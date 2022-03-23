Правда о проекте Эухенио Дербеса и «El Chavo del 8»: это было воссоединение

После того, как Эухенио Дербес заподозрил свой загадочный проект, в котором он примет особое участие Чаво дель 8, одного из самых запоминающихся персонажей Роберто Гомеса Боланьоса Чеспирито, он, наконец, поделился правдой. Вопреки тому, что многие предполагали, он не будет руководить биосерией известного актера, но воссоединился с ним.

В последние дни создатель XHDBZ стал трендом в социальных сетях, поделившись серией снимков, которые он взял со съемочной площадки, где можно было увидеть актера, одетого как мальчик, укравший сердце всей Латинской Америки со своими представлениями. Поскольку он не поделился подробностями о повороте проекта, стали делаться спекуляции о возможности того, что это биосерия Чеспирито.

Так шли дни, и неделю назад он объявил, что 24 марта следующего года он запустит аудиовизуального продюсера. Однако утром в эту среду он удивил своих подписчиков в Instagram объявлением, материал теперь доступен.

(Скриншот: @ederbez /Инстаграм)

«Эй, я читал все ваши комментарии о последнем проекте, который я загрузил с El Chavo del 8 [...], но правда в том, что я больше не могу этого терпеть, я хочу сказать вам, я не хочу, чтобы вы больше ждали, так что идите посмотреть это сейчас», - сказал он.

Главный герой «Нет возврату» поделился лигой latinocomotu.com, где наконец-то можно было увидеть ожидаемое воссоединение, но это было не то, чего ожидала публика, а реклама платной телевизионной платформы с присутствием в Мексике. Тем не менее, в видео вы можете насладиться кратким взаимодействием между Эль Чавито и актером.

Сцена происходит в гостиной дома, где Эухенио Дербес отдыхает в кресле перед телевизором. С управлением в руках 60-летний исполнитель смотрел эпизод Chavo del 8, когда персонаж из одного момента в другой ломает третью стену и не только разговаривает с ним, он покидает монитор.

Зрители снова увидели «Чавито» (Фото: Instagram/ @ederbez)

«Эудженио, ты все еще считаешь меня ребенком? », спрашивает друг Пописа, Чилиндрина и Кико. Дербез быстро встает на сиденье с удивлением, увидев перед собой персонажа своего детства, вне телевизора: «Чаво?... Конечно, всю жизнь вы всегда сопровождали меня», - ответил он.

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