Ghostwire: Tokyo: персонажи из японской мифологии, вдохновившие игру

Осталось всего несколько дней до официального релиза Ghostwire: Tokyo, видеоигры, рассказывающей о паранормальном приключении, вдохновленном японскими йокаями. Кэндзи Кимура (игровой директор) и Ёсифуми Хаттори (ведущий художник по дизайну персонажей) рассказали характеристики своих любимых монстров на официальном портале PlayStation.

В воображаемой видеоигре все эти мифологические существа вторгаются на улицы Токио после таинственного исчезновения человеческих жителей мира. Игрокам придется вместе со своим союзником детективом К.К., расследовать, как выследить виновных в инциденте.

По словам Кимуры, часть очарования его истории связана с возможностью совершить поездку по современной японской столице с мифическими существами, которые адаптировались к технологической жизни 21 века (конечно, с их духовными особенностями). В то время как некоторые из них представляют угрозу для живых существ, другие могут быть важными союзниками для выполнения определенных миссий.

КУЧИСАКЕ-ОННА

В японском фольклоре кутисаке-онна — злобный дух, принимающий форму женщины, которая закрывает лицо маской и несет острый предмет, спрятанный в руках.

Легенда гласит, что эти ёкаи преследуют людей, которые бродили по улицам Японии в одиночку, и начинают свою атаку, спрашивая их, считают ли они её «красивой девушкой». Если жертвы отвечают «да», существо обнаруживает его лицо и обнаруживает, что уголки его рта открыты от уха до уха. С жуткой улыбкой он снова спрашивает их то же самое, и если человек кричит испуганно, кучисаке-онна убивает их.

В случае положительного ответа ёкай продолжает уродовать лицо своей жертвы. Легенда гласит, что избежать последствий можно, бросив леденцы, деньги или войдя в магазин косметики.

«Что в конечном итоге привело к их включению, так это тот факт, что они не похожи на монстров с первого взгляда, как обычные женщины в пальто. Таким образом, они дополняют одну из наших целей игры: изобразить тревожное и необычное в совершенно обычных условиях», — рассказал Кимура о кучисаке-онне.





Изображение: PlayStation.blog

ТАНУКИ

Дружелюбные тануки имеют форму японского енота и являются дружелюбными духами, которые любят саке (японские алкогольные напитки).

Эти ёкаи обладают мощными магическими способностями и могут трансформироваться в любую человеческую форму. В повествовании Ghostwire: Tokyo вы найдете группу мальчиков, заблудившихся на улицах, с которыми вам придется иметь дело. Тануки используют эту возможность, чтобы раздражать игроков, и они даже воспользуются ею, чтобы принять неожиданную форму и отвлечь их от основной миссии.

«Мы дали им особый стиль речи, предложив им использовать региональный диалект, который преобладает в той части Японии, которая славится легендами тануки», — говорит Кимура.

Изображение: PlayStation.blog

НЕКОМАТА

Духи Nekomata известны иллюстрациями книг японского периода Эдо (1600-1868). Эти двухвостые кошачьи ёкаи могут быть как злыми, так и персонажами, очень преданными своим хозяевам.

В видеоигре они отвечают за городские киоски и раздают игрокам припасы, если они могут заплатить им валютой под названием Мейка, которую можно получить за выполнение миссий. Конечно, им также могут потребоваться специальные предметы и поручать больше задач уже занятым главным героям.

«Первоначальная идея заключалась в том, чтобы создать магазины, где игрок мог бы ходить, когда ему нужен перерыв, исследуя город и сражаясь с посетителями. Мы подумали, что было бы здорово, если бы в магазинах было что-то, что успокоило бы игрока, и поэтому в магазинах появились некоматы», — сказал директор игры.

Изображение: захватывающая игра

КАППА

Этот тип ёкай питается различными японскими паранормальными воображением, а также отвечает ряду духовных правил существования человеческой души. Несмотря на сверхъестественную механику, каппа — дружелюбные, но опасные существа.

Обладая характеристиками гуманоидов, эти существа имеют форму черепахи и покрывают свое тело своего рода панцирем. На голове у них есть своего рода лысина, которая показывает, что они полны воды.

В мифологии, если люди сталкиваются с каппой (и им удается удержать ее от утопления в какой-то реке), они могут поклониться, на что существо чувствует себя обязанным ответить. При этом она будет полностью парализована и не будет иметь возможности преследовать кого-либо.

«Каппа в нашей игре — это разнообразие, которое люди представляют себе в своем уме, включая обычную головную пластину и оболочку. Когда дело доходит до мельчайших деталей и прочего, мы добавляем элементы, которые чаще всего можно увидеть в дизайнах существ, созданных за пределами Японии», — говорит Хаттори.

ШАЙН ДЭНСЕР (о Теру Теру Бозу)

В то время как Ghostwire: Tokyo воспринимает их как угрозу, устраивая засады на игроков с воздуха, teru teru bozu — это традиционные куклы, которые подвешивают в качестве амулета, чтобы способствовать хорошей погоде.

«Для Ghostwire: Tokyo нам было важно изобразить тревожное и необычное в совершенно обычных условиях. Примером этого являются амулеты теру-теру бодзу. В Японии это мишени, которые подвешиваются под карнизами зданий, чтобы защитить их от дождя и принести удачу. Однако, увиденные по-другому, они выглядят как куклы, висящие на ее шее», - сказала Кимура.

Релиз Ghostwire: Tokyo состоится 25 марта на PlayStation 5 и ПК. Игроки PlayStation Plus могут получить 10% скидку на предварительную покупку цифровой версии игры в PlayStation Store.

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