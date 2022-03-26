Рамон Арройо, «Железный человек», который конкурирует с рассеянным склерозом: «Я отвернулся от болезни на 3 года, и занятия спортом изменили мою жизнь»

«Я был обычным парнем, который делал то, что должен делать обычный человек в повседневной жизни: закончить школу, поступить в колледж, получить работу, чтобы расти, совершенствоваться и преуспевать. Он соответствовал средней схеме человека, который делал то, что должен был сделать до 15 августа 2004 года», - вспоминает Рамон Арройо в диалоге с Infobae, когда он готовится играть на медиуме Ironman в Сан-Хуане (Аргентина) вместе с командой Re Max.

«Я много лет работал коммерческим менеджером в разных регионах мира. В испанской транснациональной компании, имеющей связи с Ближним Востоком и Дальним Востоком, в последние годы он отвечал за развитие бизнеса компании и поиск стратегических соглашений в отрасли. Но в тот день жизнь решила удивить нас, и с нами произошло нечто необычное. Что-то необычное», продолжает бывший бизнесмен, а теперь полупрофессиональный спортсмен.

«Я был со своей девушкой на отдыхе в Альмерии (на юго-востоке Испании) в прекрасном месте с прекрасными пляжами с кристально чистой водой. Нам понравилось все: дайвинг, прогулки на пляже, романтические ужины... Но в тот день я очень устала и решила остаться в квартире. Я закурил и в один прекрасный момент сигарета выпала из моей руки не один раз, а пару раз. В то же время, когда я схватил банку с газировкой, у меня начала дрожать рука. Через 48 часов у меня возникла гемиплегия по всей правой стороне тела. У меня не было возможности контролировать этот сектор. Я едва могла ходить».

«В 32 года у меня были первые проявления рассеянного склероза (РС)», - говорит Рамон об аутоиммунном и нейродегенеративном заболевании неизвестных причин, которое напрямую поражает миелин, вещество, которое обволакивает нервные волокна, вызывая плохую связь и прерывание электрических сигналов. между нейронами.

Рамон Арройо отвернулся от болезни на три года

Хотя благодаря развитию науки и техники диагностировать болезнь стало проще, Арройо рассказывает, что 18 лет назад «я понятия не имел, что со мной происходит. Несколько дней назад у меня появились боли в шее. Я думала, что это может быть грыжа межпозвоночного диска, но, конечно, грыжи не были настолько жестокими, чтобы вызвать паралич лица. Я никогда не думала, что рассеянный склероз можно вылечить, я даже не знала, что это заболевание существует».

«Мне было очень страшно. Сначала у нас диагностировали сердечно-сосудистую травму, инсульт. Но после некоторых тестов они увидели, что ничего ненормального нет. Это было удивительно даже для самих врачей», - объясняет испанец о тех первых месяцах, когда он ходил из одного медицинского центра в другой со своей девушкой, не обнаруживая уверенности в том, что с ним на самом деле происходит.

«Четыре месяца спустя у меня случился рецидив, и я снова попала в больницу, и там врач с самого начала очень ясно дал понять, что это рассеянный склероз, она проверила меня и подтвердила это».

Недоверчивый результат, в результате необдуманных предыдущих диагнозов, Рамон первым взглядом на происходящее был скептицизмом: «Думаю, мой мозг пытался защитить себя от того, что они мне говорили. Я сомневалась в правильности отчета, но в то же время увидела инфографику о болезни из 12 пунктов и поняла, что мне 12 лет из 12».

С этого момента их жизнь изменилась. Не только его собственный, но и его подруги Инмы, которая говорит, что это стало фундаментальной опорой. Во время интервью Рамон рассказывает о том, как она живет с болезнью во множественном числе с тех пор, хотя он и не решил заразиться ею: «Мы встречались, она могла бы сказать: «Смотри, Рамон, я попал сюда. Я хочу быть со здоровым мужчиной, который не доставляет мне никаких проблем». Но она никогда не сомневалась, что рядом со мной».

