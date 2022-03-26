Рамон Арройо, «Железный человек», который конкурирует с рассеянным склерозом: «Я отвернулся от болезни на 3 года, и занятия спортом изменили мою жизнь»

«Я был обычным парнем, который делал то, что должен делать обычный человек в повседневной жизни: закончить школу, поступить в колледж, получить работу, чтобы расти, совершенствоваться и преуспевать. Он соответствовал средней схеме человека, который делал то, что должен был сделать до 15 августа 2004 года», - вспоминает Рамон Арройо в диалоге с Infobae, когда он готовится играть на медиуме Ironman в Сан-Хуане (Аргентина) вместе с командой Re Max.
«Я много лет работал коммерческим менеджером в разных регионах мира. В испанской транснациональной компании, имеющей связи с Ближним Востоком и Дальним Востоком, в последние годы он отвечал за развитие бизнеса компании и поиск стратегических соглашений в отрасли. Но в тот день жизнь решила удивить нас, и с нами произошло нечто необычное. Что-то необычное», продолжает бывший бизнесмен, а теперь полупрофессиональный спортсмен.
«Я был со своей девушкой на отдыхе в Альмерии (на юго-востоке Испании) в прекрасном месте с прекрасными пляжами с кристально чистой водой. Нам понравилось все: дайвинг, прогулки на пляже, романтические ужины... Но в тот день я очень устала и решила остаться в квартире. Я закурил и в один прекрасный момент сигарета выпала из моей руки не один раз, а пару раз. В то же время, когда я схватил банку с газировкой, у меня начала дрожать рука. Через 48 часов у меня возникла гемиплегия по всей правой стороне тела. У меня не было возможности контролировать этот сектор. Я едва могла ходить».
«В 32 года у меня были первые проявления рассеянного склероза (РС)», - говорит Рамон об аутоиммунном и нейродегенеративном заболевании неизвестных причин, которое напрямую поражает миелин, вещество, которое обволакивает нервные волокна, вызывая плохую связь и прерывание электрических сигналов. между нейронами.
Хотя благодаря развитию науки и техники диагностировать болезнь стало проще, Арройо рассказывает, что 18 лет назад «я понятия не имел, что со мной происходит. Несколько дней назад у меня появились боли в шее. Я думала, что это может быть грыжа межпозвоночного диска, но, конечно, грыжи не были настолько жестокими, чтобы вызвать паралич лица. Я никогда не думала, что рассеянный склероз можно вылечить, я даже не знала, что это заболевание существует».
«Мне было очень страшно. Сначала у нас диагностировали сердечно-сосудистую травму, инсульт. Но после некоторых тестов они увидели, что ничего ненормального нет. Это было удивительно даже для самих врачей», - объясняет испанец о тех первых месяцах, когда он ходил из одного медицинского центра в другой со своей девушкой, не обнаруживая уверенности в том, что с ним на самом деле происходит.
«Четыре месяца спустя у меня случился рецидив, и я снова попала в больницу, и там врач с самого начала очень ясно дал понять, что это рассеянный склероз, она проверила меня и подтвердила это».
Недоверчивый результат, в результате необдуманных предыдущих диагнозов, Рамон первым взглядом на происходящее был скептицизмом: «Думаю, мой мозг пытался защитить себя от того, что они мне говорили. Я сомневалась в правильности отчета, но в то же время увидела инфографику о болезни из 12 пунктов и поняла, что мне 12 лет из 12».
С этого момента их жизнь изменилась. Не только его собственный, но и его подруги Инмы, которая говорит, что это стало фундаментальной опорой. Во время интервью Рамон рассказывает о том, как она живет с болезнью во множественном числе с тех пор, хотя он и не решил заразиться ею: «Мы встречались, она могла бы сказать: «Смотри, Рамон, я попал сюда. Я хочу быть со здоровым мужчиной, который не доставляет мне никаких проблем». Но она никогда не сомневалась, что рядом со мной».
ОТ ДЕПРЕССИИ ДО ПРЕОДОЛ
«Я отвернулся от этой болезни на три года. Я не могла принять это, я не согласилась жить с неуверенностью в том, что со мной может случиться. Опасаясь, что он не узнает, когда у него случится вспышка или какой у него будет рецидив. Жить с этим и соглашаться жить под этим Дамоклом мечом (определение, используемое для выражения страха перед неминуемой угрозой или опасностью) очень сложно».
Основной характеристикой РС в 85% случаев является появление множественных вспышек и ремиссий. Первый может длиться от 24 до 72 часов, вызывая неврологические последствия в каждом из них в зависимости от интенсивности, с которой он возникает, и пораженного сектора, в то время как второй соответствует периоду времени, в течение которого заболевание не проявляется явно, что позволяет полностью, частично или стойкий. В любом случае здоровье пациента ухудшается, как и его когнитивная система с каждой новой вспышкой болезни.
«Но с рождением нашего первенца я поняла, что не виновата в рассеянном склерозе; я отвечаю за то, как жить с болезнью, которая меня коснулась, и этот ребенок ни в чем не виноват. Ему нужен был папа, полный рабочий день, который хотел бы играть, щекотать его и дарить ему всю любовь, в которой нуждается ребенок. Это был самый важный поворотный момент в принятии решения начать заботиться о себе и пытаться жить с болезнью», - взволнованно рассказывает он.
В то же время 51-летний житель Бильбао определяет рассеянный склероз как болезнь неопределенности: «Я говорю, что самое страшное — это не неврологические последствия, которые может вызвать каждая вспышка болезни. Можно выздороветь с помощью более или менее реабилитационной работы, потому что мозг и тело настолько мудры, что стремятся вернуться, чтобы восстановить утраченную способность: например, если во время вспышки вы не сможете ходить, вы ищете инвалидную коляску и учитесь двигаться. Если вы теряете способность двигать правой рукой, вы заканчиваете писать или кормить левой рукой. В этом есть определенность».
