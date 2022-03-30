Познакомьтесь с 3 домашними хитростями для чистки штор для ванной

Занавески для душа - это одни из элементов, которые больше всего страдают от плесени, потому что ванная комната, как правило, является влажной комнатой, в которой легко размножаются грибок и влага.

Хотя кажется почти невозможным снова иметь занавески для душа как новые без пятен плесени, грязи, жира, пыли или чего-то еще. Есть домашние хитрости уборки, которые только очень эффективны, но также сэкономят ваше время и деньги на поездках в прачечную.

Если вы хотите узнать 3 самодельных хитрости, которые помогут вам очистить занавески для душа в вашем доме, продолжайте читать следующую заметку .

1. БИКАРБОНАТ НАТРИЯ

Известно, что пищевая сода универсальна для чистки и ухода за собой. Кроме того, при правильном использовании он может помочь бороться с ростом грибков и избавиться от их неприятного запаха. Есть два способа использовать его в зависимости от того, сделаны ли шторы в ванной из ткани или пластика.

Для пластиковой занавески:

-Растворите полстакана пищевой соды двумя стаканами горячей воды.

Подождите, пока смесь остынет.

-Распылите смесь с помощью распылителя.

-Растереть с помощью щетки.

Для тканевых штор:

-Растворите полстакана пищевой соды двумя стаканами горячей воды.

-Положите смесь в коробку стиральной машины.

-Используйте обычный цикл стирки.

2. уксус

Если вы не знали, эта жидкость, обычно используемая на кухне, необходима для чистки штор, поскольку ее соединения помогают предотвратить окисление и размножение бактерий, если вы используете ее таким образом:

-Налейте белый уксус в коробку стиральной машины.

-Активируйте обычный цикл стирки.

-Регулярно опрыскивайте шторы уксусом, чтобы предотвратить повторное появление плесени.

3. ЛИМОННЫЙ СОК

Хотите верьте, хотите нет, лимонный сок - один из домашних приемов очистки занавесок для душа, поскольку он очень эффективен для удаления пятен. В отличие от других чистящих средств, это натуральное средство, которое помогает удалить грязь и улучшить цвет поверхностей, просто используйте его так:

-Достаньте сок из 5 лимонов.

-Вылейте отжатый в 1 литр горячей воды.

-Положите занавеску внутрь смеси на 20 минут.

-Стирайте шторы в ванной комнате вручную или с помощью стиральной машины.

-Если пятно плесени очень большое, вы можете использовать щетку, чтобы потереть сок, а затем промыть.

ПРОБЛЕМЫ С ПЛЕСЕНЬЮ И ВЛАЖНОСТЬЮ

Наличие плесени и влаги в различных средах дома может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе:

-Респираторные заболевания: хроническая усталость, астма, лихорадка или головная боль.

- Аллергия и проблемы со слизистыми оболочками: раздраженные глаза, заложенность носа или постоянное слезотечение.

-Мигрень: насыщенная влагой среда может вызвать усугубление стрессовых проблем, таких как мигрень.

Вот почему необходимо регулярно чистить как занавески для душа, так и другие помещения и поверхности в доме, чтобы на них не было плесени и факторов влаги, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как упомянутые выше.

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