Рамон женился на Инме и создал семью

ОТ ДЕПРЕССИИ ДО ПРЕОДОЛ

«Я отвернулся от этой болезни на три года. Я не могла принять это, я не согласилась жить с неуверенностью в том, что со мной может случиться. Опасаясь, что он не узнает, когда у него случится вспышка или какой у него будет рецидив. Жить с этим и соглашаться жить под этим Дамоклом мечом (определение, используемое для выражения страха перед неминуемой угрозой или опасностью) очень сложно».

Основной характеристикой РС в 85% случаев является появление множественных вспышек и ремиссий. Первый может длиться от 24 до 72 часов, вызывая неврологические последствия в каждом из них в зависимости от интенсивности, с которой он возникает, и пораженного сектора, в то время как второй соответствует периоду времени, в течение которого заболевание не проявляется явно, что позволяет полностью, частично или стойкий. В любом случае здоровье пациента ухудшается, как и его когнитивная система с каждой новой вспышкой болезни.

«Но с рождением нашего первенца я поняла, что не виновата в рассеянном склерозе; я отвечаю за то, как жить с болезнью, которая меня коснулась, и этот ребенок ни в чем не виноват. Ему нужен был папа, полный рабочий день, который хотел бы играть, щекотать его и дарить ему всю любовь, в которой нуждается ребенок. Это был самый важный поворотный момент в принятии решения начать заботиться о себе и пытаться жить с болезнью», - взволнованно рассказывает он.

В то же время 51-летний житель Бильбао определяет рассеянный склероз как болезнь неопределенности: «Я говорю, что самое страшное — это не неврологические последствия, которые может вызвать каждая вспышка болезни. Можно выздороветь с помощью более или менее реабилитационной работы, потому что мозг и тело настолько мудры, что стремятся вернуться, чтобы восстановить утраченную способность: например, если во время вспышки вы не сможете ходить, вы ищете инвалидную коляску и учитесь двигаться. Если вы теряете способность двигать правой рукой, вы заканчиваете писать или кормить левой рукой. В этом есть определенность».

«Но самое страшное - жить, зная, что я разговариваю с вами сегодня и что я собираюсь сделать среду Ironman, но что в то же время у меня нет уверенности в том, что у меня не будет вспышки и что в воскресенье вместо того, чтобы быть в Сан-Хуане, я нахожусь в больнице в середине лечения», - объясняет он.

«Жить с этим очень сложно, потому что речь идет не о том, чтобы пропустить соревнование, барбекю с друзьями или любое другое мероприятие, но с каждой вспышкой вы можете потерять способность работать или заниматься повседневными делами в жизни. Жизнь в этой неопределенности заставляет вас принимать множество решений: сменить работу, завести больше детей, покупать дом или просто платить за бронирование отеля, чтобы отправиться в отпуск в августе. В любом случае, мы поняли, что мы должны принимать эти решения, потому что нам нужно продолжать жить».

Рамон Арройо участвовал в Ironman в Барселоне 2013

ЕГО СВЯЗЬ СО СПОРТОМ И КАК ЭТО ПОМОГЛО ЕМУ ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ

Рамон Арройо был одним из тех парней, которые в начале года отправились в спортзал, заплатили за годовой абонемент, но через два-три месяца он по какой-то причине отказался от него. Однако, когда у него был диагностирован рассеянный склероз и после депрессии, он использовал спорт в качестве терапевтического инструмента, чтобы жить с болезнью. «Чего я не знал, так это того, что собираюсь зайти так далеко», - говорит испанец, который сегодня потерял счет марафонов и наполовину Ironman, в которых он участвовал.

Его страсть к легкой атлетике возникла в результате его инстинкта преодоления: «Я начал бегать только 100 метров, потому что это была дистанция, которую врач сказал мне, что я не смогу достичь из-за болезни и травм мозга. У меня получилось, и постепенно увеличил расстояния: со 100 до 200, на полкилометра, 1 км, 2, 5, 10. Позже я решил попробовать полумарафоны, и это привело меня к марафону».

