Россия объявила о прекращении огня в Мариуполе на четверг, чтобы разрешить эвакуацию мирных жителей

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Министерство обороны России объявило, что установит «режим тишины», то есть локальное прекращение огня, начиная с 10:00 утра четверга (07:00 по Гринвичу) в осажденном украинском порту Мариуполь для эвакуации мирных жителей.

Согласно этому источнику, эта мера должна способствовать открытию гуманитарного коридора в украинский город Запорожье.

«Чтобы эта гуманитарная операция прошла успешно, мы предлагаем провести ее при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитета Красного Креста», — добавили в заявлении министерства.

Российское министерство призвало Киев обеспечить «безусловное соблюдение» режима прекращения огня путем письменного уведомления российской стороны, УВКБ и МККК к 06:00 (03:00 по Гринвичу) четверга.

Москва также призвала украинскую армию взять на себя обязательства по обеспечению безопасности автобусных колонн по выделенному коридору.

Министерство обороны России объявило, что установит «режим тишины», то есть локальное прекращение огня, начиная с 10:00 утра четверга (REUTERS/Александр Ермоченко)

Министерство также заявило, что приняло предложение Киева открыть четыре новых гуманитарных коридора из Мариуполя в Запорожье за последние 24 часа.

За несколько часов до этого Россия заявила, что не видит ничего «перспективного» в мирных переговорах с Украиной, обвинив ее в бомбардировке города Чернигов и центра Красного Креста в Мариуполе.

«Оккупанты намеренно разбомбили здание МККК (Международный комитет Красного Креста) в Мариуполе», — заявила Людмила Денисова, ответственная за права человека в украинском парламенте, пока не сообщила о возможных жертвах.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заверила, что бомбардировки и неизбирательные нападения России на населенные районы Украины вызывают «огромное беспокойство» и могут быть приравнены к «военным преступлениям».

По данным офиса Бачелет, с начала вторжения до вторника, 29 марта, было убито 1189 мирных жителей, в том числе 98 детей. Баланс, который, признает он, намного ниже реальности, поскольку его команды не имеют прямого доступа к наиболее уязвимым местам, таким как Мариуполь, где было обнаружено присутствие массовых захоронений.

За пять недель войны четыре миллиона украинцев были вынуждены покинуть свою страну (REUTERS/Александр Ермоченко)

Согласно свидетельствам, полученным агентством AFP от тех, кто бежал из этого города, около 160 000 мирных жителей все еще находятся в ловушке в избитом и осажденном Мариуполе и сталкиваются с «гуманитарной катастрофой», поскольку они живут в убежищах без электричества и испытывают нехватку продовольствия и воды.

В среду мэрия Мариуполя осудила вынужденную эвакуацию в Россию более 70 человек — женщин и медицинского персонала — из родильного дома.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), за пять недель войны четыре миллиона украинцев были вынуждены покинуть свою страну. Европа не видела такого большого притока беженцев со времен Второй мировой войны.

В общей сложности более десяти миллионов человек, или более четверти населения, были вынуждены покинуть свои дома. По данным УВКБ, в результате конфликта погибли 1189 гражданских лиц и 1901 получили ранения.

(С информацией от AFP)

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