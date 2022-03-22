Последние десять победителей теннисного турнира в Майами

Последние десять победителей турнира в Майами, Masters 1000 в ATP и WTA 1000 среди женщин, чей выпуск 2022 года стартует в среду:

- Для мужчин

2021: Хьюберт Хуркач (ENG)

2020 год: отменен из-за пандемии

2019: Роджер Федерер (Швейцария)

2018: Джон Изнер (США)

2017: Роджер Федерер (Швейцария)

2016: Новак Джокович (SRB)

2015: Новак Джокович (SRB)

2014: Новак Джокович (SRB)

2013: Энди Маррей (Великобритания)

2012: Новак Джокович (SRB)

- Самые успешные игроки за всю историю Miami Open:

1. Андре Агасси (США) 6 (1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003)

. Новак Джокович (SRB) 6 (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016)

3. Роджер Федерер (Швейцария) 4 (2005, 2006, 2017, 2019)

4. Пит Сампрас (США) 3 (1993, 1994, 2000)

- женщины:

2021: Эшли Барти (Австралия)

2020 год: отменен из-за пандемии

2019: Эшли Барти (Австралия)

2018: Слоан Стивенс (США)

2017: Джоанна Конта (Великобритания)

2016: Виктория Азаренка (BLR)

2015: Серена Уильямс (США)

2014: Серена Уильямс (США)

2013: Серена Уильямс (США)

2012: Агнешка Радванска (Польша)

- Самые успешные игроки за всю историю Miami Open:

1. Серена Уильямс (США) 8 (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015)

2. Штеффи Графф (Германия) 5 (1987, 1988, 1994, 1995, 1996)

3. Винус Уильямс (США) 3 (1998, 1999, 2001)

. Виктория Азаренка (BLR) 3 (2009, 2011, 2016)

нип-мех/ма