Испанец, который может похвастаться тем, что он не половинчатый человек, сделал ставку на большее в соревновании, которое стало поворотным моментом в его жизни: Ironman 2013 года в Барселоне, соревнование, состоящее из 42,2 км марафона, 3,80 км плавания и 180 км езды на велосипеде.

«Я вспоминаю этот день с большой радостью и счастьем. Цель состояла не в том, чтобы закончить тест, а в том, чтобы пройти всю предыдущую подготовку. Я почувствовал много покоя и удовлетворения, когда дошел до финиша», - вспоминает Рамон, который в фильме о своей истории (100 метров, на Netflix) мог видеть эмоциональный момент, когда пересек черту в сопровождении семьи. «В октябре 2023 года исполнится 10 лет, и, если болезнь позволит мне, я хотел бы быть там», - с нетерпением говорит он и добавляет: «Спорт стал жизненно важной частью моей жизни. Забавно, но в некотором смысле я профессиональный спортсмен, старый и инвалид».

В возрасте 51 года Арройо уже находится в Сан-Хуане, чтобы соревноваться в полумарафоне провинции (1900 метров плавания, 90 км езды на велосипеде и 21,1 км марафона) с Себастьяном Соса из команды Re Max, с которым он тренировался в последний раз: «Я очень взволнован, мне сказали, что Сан-Хуан очень прекрасный город, чтобы насладиться. Я хочу весело провести время, не забывая, что это, конечно, соревнование».

Рамон тренировался со своим другом, чтобы сыграть Ironman половину Сан-Хуана

В дополнение к тому, что он практически стал полупрофессиональным спортсменом, подарок Рамона сильно отличается от того, что он имел до того, как ему поставили диагноз РС. Что касается его ситуации с работой, болезнь заставила его оставить работу в многонациональной компании: «Это была очень напряженная работа, с множеством поездок, обязанностей и давление. Моего мозга больше нет для таких вещей. Вы не можете выполнять работу, когда у вас не хватает памяти или когда вам трудно говорить или мыслить ясно. Мне пришлось уйти и бороться с испанским правительством, чтобы признать свою неспособность. Это борьба не только для меня, но и для многих людей».

Но это его не остановило. Он не хочет сидеть на месте, хотя отдых - одна из медицинских рекомендаций в его ситуации: «Я решил воспользоваться возможностями, которые дала мне жизнь, и получить финансовую отдачу, потому что ведь счета не оплачиваются сами, дети едят каждый день и так далее».

Благодаря своему опыту и образу взгляда на жизнь в течение 18 лет Рамон Арройо был одним из тех, кто был выбран для проведения мотивационных бесед под лозунгом «Сдаться - это не вариант», например, тот, который он недавно провел на мероприятии Re Max для Аргентины/Уругвая перед более чем двумя тысячами человек.

Кроме того, он сотрудничает с организациями на различных мероприятиях и гордится своей солидарной работой: «Я пользуюсь популярностью, чтобы привлечь внимание не только к нашему делу, но и к делу других с малоизвестными заболеваниями».

Сегодня Рамон — счастливый человек, который живет такой же жизнью, как и любой другой, но понимает, что ему приходится жить с хроническим заболеванием. «Болезнь отнимет у нас что-то, но позволит нам завести новые. Будучи позитивными, мы должны использовать MS как оправдание для того, чтобы сделать то, что мы никогда не осмеливались делать; теперь у нас есть оправдание, потому что мы сумасшедшие, у нас MS, и никто не скажет нам «нет» (улыбается)».

По данным сайта Neurología.com, по оценкам, около 2,5 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания. В Европе этот показатель составляет 700 000 человек, а в Испании - 80-180 случаев на 100 000 жителей.

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