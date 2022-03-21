Испытание Марианы Пахон: от мысли об уходе на пенсию до победы с болью травм

Жизнь Марианы Пахон была обрамлена спортивной славой. В четыре года он начал заниматься BMX и к пяти годам завоевал свой первый национальный титул. Его карьера была предопределена одним словом: успехом. В 2007 году его мощь проявилась на чемпионате мира среди юниоров, а к 2008 году он получил приглашение в лагерь BMX, который проходил в преддверии Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Был следующий: Олимпиада.

Остальное — часть славной истории спорта в Колумбии. В 30 лет Мариана — или «Атомный муравей», как ее знают в народе — завоевала три олимпийские медали: две золотые медали, в Лондоне 2012 и Рио-де-Жанейро 2016, и еще одну в Токио-2020, которая, вероятно, имела самый вкус для неустанной борьбы с травмами. Это, не говоря уже о многочисленных чемпионатах мира, кубках мира по суперкроссе и посвящениях на Панамериканских, Боливарианских, Центральноамериканских и Карибских играх, которые также украшают его рекорд.

Сегодня, благодаря опыту и износу, которые асфальт приносит с трасс BMX, Пайон показал, что вступает в новый этап своей жизни. С его пожизненной жаждой победы, да, но понимание того, что его пребывание на высшем уровне будет зависеть от личной заботы и, прежде всего, от правильного лечения травм, без суеты.

В интервью Infobae Colombia Мариана объяснила щепотку своего подарка, которым она была всего несколько часов назад в «El Clásico Bike Challenge 2022». Это событие собрало любителей футбола и велоспорта, чтобы насладиться велосипедным туром, а затем посмотреть матч между Барселоной и Реалом. Мадрид, в результате которого команда «Culé» одержала победу со счетом 4:0.

Успех порождает множество проблем. Пахон объяснил, что, хотя призрак выхода на пенсию был в его голове, более расстраивает продолжать выигрывать, сегодня, с испытанием физических проблем на вершине.

INFOBAE: Что побудило вас принять участие в «Вызове классических велосипедов 2022»?

МАРИАНА ПАЙОН (M.P.) : Самое прекрасное, что делает спорт, — это объединение. У меня была гонка по велокроссам, но я увидела вот что: классическая дорога, а затем смотреть игру вместе в таком знакомом месте - лучшее, что можно объединить. И сейчас нам нужно объединиться и объединиться.

INFOBAE: Считаете ли вы, что в Колумбии нам не хватает единства? Особенно в этот поляризованный избирательный сезон.

М.П.: Нам многого не хватает. У нас много хороших, но нам не хватает терпимости, единства, не думайте, прежде чем говорить, если другой человек не думает так же, как вы, уважать. Жизнь показывает нам, что нам нужно работать намного усерднее. Мы вместе, несмотря ни на что, мы вместе идем по одной дороге и с одинаковой улыбкой.

В конце мая Мариана Пахон планирует принять участие в первой квалификации чемпионата мира по BMX в Глазго, Великобритания. Фото: любезность

INFOBAE: В прошлом году у него были физические проблемы с Олимпиадой в Токио, но, помимо трудностей, он вернулся на подиум. Недавно она заявила, что травмирована, и я должен спросить ее: какой дискомфорт она испытывает в это время?

М.П.: Сейчас у меня довольно большая травма правого локтя, которая нарушает стабильность связок. Время и восстановление - это самое важное, тогда у меня есть несколько вещей, таких как грыжа, которая также немного беспокоит, довольно большой износ хряща правого колена и операция, которую я ранее делал на левом запястье, и это тоже похоже на бомбу замедленного действия. Давайте посмотрим, когда он закончит ремонт.

INFOBAE: Насколько эти проблемы повлияли на вас, когда речь идет о соревнованиях? Сначала в Гуаякиле, в Кубке Латинской Америки по BMX, который он выиграл, а затем в III действительном Национальном кубке, который проходил в Убате в эту субботу.

М.П.: После квалификации на Олимпийские игры мне приходилось терпеть много боли, мне приходилось ежедневно проникать в тело, чтобы иметь возможность кататься, но я терпел это, и у меня была четкая цель — попасть на Олимпийские игры в том виде, в каком они были. Я знал, что это будет нелегко, но я собирался. В этот момент больше всего беспокоит, и мне больно каждый раз, когда я тренируюсь, это локоть, потому что он нестабилен, он исчезает. Каждый раз, когда я катаюсь, я стираю зубы, чтобы выдержать весь круг.

Мариана Пахон, на вершине пьедестала почета в третьем действительном Национальном кубке BMX. Литовка Винета Петерсон и молодой колумбиец Шарид Файяд заняли второе и третье места соответственно. Фото: Атлантик Индепортес

INFOBAE: Ваш календарь задержался из-за ограбления, которому подверглись вы и ваш муж Винсент Пеллуар. Несколько вещей, включая визы в США и Великобританию, были утеряны. Как проходит процесс их получения в преддверии первого чемпионата мира в этом году?

М.П.: Я собирался два уик-энда подряд участвовать в чемпионате США, который всегда выступал за команду, но мне пришлось изменить гонку, чтобы поехать в Гуаякиль, потому что я мог поехать со своим удостоверением личности. У меня уже есть американская виза, но я все еще получаю визу в Великобританию. Многие коллеги уже уехали в Европу, но я пока не смогла туда попасть. Мне нужно набраться терпения, чтобы он прибыл вовремя.

INFOBAE: Это более глубокая тема, которую спортсмену нелегко затронуть. В разгар всех травм, которые вы получили в последнее время, вам действительно приходило в голову выход на пенсию?

М.П.: Да, мне это пришло в голову. После тяжелой травмы колена у меня был перерыв, чтобы понять, что Олимпийские игры отложены и у меня есть еще год, чтобы восстановить свой уровень. Олимпийская квалификация была огромным испытанием в эмоциональном и физическом плане в моей жизни. В какой-то момент я сказал, что этого достаточно и что мне нужно думать о себе, своем будущем и своей семье.

Наконец, спорт — это то, что мне нравится и я люблю заниматься, и я буду продолжать заниматься им, пока не получу его. Если мне придется снизить нагрузки, как я сейчас делаю, я это сделаю, и поэтому я также могу работать над некоторыми техниками, на которые у меня не было времени раньше.

INFOBAE: Когда вы завоевали первую медаль в 2012 году, вы сказали: «Моя жизнь была связана с исполнением мечты». Есть ли мечта, которую вам осталось исполнить?

Их много. В BMX вы, возможно, выиграли все, но всегда хотите большего. Вы хотите замедлить время, продолжать накапливать чемпионаты мира, получать больше радужных футболок и продолжать побеждать за страну в олимпийском цикле. Именно эти мечты мотивируют вас тренироваться.

Преодолев травму передней крестообразной связки, Мариана Пахон завоевала серебряную медаль в соревнованиях по BMX на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Фото: EFE/Хосе Мендес

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