«Но самое страшное - жить, зная, что я разговариваю с вами сегодня и что я собираюсь сделать среду Ironman, но что в то же время у меня нет уверенности в том, что у меня не будет вспышки и что в воскресенье вместо того, чтобы быть в Сан-Хуане, я нахожусь в больнице в середине лечения», - объясняет он.
«Жить с этим очень сложно, потому что речь идет не о том, чтобы пропустить соревнование, барбекю с друзьями или любое другое мероприятие, но с каждой вспышкой вы можете потерять способность работать или заниматься повседневными делами в жизни. Жизнь в этой неопределенности заставляет вас принимать множество решений: сменить работу, завести больше детей, покупать дом или просто платить за бронирование отеля, чтобы отправиться в отпуск в августе. В любом случае, мы поняли, что мы должны принимать эти решения, потому что нам нужно продолжать жить».
ЕГО СВЯЗЬ СО СПОРТОМ И КАК ЭТО ПОМОГЛО ЕМУ ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ
Рамон Арройо был одним из тех парней, которые в начале года отправились в спортзал, заплатили за годовой абонемент, но через два-три месяца он по какой-то причине отказался от него. Однако, когда у него был диагностирован рассеянный склероз и после депрессии, он использовал спорт в качестве терапевтического инструмента, чтобы жить с болезнью. «Чего я не знал, так это того, что собираюсь зайти так далеко», - говорит испанец, который сегодня потерял счет марафонов и наполовину Ironman, в которых он участвовал.
Его страсть к легкой атлетике возникла в результате его инстинкта преодоления: «Я начал бегать только 100 метров, потому что это была дистанция, которую врач сказал мне, что я не смогу достичь из-за болезни и травм мозга. У меня получилось, и постепенно увеличил расстояния: со 100 до 200, на полкилометра, 1 км, 2, 5, 10. Позже я решил попробовать полумарафоны, и это привело меня к марафону».
Испанец, который может похвастаться тем, что он не половинчатый человек, сделал ставку на большее в соревновании, которое стало поворотным моментом в его жизни: Ironman 2013 года в Барселоне, соревнование, состоящее из 42,2 км марафона, 3,80 км плавания и 180 км езды на велосипеде.
«Я вспоминаю этот день с большой радостью и счастьем. Цель состояла не в том, чтобы закончить тест, а в том, чтобы пройти всю предыдущую подготовку. Я почувствовал много покоя и удовлетворения, когда дошел до финиша», - вспоминает Рамон, который в фильме о своей истории (100 метров, на Netflix) мог видеть эмоциональный момент, когда пересек черту в сопровождении семьи. «В октябре 2023 года исполнится 10 лет, и, если болезнь позволит мне, я хотел бы быть там», - с нетерпением говорит он и добавляет: «Спорт стал жизненно важной частью моей жизни. Забавно, но в некотором смысле я профессиональный спортсмен, старый и инвалид».
В возрасте 51 года Арройо уже находится в Сан-Хуане, чтобы соревноваться в полумарафоне провинции (1900 метров плавания, 90 км езды на велосипеде и 21,1 км марафона) с Себастьяном Соса из команды Re Max, с которым он тренировался в последний раз: «Я очень взволнован, мне сказали, что Сан-Хуан очень прекрасный город, чтобы насладиться. Я хочу весело провести время, не забывая, что это, конечно, соревнование».
В дополнение к тому, что он практически стал полупрофессиональным спортсменом, подарок Рамона сильно отличается от того, что он имел до того, как ему поставили диагноз РС. Что касается его ситуации с работой, болезнь заставила его оставить работу в многонациональной компании: «Это была очень напряженная работа, с множеством поездок, обязанностей и давление. Моего мозга больше нет для таких вещей. Вы не можете выполнять работу, когда у вас не хватает памяти или когда вам трудно говорить или мыслить ясно. Мне пришлось уйти и бороться с испанским правительством, чтобы признать свою неспособность. Это борьба не только для меня, но и для многих людей».
Но это его не остановило. Он не хочет сидеть на месте, хотя отдых - одна из медицинских рекомендаций в его ситуации: «Я решил воспользоваться возможностями, которые дала мне жизнь, и получить финансовую отдачу, потому что ведь счета не оплачиваются сами, дети едят каждый день и так далее».
Благодаря своему опыту и образу взгляда на жизнь в течение 18 лет Рамон Арройо был одним из тех, кто был выбран для проведения мотивационных бесед под лозунгом «Сдаться - это не вариант», например, тот, который он недавно провел на мероприятии Re Max для Аргентины/Уругвая перед более чем двумя тысячами человек.
Кроме того, он сотрудничает с организациями на различных мероприятиях и гордится своей солидарной работой: «Я пользуюсь популярностью, чтобы привлечь внимание не только к нашему делу, но и к делу других с малоизвестными заболеваниями».
Сегодня Рамон — счастливый человек, который живет такой же жизнью, как и любой другой, но понимает, что ему приходится жить с хроническим заболеванием. «Болезнь отнимет у нас что-то, но позволит нам завести новые. Будучи позитивными, мы должны использовать MS как оправдание для того, чтобы сделать то, что мы никогда не осмеливались делать; теперь у нас есть оправдание, потому что мы сумасшедшие, у нас MS, и никто не скажет нам «нет» (улыбается)».
По данным сайта Neurología.com, по оценкам, около 2,5 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания. В Европе этот показатель составляет 700 000 человек, а в Испании - 80-180 случаев на 100 000 жителей.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