремного населения страны, могут не получить возможности. Мы надеемся, что законопроект продолжит законодательный процесс в Сенате и станет законом республики», — добавил конгрессмен движения «Зеленый альянс».

Это было 31 августа, когда влиятельная личность и «королева кератинов», Дэнейди Баррера Рохас, признанная в социальных сетях «Эпа Колумбия», была с Мирандой в Конгрессе Республики, как раз и участвовала в этой инициативе.

Именно создатель контента несколько недель назад стал спорной темой разговора после того, как правосудие приговорило ее к выплате почти пяти лет тюрьмы, и к выплате миллионерского долга, за ее действия в маршах национальной забастовки во второй половине 2019 года.

Дэнейди была записана взлом помещений TransMilenio, что вызвало у неё юридические проблемы и публичные упреки. Молодой женщине после событий удалось создать популярную компанию по производству кератина и средств для волос, что позволило ей не только быть успешным предпринимателем в стране, но и создать рабочие места для сотен людей.

Осуждение молодой женщины подверглось критике со стороны некоторых граждан, которые назвали решение суда несправедливым, учитывая, что «Эпа» уже урегулировала свои долги перед законом и претендовала бы на себя, став активной и полезной частью экономики страны.

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