Голос 7: Шейнбаум заверил, что правительство CDMX поддержит молодого человека, который предположительно подвергся сексуальному насилию

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила, что ее администрация окажет поддержку молодым женщина, которая, как утверждается, подверглась сексуальному насилию в окрестностях Вока 7 Национального политехнического института (IPN) 22 марта.

Хотя Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) недавно сообщила, что после того, как родственник студента пришел сообщить о трагическом событии, был вскрыт комплект для расследования, президент столицы попросил их обратиться к властям.

«Пусть они обратятся в Генеральную прокуратуру Мехико, я уверен, что прокурор с ее чуткостью, своим гендерным видением, с ее феминизмом позаботится о них и есть целостность заботы, в которой они могут обращаться ко всем студентам и всем молодым женщинам», - прокомментировал глава правительства столицы страны.

Шейнбаум Пардо также поддержал всех тех молодых женщин, которые пострадали от любого вида сексуального насилия или надругательства.

22 марта было объявлено о предполагаемом изнасиловании студентки IPN (Фото: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

«Если имело место жестокое обращение, вы всегда должны быть на стороне жертвы, потому что независимо от того, что вы глотали, имело место сексуальное насилие и есть вся поддержка молодых девушек, которые, независимо от того, пили они или глотали что-либо, жестокое обращение есть жестокое обращение, и там вы всегда должны быть на стороны жертв, и вы должны иметь справедливость», — заявила Клаудия Шейнбаум.

Вместе с тем глава правительства заявила, что будет следить за ходом расследования, а также о возможном захвате объектов учебного заведения. Кроме того, студенты провели демонстрацию перед Главным управлением института во второй половине дня в пятницу, 25 марта; среди их просьб была установка стола для диалога, в котором присутствовал директор IPN Артуро Рейес Сандовал.

Обнаружив двери Закатенко с цепями и навесными замками, молодые люди ворвались внутрь и поставили бельевую веревку с жалобами на сексуальные домогательства в разных кампусах IPN.

В пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях 23 марта, Институт заявил, что после опроса причастных к этому лиц было установлено, что «предполагаемого преступления не существует». Вместе с тем он вновь заявил о своей приверженности дальнейшему применению процедур для обеспечения того, чтобы политехническое сообщество имело равные и инклюзивные пространства.

Заявление IPN в связи с предполагаемым сексуальным насилием над несовершеннолетним в одной из школ (Фото: Twitter)

В тот же день прокуратура заявила, что студентка заявила, что не является жертвой какого-либо преступления и не хочет психологического вмешательства.

По предварительным данным, молодая женщина находилась в ванных комнатах учреждения, расположенного в мэрии Истапалапы, предположительно под воздействием алкогольных напитков и страдающей от болей в животе, поэтому ее мать пришла с сообщением 22 марта. Прокуратура также заявила, что предполагаемая жертва решила не прибегать к психологическому вмешательству.

Прокуратура CDMX открыла папку с расследованием после того, как родственник молодой женщины подал жалобу (Фото: Cuartoscuro)

«Запрос был подан прокурору по расследованию сексуальных преступлений, однако, поскольку подследственное лицо является несовершеннолетним, оно будет передано в Управление специализированного прокурора по уголовному правосудию для подростков. Следует отметить, что оба прокурора подчинены общей координации расследования гендерных преступлений и ухода за потерпевшими», — сообщили в прокуратуре.

Тем временем агенты продолжают проводить медицинские и химические расследования, включая сотрудников Общей координации судебной экспертизы и экспертных услуг. Со своей стороны, на место происшествия выехала Следственная полиция.

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