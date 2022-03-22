Android: 20 самых полезных голосовых команд в виртуальном помощнике Google

Голосовые помощники уже стали частью повседневной жизни людей. Искусственный интеллект постепенно становится важной частью дома, и как только пользователи привыкнут к нему, им трудно перестать им пользоваться.

Обычно мастер используется для обращения за помощью по любым возникающим вопросам или для выполнения задачи. Будь то дома или в машине, вас могут попросить о помощи. Просто сказав «Привет, Google» или «Окей, Google», вы можете заставить его выполнять любую задачу, не глядя и не касаясь экрана.

Поэтому в этой заметке Infobae сначала покажет вам, как настроить Google Assistant, чтобы он мог реагировать, когда пользователь звонит вам, и, наконец, каковы наиболее распространенные команды и что с ними можно сделать.

Настройка Google Assistant для ответа на голос пользователя

1. Вам нужно открыть приложение Google и нажать на изображение профиля

2. После этого вам нужно нажать «Настройки».

3. Появится новое окно, вам нужно выбрать «Голос»

4. Здесь необходимо выбрать пункт «Голосовое совпадение».

5. Появится сегмент с возможностью активировать «Привет, Google», вам нужно коснуться переключателя.

После выполнения этих действий устройство попросит включить функцию «Голосовое согласование», которая позволит устройству распознавать точный голос владельца и научиться определять, когда именно требуется обслуживание посетителя.

Помощник Google. (фото: Реал Ми Централ)

20 основных команд для начала использования голосового помощника Google

Тревоги

Включение будильника через Ok Google - одно из самых полезных действий, которое поможет вам вспомнить, что делать, и проснуться в нужное время. Это действие доступно с помощью следующих команд:

- Ок/Привет, Google, разбуди меня завтра в 7 утра.

- Ок/Привет, Google, разбудите меня в четверг в 9 утра.

- Ок/Привет, Google, установите будильник через 8 часов.

- Ок/Привет, Google, выключите следующий будильник.

Звонки, электронные письма и сообщения

Точно так же Google Assistant также позволит вам выполнять задачи, связанные с телефонными звонками, не касаясь экрана мобильного телефона. Кроме того, вы также можете отправлять сообщения с помощью определенных приложений, таких как Telegram, WhatsApp или Viber. Вот несколько примеров:

- Ок/Привет, Google, позвони папе.

- Ок/Привет, Google, начните видеозвонок с братом.

- Хорошо, Google, отправьте электронное письмо Хосе с темой «Завтра я пообедаю» и сообщением «Завтра я пообедаю с родителями».

- Ок/Привет, Google, напиши папе и скажи ему, что я завтра пойду на тренировку.

- Ок/Привет, Google, отправьте моей сестре WhatsApp с надписью «Завтра я собираюсь путешествовать с мамой и папой. Пойдем, если хочешь».

GPS-навигация

Таким же образом и из Google Assistant вы также можете использовать такие приложения, как Google Maps, для GPS-навигации. А с ним вы также сможете воспользоваться функцией голосового поиска, которая позволит вам выполнять некоторые действия вслух во время вождения автомобиля.

- Ок/Привет, Google, как добраться до Хосе Пардо?

- Ок/Привет, Google, отвези меня на работу

- Ок/Привет, Google, где я?

- Хорошо, Google, где ближайший тренажерный зал?

- Ок/Привет, Google, как далеко от Лимы до Пиуры?

- Ок/Привет, Google, сколько времени потребуется, чтобы доехать до Арекипы?

- Хорошо, Google, интересные места в Куско.

Календарь и заметки

Еще один базовый вариант - ориентироваться в повестке дня мобильного телефона в качестве виртуального секретаря и делать заметки для себя, когда что-то возникает у вас в голове, или вам следует вспомнить важную тему, которую нужно рассмотреть в другое время.

- Ок/Привет, Google, что у меня в календаре на завтра?

- Ок/Привет, Google, создайте мероприятие на 4 часа дня в следующий четверг, чтобы встретиться с работником.

- Ок/Привет, Google, примите это примечание (упомяните «два момента»): обсудите на встрече проблему финансов.

- Ок/Привет, Google, обратите внимание (упомяните «два момента»): напишите о Google Assistant на завтра.

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